【2/4オンライン開催】なぜ販促メールは埋もれる？SMSで届く・動く顧客アプローチ術セミナー

株式会社ファブリカホールディングスの完全子会社、株式会社メディア4u（東京都港区、代表取締役社長：岩館 徹）は、2026年2月4日（火）に法人向け無料オンラインセミナー『なぜ販促メールは埋もれる？SMSで届く・動く顧客アプローチ術～【7業界の成功事例を公開】反応が変わる「SMS送信文面」と活用シナリオ～』を開催します。本セミナーでは、SMSによる顧客アプローチの設計と、反応につながった事例を紹介します。

販促メールが埋もれる時代に企業が直面する課題

近年、販促メールは迷惑メールフォルダへの振り分けや未開封の増加により、顧客に届きにくくなっています。クーポン配信やキャンペーン案内、休眠顧客への再アプローチなど「読まれてほしい連絡」ほど埋もれ、施策を実行しても反応が得られないケースが目立ちます。その結果、販促施策が“送って終わり”になり、次の接点を作れない企業が増えています。

SMSは販促施策で本当に効果が出るのか

SMSは到達率が高く気づかれやすい反面、実際の運用では「販促で本当に効果が出るのか」「どんな文面なら反応につながるのか」といった課題に直面し、導入や活用が停滞するケースが目立ちます。クーポン送付、休眠顧客への再アプローチ、見込み客フォローなど、目的ごとにどのような設計で使い分けるべきか、具体的な成功パターンが求められています。

本セミナーの内容

本セミナーでは、 到達率99.9％（※）を実現する SMS送信サービス「メディアSMS(https://media-sms.net/)」 を切り口に、メールでは届きにくくなった販促連絡をSMSで補完し、反応改善につなげる方法を解説します。

人材、不動産、小売（EC）、教育（スクール）、自動車（販売・整備）、サロン・飲食、金融（保険） といった 7業界の事例 を取り上げ、各業界での利用方法・直面した課題・得られた結果を整理しながら紹介します。

あわせて、 実際に使われた送付文面例 も提示し、 クーポン送付、休眠顧客への再アプローチ、見込み客フォロー などで「どんな設計・文面が反応につながったのか」を具体的に確認できる内容です。

※ 4キャリア到達率当社検証試験の結果／受信拒否、圏外・電源OFFを除く

こんな方におすすめ

セミナー概要

会社概要

＜お問い合わせ先＞

- メールやDM施策の反応低下に課題を感じている営業・マーケティング部門の方- クーポン送付や休眠顧客への再アプローチを強化したい企画・事業部門の方- 見込み客フォローやリード育成の成果を改善したいマーケティング／インサイドセールスの方- 業界別のSMS事例や送付文面の型を参考にしたい営業企画・CRM担当の方- テーマ：なぜ販促メールは埋もれる？SMSで届く・動く顧客アプローチ術- 日時 ：2026年2月4日（火） 13:00～14:00- 形式 ：オンライン（Zoom使用／参加無料）- 参加費：無料- 主催 ：株式会社メディア4u- 協力 ：株式会社オープンソース活用研究所、マジセミ株式会社- 申込方法：https://majisemi.com/e/c/media4u-20260225/M2A詳細・申込みはこちら :https://majisemi.com/e/c/media4u-20260225/M2A【株式会社ファブリカホールディングス】- 代表者：代表取締役社長CEO 谷口政人- 本社所在地：東京都港区赤坂1－11-30 赤坂1丁目センタービル 9F- 設立：1994年11月- 上場：東京証券取引所スタンダード市場（証券コード：4193）- コーポレートサイト：https://www.fabrica-hd.co.jp/【株式会社メディア4u】- 代表者：代表取締役社長 岩館徹- 本社所在地：東京都港区赤坂1-11-30赤坂1丁目センタービル 9F- 設立：2005 年 11 月- 出資比率：株式会社ファブリカホールディングス100％- 事業内容：法人向けSMS送信サービス「メディアSMS」の運営・販売、AI自動音声応答サービス「TeleForce」の運営・販売- コーポレートサイト：https://www.media4u.co.jp/

株式会社メディア４u ビジネス推進室

TEL：03-5544-9963

FAX：03-5544-9632

E-Mail：businessstrategy@media4u.co.jp