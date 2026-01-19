【2/25大阪開催】タナベスポーツがECシェアを伸ばした秘訣を大公開！EC事業者限定のリアル勉強会を開催

株式会社ファブリカホールディングス

株式会社ファブリカホールディングスの完全子会社、株式会社ファブリカコミュニケーションズ（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長CEO：谷口政人）が提供するEC通販向けCRM・MAツール「アクションリンク(https://actionlink.jp/)」は、2026年2月25日に大阪で、EC事業者向けセミナー「タナベスポーツがECシェアを伸ばした秘訣を大公開！」を開催します。

業界トップの実践戦略を直接学べるイベント

詳細・お申込みはこちら :https://actionlink.jp/seminar/real-osaka-tanabesports/

スキーEC業界においてシェアNo.1を目指す株式会社タナベスポーツ。

本セミナーでは、同社取締役副社長の徳永薪太郎氏を講師に迎え、カテゴリーNo.1を実現するための戦略と、これまでの具体的な取り組みについて紹介します。

講演では、成果につながった成功事例だけでなく、試行錯誤の過程で得られた失敗事例にも触れながら、どのような施策を実行し、どのように改善を重ねてきたのかを具体的に解説する予定です。あわせて、自社EC比率を倍以上に伸ばした成長戦略についても公開します。

また、新規顧客の獲得施策やSNSを活用した集客戦略、CRMを活用したリピーター施策など、EC運営に欠かせない取り組み全般を網羅的に取り上げます。さらに、これまでの取り組みを踏まえた今後の新たなチャレンジについても、可能な範囲で共有いただく予定です。

EC事業の成長を目指す企業にとって、実践的なヒントを得られる内容となっています。

大阪開催・無料・少人数制で直接交流も可能

本セミナーは大阪でのリアル開催となります。開催日時は2026年2月25日（水）14:30～16:30（開場14:00～）、会場はグランフロント大阪北館内のカンファレンスルームです。

参加対象はEC事業者に限定しており、代理店・ベンダーの方は対象外となります。定員は30名の少人数制とし、講師との距離が近い環境でご参加いただけます。また、希望者向けに懇親会の実施も予定しております（※詳細は別途ご案内）。

セミナー概要

「アクションリンク」について

- タイトル：タナベスポーツがECシェアを伸ばした秘訣を大公開！- 開催日時：2026年2月25日（水）14:30～16:30（開場14:00～）- 会場：530-0011 大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪北館タワーB10階 ナレッジキャピタルカンファレンスルームタワーB RoomB08- 参加費用：無料- 対象：EC事業者（※ECベンダー、代理店様はご参加いただけません）- 定員：30名- 懇親会：希望者のみ- 詳細・申込み：https://actionlink.jp/seminar/real-osaka-tanabesports/

「アクションリンク」は、EC通販に特化したCRM・MAツールで、顧客データに基づく最適なメッセージ配信によりリピート売上や顧客価値（LTV）の最大化を支援します。EC事業者が抱えるリピーター施策やCRM運用の課題に対し、シンプルかつ効果的な機能を提供しています。

サービスURL：https://actionlink.jp/

会社概要

【株式会社ファブリカホールディングス】- 代表者：代表取締役社長CEO 谷口政人- 本社所在地：東京都港区赤坂1－11-30 赤坂1丁目センタービル 9F- 設立：1994年11月- 上場：東京証券取引所スタンダード市場（証券コード：4193）- コーポレートサイト：https://www.fabrica-hd.co.jp/【株式会社ファブリカコミュニケーションズ】- 代表者：代表取締役社長CEO 谷口政人- 本社所在地：愛知県名古屋市中区錦3-5-30 三晃錦ビル8F- 事業内容：自動車販売支援システム開発・販売事業、インターネットメディア事業、WEBマーケティング支援事業、自動車修理・レンタカー事業- 出資比率：株式会社ファブリカホールディングス100％- コーポレートサイト：https://www.fabrica-com.co.jp/

＜お問い合わせ先＞

株式会社ファブリカコミュニケーションズ

アクションリンク事業部

TEL：0120-063-851

E-mail： actionlink@fabrica-com.co.jp