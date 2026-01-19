ライフデザイン・カバヤの企画住宅「AREBA！(アレバ)」新オプションと間取りプラン追加で大幅拡充

ライフデザイン・カバヤ株式会社

ライフデザイン・カバヤ株式会社（代表取締役社長：窪田健太郎/本社：岡山県岡山市）は、企画住宅商品「AREBA！（アレバ）」において、企画住宅の手軽さはそのままに、選択肢の幅を広げた柔軟な住まいづくりを実現するため、2026年1月19日（月）より新オプションおよび間取り96プランを追加し、商品内容を拡充しました。

AREBA！特設ページ :https://lifedesign-kabaya.co.jp/areba/

全160プランの間取り含む商品内容の詳細は、カタログまたはお近くの住宅展示場にてご確認いただけます。

主なアップデート内容

１，新オプション「AREBA！＋CLT」：CLTハイブリッド構法への変更で耐震性をさらに向上

カタログ請求 :https://stg.lifedesign-kabaya.co.jp/catalog/住宅展示場 :https://lifedesign-kabaya.co.jp/house/model/

本オプションの追加により、注文住宅に加え企画住宅においてもCLTハイブリッド構法を採用した住まいを展開いたします。

AREBA！は、優れた耐震性・耐久性を備えた“モノコック構造”を採用し、耐震等級3を標準仕様としています。今回新たに追加したオプション「AREBA！＋CLT」を選択することで、当社が開発した、震度5～7の繰り返す地震にも連続70回耐える

高い耐震性を有する“CLTハイブリッド構法”の採用が可能となり、耐震性をさらに向上させることができます。

２，新オプション カスタマイズタイプ「V‐type」：希望に応じて少しの変更が可能に。

CLTハイブリッド構法とは :https://lifedesign-kabaya.co.jp/technology/

従来の企画住宅が持つ手軽さはそのままに、選んだ間取りを基本として、間仕切り壁の設置・撤去や一部間取りの変更など調整を可能とする新オプション「V‐type」を設定しました。

ベーシックプランに加え、内容に応じて個別見積りに対応するプランを用意しており、 “あったらいいな、もうすこし。”を叶えます。

３，平屋が新登場

〈CUSTOM〉ベーシックプラン〈CUSTOMIZE〉個別見積プラン

ニーズの高い平屋の間取りを新たに24プラン追加しました。ワンフロアで完結する動線計画により、子育て世帯からシニア世帯まで、幅広い世代の暮らしに対応します。

４， 2階建て間取りを72プラン追加

2階建て住宅の間取りを新たに72プラン追加し、全136プランから選べるようになりました。敷地条件や家族構成、暮らし方に応じて、より多彩な選択肢の中から最適な住まいを選択できます。

ライフデザイン・カバヤの企画住宅「AREBA！」

AREBA！は、近年ニーズの高いファミリークローゼットや、ゆとりあるランドリー空間を取り入れた間取りを採用し、現代の暮らしにフィットする、“あればいいな”を叶えるライフデザイン・カバヤの企画住宅です。耐震等級3および断熱等級5を標準仕様としながら、省エネ性と快適性へのニーズにお応えし、断熱性能などのさらなるアップグレードにも対応しています。

高性能でありながら価格を抑え、企画住宅が持つ分かりやすさと着工までのスピーディーな打ち合わせというメリットはそのままに、幅広いニーズに柔軟に寄り添います。

当社は今後も、企画住宅の「分かりやすさ」や「選ぶ楽しさ」を進化させ、お客様一人ひとりの理想の暮らしに寄り添ったAREBA！の充実化を図ってまいります。

ライフデザイン・カバヤ株式会社について

ライフデザイン・カバヤは、『中国ブロック5年連続No.1（2020～2024年度 低層住宅着工棟数）』『岡山県９年連続No.1（2016～2024年度 低層住宅着工棟数）』を獲得しています。（住宅産業研究所調べ）

当社は、1972年に岡山で設立された住宅会社で、現在、岡山・広島・香川・愛媛・兵庫・鳥取・福岡・沖縄・東京に販売拠点を設けています。（https://lifedesign-kabaya.co.jp/company/summary/）そして、住宅事業の枠を超え、国産木材を使った新建材CLT事業、不動産事業、リフォーム事業、エクステリア事業、海外事業、特建事業など幅広く手掛けています。

▼会社概要

商号：ライフデザイン・カバヤ株式会社

設立：1972年12月1日

代表取締役社長：窪田健太郎

本社：〒700-0964 岡山県岡山市北区中仙道二丁目9-11

▼事業内容

建築工事の請負及び施工に関する事業／上記事業に関するフランチャイズチェーン事業／建築物の設計及び工事監理に関する事業／土木工事の設計、請負、施工及び監理に関する事業／リフォーム及びエクステリア等の設計、請負、施工及び監理に関する事業／不動産の売買及び仲介に関する事業／不動産の管理及びコンサルタントに関する事業／風力・太陽光・地熱の利用等による発電並びに電気・熱の供給に関する事業／清掃事業／警備事業／損害保険代理店事業及び生命保険の募集に関する業務／前各号に付帯関連する一切の事業