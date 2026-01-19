～健やかな食文化を、日常の選択肢に～既存店舗に導入できるスムージーモデルで全国50店舗に広がるパートナー加盟プログラムを本格展開

Ｆ＆Ｐジャパン株式会社

Ｆ＆Ｐジャパン株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役：西野 照明、以下「Ｆ＆Ｐ」）は、スムージーを通じて、日常生活の中 で健康的な食を無理なく選べる環境づくりを目指し、既存店舗に導入可能なパートナー加盟プログラムを全国で展開していま す。 本プログラムは、北海道から沖縄まで全国50店舗に導入されており（2025年11月時点／当社調べ）、現在、全国を対象に パートナー加盟店の募集を本格的に行っています。

■ 理念を共有するパートナーと広げる取り組み

Ｆ＆Ｐが目指しているのは、健康的な食を「特別なもの」ではなく、日常の中で自然に選べる選択肢として提供することです。 その考え方に共感した事業者とともに、既存の店舗や施設を活かしながら、スムージー提供を通じた新たな価値づくりに取り 組んできました。 導入の背景には、人手不足や原価高騰といった事業環境の変化の中で、大きな投資を伴わずに店舗の付加価値を高めたい というニーズがあります。

■ 既存店舗に導入しやすい設計

Ｆ＆Ｐのパートナー加盟プログラムは、新規出店型のフランチャイズとは異なり、既存業態を大きく変えずに導入できる点が特 長です。 ・1坪から導入可能な省スペース設計 ・追加人員を前提としないシンプルな運営 ・作り置きを行わない設計による在庫ロスリスクの抑制 これにより、飲食店に限らず、小売店、宿泊施設、美容、フィットネスなど、さまざまな業態で導入が進んでいます。

■ 店舗価値の向上につながる取り組み

スムージーを既存事業に組み込むことで、新たな来店動機の創出や、滞在時間の増加につながるケースも見られます。 商品提供をきっかけに、スタッフとお客様の会話が生まれるなど、店舗体験の幅が広がる点も評価されています。 Ｆ＆Ｐでは、こうした取り組みを通じて、各店舗が地域における「健康に立ち寄れる場所」として機能することを目指しています。

■ 全国展開を可能にする運営体制

本プログラムでは、食材供給、レシピ、マニュアルを本部が一括で提供しています。 立地や店舗規模に左右されにくい運営体制を整えることで、都市部だけでなく、地方エリアでも安定した導入が可能となり、全 国各地へと展開が広がっています。

■ Ｆ＆Ｐについて

Ｆ＆Ｐは2013年の創業以来、本場西海岸スタイルの「つくりたて本格スムージー」を提供してきました。 日本で初めてホットスムージーを開発・提供したブランドとして（当社調べ）、季節を問わずスムージーを楽しめる選択肢を提案 しています。 近年は、温活や腸活への関心の高まりを背景に、約5万通りのカスタマイズが可能な「オーダーメイドスムージー」としての認知 も広がっています。

■ 大手食品メーカーとの協業実績

Ｆ＆Ｐは、カゴメ株式会社と協業し、「野菜生活100 Smoothie」シリーズの新商品を活用したホットスムージーのアレンジレシピ を監修しました。 「みかん＆ゆずMix」を使用したレシピは、冬でも取り入れやすい栄養補給の一例として紹介されています。

▼ レシピ詳細（カゴメ特設ページ）

https://www.kagome.co.jp/products/brand/ys100/yssmoothie/seasonal/

■ パートナー加盟店募集について

現在、以下のような事業者からの問い合わせが増えています。

・既存店舗の売上や来店動機を強化したい

・大きな設備投資や人員増加を避けたい

・健康や美容と親和性のある商材を検討している

全国での導入実績を踏まえ、新規事業ではなく、既存事業に組み込みやすいモデルとして検討いただけます。

■ 代表コメント 代表取締役 西野 照明

「Ｆ＆Ｐは創業以来、つくりたて本格スムージーを通じて、日常の中で健康的な選択ができる環境づくりに取り組んできました。 今後も、考え方を共有できる事業者のみなさまとともに、 この取り組みを全国へ広げていきたいと考えています。」

■店舗情報

Ｆ＆Ｐ Smoothie Cafe 青山店 東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル1F （表参道駅B2出口より徒歩3分） 営業時間：8:00～20:00（年末年始休業あり）

■リンク一覧

ブランドサイト：http://ficoandpomum.com/

オンラインストア：https://ec.fandp.jp/

パートナー加盟店募集ページ：https://www.biz.fandp.jp/smoothie-package-(https://www.biz.fandp.jp/smoothie-package-6)6(https://www.biz.fandp.jp/smoothie-package-6)

■運営会社

Ｆ＆Ｐジャパン株式会社

代表取締役：西野 照明

所在地：東京都台東区元浅草4-3-2 #701

ホームページ：https://fandp.jp/