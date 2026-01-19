ジャパネット、リファラル採用サービス「MyRefer」を活用し、累計2,000名以上の入社決定を創出

株式会社TalentX

株式会社TalentX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 CEO：鈴木 貴史、証券コード：330A、以下「当社」）は、リファラル採用サービス「MyRefer」をご利用いただいているジャパネットグループ（以下「ジャパネット」）のリファラル採用の導入および人的資本経営の貢献を目指す取り組みについて発表いたしました。

■取り組み背景

ジャパネットは、通信販売事業を軸に複数事業を展開しています。企業価値向上を支える「人材」を最重要資産に位置づけ、「人材の定着と活躍」こそが企業の成長エンジンであると捉え、その質を担保するための重要な手段としてリファラル採用を実施しています。社員の口コミを通したブランディングや、企業文化にマッチした人材獲得施策として全社的に取り組んでいます。

■取り組み成果と展望

同社は2017年からの「MyRefer」導入後、累計2,000名の方に入社いただいており、リファラル採用が企業文化の一つになりつつあります。リファラル採用は企業理念への共感醸成だけでなく、同社の「ブランドイメージの変革」を伝える役割も果たしています。また、社員によるリアルな情報提供により、入社後のミスマッチが少なく、定着率向上にも貢献。同社は今後「長く働き続けられる環境」を磨き続け、社員のエンゲージメントの向上とリファラル採用のさらなる活性化を目指しています。

取材対象者：ジャパネットホールディングス取締役 永溪 幸子 氏

取材記事：https://mytalent.jp/lab/case_japanet/

■MyReferについて

「MyRefer」は、社員紹介（リファラル）を通じて社員と採用の距離を縮める、国内初のリファラル採用サービスです。2015年のサービス開始以来、エンタープライズ企業を中心に業界・企業規模問わず、1,000社以上で導入されています。制度設計、運用定着、社員ナーチャリング、社内ブランディングなど、リファラル採用の全プロセスを支援する機能を備え、人事担当者や社員に負担をかけずにリファラル採用を導入、促進することが可能です。

公式サイト：https://mytalent.jp/refer/

■株式会社TalentXについて

株式会社TalentXは、日本初のリファラル採用プラットフォーム「MyRefer」から事業を開始し、採用マーケティングを支援する「MyTalent」、採用ブランディングを支援する「MyBrand」など、採用DXプラットフォーム「Myシリーズ」を展開しています。また、テクノロジーのみに留まらず、採用戦略の設計と伴走支援をする戦略RPOサービス、プロフリーランス人事サービス「すごい人事」など、戦略人事の実行支援サービスを提供しています。

【 会社概要 】

社 名：株式会社TalentX（証券コード：330A）

所在地：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-8 神楽坂プラザビルG階

代 表：代表取締役社長CEO 鈴木 貴史

設 立：2018年5月28日

会社HP： https://talentx.co.jp

サービスHP：https://mytalent.jp/