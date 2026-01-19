仙台市太白区 長町駅徒歩1分に完全個室パーソナルジム×マシンピラティス×ストレッチが出来るマルチパーソナルジム『PERSONAL TRAINING STUDIO U 仙台店』が2/1(日)よりオープン

株式会社GRACEZ

株式会社GRACEZ（本社：東京都調布市、代表取締役 宇佐見泰史）は、2026年2月1日に仙台市太白区 長町駅徒歩1分に（住所：宮城県仙台市太白区長町4丁目3-18）に『PERSONAL TRAINING STUDIO U仙台店』（FC)をオープン！

店舗イメージ画像

先着30名様オープン記念キャンペーン実施中！！

体験トレーニングのご予約はこちら

HP: https://p-studio-u-sendai.com/

プライベート空間でトレーニング&マシンピラティスをするなら スタジオU

PERSONAL TRAINING STUDIO Uは、2019年2月4日に東京都にある調布へ1号店をオープンし「顧客のカラダを変え、人生を変え、未来を変える」をテーマにパーソナルジム運営をスタートしました。PERSONAL TRAINING STUDIO Uでは、一人一人のトレーナーがオリジナルのノウハウをを用いて、様々な視点からアプローチして顧客の目標達成をサポートをさせて頂いております。圧倒的なトレーニング指導×パーソナルな食事指導だから週1回50分で結果を出せて大変高い顧客満足度をいただいております。そのノウハウを元に、この度PERSONAL TRAINING STUDIO U仙台店をオープすることになりました。

＜スタジオUが選ばれる理由＞

１.週1回50分で結果が出る・・・圧倒的な指導スキルと無理のないオーダーメイドのトレーニングメニュー

２.完全個室＆駅近く路面店・・・1時間に1名のみ入室可能※ペアも可能

３.マンツーマントレーニング・・・50分間毎回同じトレーナーがマンツーマンで指導

４.お子様連れ、ベビーカーでの入室OK・・・子育て中のお客様も通えるジム

５.ペアトレーニング可能・・・ご家族やご友人と一緒に通えるジム

６.月額性料金システム・・・毎月月末払いのため、自分のペースで通える※ダイエットプランは回数券。

７.トレーナーのスキルが高い・・・圧倒的な接客スキル、圧倒的な指導スキルの高いトレーナーが担当

８.入会・退会がスムーズの通いやすさ・・・煩わしい手続きが一切無し

マシンピラティスのトレーニングイメージ画像

PERSONAL TRAINING STUDIO U仙台店の店舗情報

店舗名：PERSONAL TRAINING STUDIO U仙台店

住所：宮城県仙台市太白区長町4丁目3-18

営業時間：月・水・木・土・日 9:00～23:00

アクセス : 長町駅より徒歩1分

HP: https://p-studio-u-sendai.com/

STUDIO U店内イメージ風景画像



＜施設情報＞

・完全個室

・完全予約制

・パーソナルトレーニングとマシンピラティス併用可能※トレーナーは変わりません。

・感染対策実施中

通常料金案内

・体験代：5,500円（税込）

・入会金：33,000円（税込）

＜月額プラン＞

・月2回コース：22,000円（税込）1回あたり11,000円（税込）

・月4回コース：39,600円（税込）1回あたり9,900円（税込）

・月8回コース：70,400円（税込）1回あたり8,800円（税込）

先着30名様 オープン記念キャンペーン

通常月4回コース39,600円（税込）1回9,900円のところ

・第一弾 先着10名 22,000円（税込）1回あたり5,500円（税込）

・第二弾 先着10名 26,400円（税込）1回あたり6,600円（税込）

・第三弾 先着10名 30,800円（税込）1回あたり7,700円（税込）

通常月8回コース70,400円（税込）1回8,800円のところ

・第一弾 先着5名 44,000円（税込）1回あたり5,500円（税込）

・第二弾 先着5名 52,800円（税込）1回あたり6,600円（税込）

・第三弾 先着5名 61,600円（税込）1回あたり7,700円（税込）

＜Wキャンペーン＞

通常入会金33,000円のところ

体験当日にご入会で入会金が11,000円

丁寧かつ圧倒的なトレーニング指導力だから週1回50分で結果が出る

従来のパーソナルジムの多くは週2回通うことを推奨しますが、STUDIO Uでは週1回50分で目標達成に導く指導を提供しております。多くのお客様がジムに通っていたが、通うことが辛くなり挫折してしまったという方が当スタジオに通われております。丁寧なお客様にあったトレーニング指導と無理のないオーダーメイドの食事メニューで週1回のトレーニングを習慣化させて、当スタジオを辞めた後でもご自身で継続的にトレーニングが続けられるようにサポートさせて頂きます。

《こんな方におススメ》

・パーソナルジムに通っていたが結果が出なかった方

・家でYouTubeを見てトレーニングを行っているが結果が出ない方

・ジムでなにをしたら良いかわからない方

・確実に痩せたい方

・膝や腰などに痛みがあるが筋力をつけたい方

・細かな指導をちゃんと見てほしい方

当ジムのトレーナーは皆様のお悩みに対してどこよりも全力でサポートさせていただきます。

ご来店されたお客様を後悔させません。

まずは一度体験へお越しいただきご相談くださいませ。



＜ PERSONAL TRAINING STUDIO U仙台店のご予約はこちらから＞

先着30名様オープン記念キャンペーン実施中！！

体験トレーニングのご予約はこちら

HP: https://p-studio-u-sendai.com/

会社概要

株式会社GRACEZ

〒182-0024

東京都調布市布田2-30-5プロミネンスNENOYA103

代表取締役：宇佐見泰史

設立：2021年10月

資本金：300万円

HP：https://gracez.co.jp

Mail：info@gracez.co.jp