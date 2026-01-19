SHE、職務経歴書を自動生成する新機能「AI職務経歴書」をリリース

SHE株式会社

女性のためのキャリアスクール「SHElikes(シーライクス)」を運営するSHE株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役CEO/CCO：福田恵里、以下SHE）は、シーライクスの受講生向け(※)に、AIが職務経歴書を自動生成する新機能「AI職務経歴書」をリリースしました。

未経験からのキャリアチェンジにおいて、多くの求職者がつまずきやすい応募書類の作成は、時間的・心理的ハードルが高い工程です。実際に、「転職活動において最も苦手意識を感じる項目」を受講生にアンケートで聞くと、職務経歴書や履歴書、エントリーシートの作成を含む「書類選考」がトップでした。「AI職務経歴書」は、キャリアカウンセリングとAIを活用して職務経歴書を自動生成することで、書類作成の負担を軽減し、キャリアチェンジへの挑戦を後押しします。

SHEは今後も、AIやデータなどのテクノロジーを活用しながら、学ぶから働くまでのプロセスを効率化し、誰もが挑戦できるキャリア環境をさらに強化します。

(※)AI職務経歴書は、転職検討者向けの「レギュラープラン」を受講している方専用のサービスです。

■ 開発背景

SHEはこれまで、女性の理想のキャリアチェンジを支援するスキル習得から実際の仕事の機会まで提供してきました。しかし、未経験領域へのキャリアチェンジに挑戦する場合、これまでの経験やスキルをどう伝えるかが大きなハードルとなっています。特に、職務経歴書や履歴書などの書類作成には時間や心理的負荷がかかり、転職活動のネックに感じる方も少なくありません。

実際に、SHEが過去に実施したアンケート(※)では、7割以上の方が書類作成に苦手意識を感じているだけでなく、約8割の方が履歴書にリスキリング経験を記載しないという回答が得られました。

SHEはこのような課題を解消することを目的に、AIを活用して職務経歴書の作成を支援する新機能「AI職務経歴書」をリリースしました。本機能により、SHElikesにおける「スキル習得」から「応募書類作成」、「就業」までのプロセスを一気通貫でサポートします。受講生は書類作成にかかる時間や負担を軽減することで、スキル習得やキャリア形成にさらに集中できる環境を整えます。

※2025年2月 SHE調べ「転職・採用活動における休職側・採用側の違和感・ギャップに関する調査」

■ AI職務経歴書の使い方

・初回キャリアカウンセリングと事前のワークを元に、職務経歴書を自動生成。

・たたき台となる構成と表現を短時間で生成。生成後、いつでも更新が可能。

＜AI職務経歴書のメリット＞

・応募書類作成の心理的負担・時間的負担を軽減。

・未経験転職者でも、自分の強みを可視化。

・未経験求職者に対する正当な判断を手助けし、精度の高い採用マッチングが可能に。

(※)AI職務経歴書が使用できるようになるのは、キャリアカウンセリングの1回目に参加した後になります。

■ 企業のみなさまへ｜SHE WORKSについて

SHEでは、SHElikesでスキルを身につけたリスキリング人材と即戦力となる人材を求める企業のマッチング及び人材の定着・活躍までを伴走支援するサービス「SHE WORKS for BIZ」を提供しています。

SHE WORKS for BIZ サイト｜https://sheworks.shelikes.jp/(https://sheworks.shelikes.jp/)



今回リリースした「AI職務経歴書」は、企業・採用担当者にとっても、候補者のリスキリング内容や学習プロセスが整理された応募書類を通じて、スキルレベルや成長意欲を短時間で把握しやすくなる点が特長です。

これにより、未経験人材のポテンシャル採用やリスキリング実践者の見極めを、より効率的かつ公平に行うことが可能になります。

＜企業・採用担当者向け「AI職務経歴書」の主なメリット＞

・求人要件とのマッチ度高い人材を把握でき、面談決定率や採用確度の向上が期待できる

・「未経験者が実際に何ができるのか分かりづらい」という採用時の課題を軽減

・従来は伝わりにくかったスキルや経験、成果物が適切に言語化され、候補者の強みを把握しやすくなる

・キャリアチェンジの背景が整理され、経験や学習内容を前向きに評価しやすくなる

SHEは今後も、リスキリング人材と採用企業双方が納得できるマッチングを実現するため、テクノロジーを活用した採用・評価プロセスに取り組んでまいります。

SHE WORKS for Bizに関するお問い合わせはこちら｜https://sheworks.shelikes.jp/contact.html(https://sheworks.shelikes.jp/contact.html)



■ 担当者の声

SHE株式会社 執行役員 VP of Experience 小池 彩加

SHEはこれまで、女性のキャリア自律を支える学習・スキル習得環境を提供してきました。しかし、未経験分野へのキャリアチェンジでは、スキルや経験を正しく言語化して応募書類に落とし込むことが大きなハードルとなっていました。今回リリースする『AI職務経歴書』は、単なる書類作成ツールではなく、経験を構造的に整理し、応募書類として最大限に活かすことを可能にするAIソリューションです。

キャリアカウンセリングでの会話を元にAIがベースを生成することで、書類作成の心理的負担を軽減し、応募準備の効率を飛躍的に高めます。これにより、SHE受講生がより迅速に実務への挑戦を進めることができる環境が整いました。今後も進化するAI技術を適切に活用しながら、スキル習得からキャリア実現までのプロセスを一気通貫で支援していきます。

