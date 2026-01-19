アピリッツ、1/21(水)HCD基礎講座１.「なぜ今、人間中心設計なのか」～WBCカレッジ・HCDトレーニングセンター・ウメムラボvol.05～
詳細・参加お申し込みページ
https://wbccollege20260121.peatix.com/
HCDトレーニングセンター「ウメムラボ」第5弾！
サービスやプロダクトづくりに関わるアナタの日々の業務を、HCDの視点で棚卸してみませんか？
普段の仕事の中にある「人を理解し、価値を生み出す力」を見つけ出していくワークショップです。
人間中心設計（HCD）って、結局なんなのか？
― デザインやUXの話が、ちゃんと分かるようになる90分 ―
HCD（人間中心設計）を、専門家の理論ではなく、仕事で使える考え方として整理できる講座です。
デザインやUXの話が、なぜか噛み合わない。「ユーザー理解が大事」と言われても、何をすればいいのか分からない。組織でHCDをやろうとしても、うまく続かない。
この講座では、上記の違和感の正体を、難しい用語を使わず、身近な例とワークで紐解いていきます。
この講座で得られること
参加後、次の状態を目指します。
HCDを自分の言葉で説明できるデザインやUXの議論に置いていかれなくなる「なぜそれをやるのか？」を構造で考えられるようになる
専門用語を覚えることが目的ではありません。考え方の地図を手に入れることが目的です。
扱うテーマ
人間中心設計（HCD）とは何か「ユーザー」とは、何を指すのかなぜHCDは現場や組織で形骸化しやすいのかHCDを業務や組織の文脈で捉え直す視点
※ 内容は進行により一部調整する場合があります
ワークについて
理解を助けるための軽いワークを行います。正解を出すためのものではなく、自分の仕事や立場で考えるための補助として設計されています。
HCD基礎講座について
本イベントは全4回シリーズで開催します。ユーザー理解、HCDプロセス、組織への活用といったテーマを扱っていきますが、各回は単独で理解できる構成になっています。
「まず全体像だけつかみたい」
「どんな話か試しに聞いてみたい」
という方でも充分理解できる構成です。
こんな方に向いています
- HCDやUXという言葉は知っているが、説明できない
- デザインやUXの議論についていけず、距離を感じている
- デザインを組織やビジネスとどう結びつければよいか悩んでいる
- これからHCDやUXを学び始めたい
よくある質問
Q. 初心者でも大丈夫ですか？
A. はい。専門用語は最小限にし、丁寧な説明からスタートします。理解のスピードに合わせてピッチを調整します。
Q. デザイナー以外でも参加できますか？
A. 参加可能です。顧客・ユーザーに価値を届ける立場であれば、業種・職種は問いません。
Q. 事前準備は必要ですか？
A. ありません。日々の仕事や体験を思い浮かべながらご参加ください。
【開催概要】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/72985/table/332_1_7dcc9e64656feb3a63f5d2da0247790c.jpg?v=202601191051 ]
株式会社アピリッツについて
「ザ・インターネットカンパニー」という理念に基づき、「セカイに愛されるインターネットサービスをつくり続ける」ことを目指し、デジタル・トランスフォーメーション時代に対応し、進化したデジタル技術を用いて顧客のサービス、ひいては人々の生活をよいものへ変革するという考え方の基に事業の展開をしております。
会社概要
会社名：
株式会社アピリッツ
所在地：
〒150-6224 東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー24階
設立：
2000年 7月
事業内容：
Webサービスの企画・運営
Webサービスのコンサルティング・アクセス解析
Webサービスのパッケージ・ASPの開発・販売
Webサービスシステムの受託開発
Webサービスシステムのインフラ構築・保守・監視
オンラインゲームの企画・開発・運営