SHE株式会社 SHE WORKS PdM 隅藏 美咲

AI職務経歴書は、受講生がキャリアカウンセラーとお話したキャリアの棚卸し情報をもとに職務経歴書のベースが迅速に作れるサービスです。

これまで受講生に関わるメンバーから受講生の多くがキャリアチェンジへの課題を抱えており、その一因に書類作成への心理的な作成ハードルの高さにありました。今回のAI職務経歴書を通じて多くの受講生が一歩踏み出せるようになることを望んでいます。

SHE WORKSでは、今後も受講生であるシーメイトさんの働くを加速させる仕組み作りを行っていきます。

■ 参考資料｜「転職・採用活動における休職側・採用側の違和感・ギャップに関する調査」について

SHE受講生にアンケート調査した結果、転職のステップで最も苦手意識を持っている内容が「書類選考」でした。これは、未経験転職や育休や産休でキャリアの空白期間が生まれやすい女性に顕著な課題でした。またリスキリング実践者にとって、リスキリングでのスキル獲得や副業経験をどのように書類で表現すれば良いのかも課題の一つとなっていました。

今回のAI職務経歴書では、それらの課題を解決し、強みに変えるサービスです。SHEでは今後もテクノロジーを積極的に活用し、「AI×キャリアチェンジ」の未来を切り拓いてまいります。



＜調査概要＞

調査名称：転職・採用活動における求職側・採用側の違和感・ギャップに関する調査

調査方法：採用側｜企業の採用担当者・転職エージェンシー担当者への聞き取り調査

求職者｜SHE会員+キャリアブレイク研究所会員へのアンケート調査

回答者数：採用側｜企業の採用担当者9名・転職エージェンシー担当者3名、合計12名

求職者｜n=134

調査期間：2025年2月14(金)～2月18日(火)

※調査結果は小数点以下第2位を四捨五入しています。

※本リリースの調査結果をご利用いただく際は、【SHElikes 調べ】とご明記ください。

【求職者の転職の悩み】

・転職活動で悩みや苦手意識を感じることのトップは「書類選考」

・履歴書の記載に苦手意識を感じている人は7割以上

転職活動において最も苦手意識を感じる項目を聞くと、履歴書やエントリーシートの記載などの「書類選考」が23.7%でトップ、次いで「面接」「業界や職種のリサーチ」と続きました。

また履歴書やエントリーシートの記載の得意・苦手を聞くと、苦手意識を持っていると回答した人の合計が75.6%に。苦手である具体的な理由に、「未経験転職のため、自己PRの仕方がわからない」「アピールできるものが少ない」「職歴の空白期間が気になる」「転職回数などネガティブに捉えられることも書かなければならない」などの回答がありました。

【リスキリング経験者の書類作成の課題】

・リスキリング経験を履歴書に記載しない人は約8割存在

・リスキリング経験を記載しない理由として「内容の書き方がわからない」「評価されるレベルでないと感じる」が課題に

リスキリング経験を履歴書に記載するかを聞くと、「記載しない」と回答する人は78.6%。

リスキリング経験を記載しない理由として「どのような内容を記載したらいいかわからない」がトップ。次いで、「評価されるレベルではない」「記載する場所・項目がない」と続きました。

【未経験転職について】

・女性転職者のうち未経験転職実践、あるいは未経験転職を考えている人は8割以上

未経験転職の経験や、今後の未経験転職の要望を聞くと、「未経験転職経験あり」「現在、未経験転職活動中」「未経験転職経験はないが、今後考えている」の合計が84.2%と、8割以上の人が未経験転職意向があることがわかりました。特に女性は、専業主婦や非正規雇用からの転職割合が多いため、未経験転職が多い傾向にありました。

未経験実践者・希望者が多い一方、未経験転職には「年齢制限で判断されないか」「若い人が優遇されそう」など、年齢の壁を気にする回答が目立ちました。

■ SHElikes（シーライクス）について

SHElikesは、時間や場所にとらわれず働ける50以上の職種スキルが定額学び放題の女性のためのキャリアスクールです。Webデザイン・Webマーケティング・ライティングなど、パソコンひとつで働けるデジタルスキルやクリエイティブスキルを幅広く学べ、私らしい働き方の実現を支援します。

パソコンやスマートフォンなどオンラインで視聴できるコース動画、コーチングやティーチング、同じ目標や趣味嗜好で集まれるコミュニティ、SHElikes内で挑戦できるお仕事案件を提供し、学び続けるための手厚いサポートと学びをすぐに仕事として活かせる仕組み特徴です。

また、キャリアチェンジ（転職）を目指す女性を対象とした「SHElikesレギュラープラン」は、経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」の補助対象です。還元条件を満たす方全員を対象に、受講料から最大70％が還元されます。

SHElikesについて :https://shelikes.jp/landing_pages/collab01/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=lks260116&utm_content=

■ SHE株式会社とは

SHE株式会社は、「一人一人が自分にしかない価値を発揮し、 熱狂して生きる世の中を創る」をビジョンに据え、 2017年に創業いたしました。 主要事業である『SHElikes(シーライクス)』では、 誰もが自分らしい働き方を叶えられるよう、 WEBデザインやWEBマーケティングなどのクリエイティブスキルレッスンやコーチングプログラム、 仕事機会を提供し、これまでに20万名以上に受講いただいています。

2021年より理想のキャリアや人生の実現のために不可欠なお金の知識の獲得を目指すサービス「SHEmoney」、2023年よりSHEで学んだ方と即戦力を求める企業をマッチングする転職サービス「SHE WORKS」も展開しています。SHE株式会社：https://she-inc.co.jp

【SHElikes 公式SNS】

SHElikes公式Instagram：https://www.instagram.com/she_officials/

SHElikes公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/she_officials

SHElikes公式YouTube「シーライクスTV」：https://www.youtube.com/@sheofficial0411

SHElikesオウンドメディア「SHEshares」：https://shares.shelikes.jp