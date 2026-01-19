アンドパッド、令和6年能登半島地震 災害復興支援

株式会社アンドパッド

クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD」を運営する株式会社アンドパッド（本社：東京都港区、代表取締役：稲田武夫、以下アンドパッド）は、令和6年能登半島地震における復興支援を目的に、穴水地区を中心に公費解体事業を行なう株式会社宗重商店（本社：石川県金沢市、代表取締役：宗守重泰、以下宗重商店）へのANDPADによる活動支援を行いました。合わせて、応急仮設住宅の供給を行う三協フロンテア株式会社（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：長妻貴嗣、以下三協フロンテア）において、石川県内の応急仮設住宅建設でANDPADが活用されたことをお知らせします。

宗重商店は、震災発生直後から復興活動を開始し、公費解体事業を請け負い、穴水地区の解体事業を推進していました。三協フロンテアは、一般社団法人プレハブ建築協会を介して穴水町を含む石川県内各地の応急仮設住宅建設を担当していました。両社共にANDPADを活用し、緊急時にも関わらずシームレスな連携体制を築き迅速な意思決定を行い、復興支援活動を実施してきました。

石川県は2025年10月31日時点の解体率が95％であり、目標とした10月末での解体完了をおおむね達成できたことを発表しました。※1 被害の大きかった能登6市町の公費解体の進捗状況については、宗重商店がブロック長を務めた穴水町が唯一目標内での解体を完了したと報告されました。



解体完了に合わせ、アンドパッドでは宗重商店・三協フロンテアに対談取材を実施しました。災害復興現場の生の声や建設DXの活用方法など深い知見を記事および動画で紹介しています。

■ 背景と目的

2024年1月1日に発生した令和6年能登半島地震。石川県は解体見込棟数である 32,410棟に対して2025年10月末までに解体作業を完了することを目標※2とし、解体事業を進めてきました。同時に、一般社団法人プレハブ建築協会に4,000戸を超える応急仮設住宅の建築要請を実施し、被災した住民の住居の確保を行ってきました。

■ 取組内容

石川県構造物解体協会の正会員であり、能登半島穴水町のブロック長を担当する宗重商店では、日々の業務管理にクラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD」を活用しています。今回、公費解体に取り組んだ際も、ANDPADを活用し、最大82班（約345人）の業務管理を行いました。これまで取引のなかった協力会社も多く存在する中、連絡・報告をANDPADに集約、写真・日報管理を全員に徹底しました。「被災者の方々に寄り添う」解体を掲げ、有事においても圧倒的なスピードと品質の高い解体工事を実現し、公費解体を完了させました。



ユニットハウスを提供する三協フロンテアは、一般社団法人プレハブ建築協会を介して穴水町の応急仮設住宅に取り組んできました。1日でも早く応急仮設住宅を建てることを使命とし、自社のメンバーに加え、全国から集まってきた協力会社や自治体職員と連携しながら、納期管理を徹底し、2024年8月までに535世帯の応急仮設住宅の建設を完了しました。情報共有にはANDPADを活用し、素早い意思決定・指示出しを行うことで、施工品質の向上とともに関係者間の信頼関係を高めました。

■インタビュー記事・動画の公開

本件に関する取り組みの詳細や背景について、この度、宗重商店・三協フロンテアとの対談取材を実施しました。災害復興現場の生の声や深い知見をぜひご覧ください。

記事：https://one.andpad.jp/magazine/22505/

動画：https://one.andpad.jp/movies/22522/

本活動の核となる公費解体のプロセスにおける具体的な取り組みやノウハウについて、宗重商店へ取材を行いました。現場の視点から語られる経験と教訓を、ぜひご覧ください。

前編：https://one.andpad.jp/magazine/22565/

後編：https://one.andpad.jp/magazine/22598/

今回の支援活動における経験は、平時と有事における建設DXへの取り組みと情報管理体制の重要性を改めて浮き彫りにしました。アンドパッドでは、この経験を通じて得られた知見を防災やBCP（事業継続計画）にも活かせるよう、今後も災害復旧に関する技術と知識の確実な継承に努め、社会のレジリエンス（回復力）向上に建設DXを通じて、貢献し続けていく所存です。

※1 能登半島地震及び奥能登豪雨における公費解体等の状況について（令和７年１０月末時点）https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000060.000127255.html

※2 加速化プランに基づく公費解体の進捗状況（事業進捗の見える化）

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/haitai/documents/r60930_kouhikaitai_shinchoku.pdf

■ 宗重商店について

創業85年、石川県の解体業トップクラスの企業です。解体業のイメージをサービス業へと変えるべく、ビルや一般住宅、公共施設などの解体だけでなくライフステージを支える幅広い新規事業も手がけています。

アンドパッドが主催する「ANDPAD AWARD 2023」において、全国の「ANDPAD」利用企業の中からDXカンパニー部門 最優秀賞を受賞。

社名 ：株式会社宗重商店

所在地 ：石川県金沢市畝田西1丁目112番地

代表者 ：代表取締役 宗守 重泰

事業内容 ：解体事業、リサイクル事業、仮設足場・建設事業、不要品事業、海外事業など

会社HP ：https://munejyu.com/

■ 三協フロンテアについて

社名 ：三協フロンテア株式会社

所在地 ：〒277-8539 千葉県柏市新十余二5番地

代表者 ：代表取締役社長 長妻 貴嗣

事業内容 ：(1) ユニットハウスの製造・販売・レンタル、(2) トランクルームの製造・販売・レンタル、(3) レンタルスペースの運営、(4) 立体式駐車装置の製造・販売・レンタル、(5) 植物工場の製造・販売・レンタルなど

会社HP ：https://www.sankyofrontier.com/

■ 「ANDPAD」について

「ANDPAD」は現場の効率化から経営改善まで一元管理できるシェアNo.1※クラウド型建設プロジェクト管理サービスです。2016年に提供を開始し、直感的で使いやすさにこだわった開発と導入・活用への徹底したサポートで、利用社数23.3万社、ユーザー数68.4万人を超えています。

国土交通省のNETIS (新技術情報提供システム) では「令和6年度推奨技術」に選定されています。

詳細：https://andpad.jp/

※『建設業マネジメントクラウドサービス市場の動向とベンダシェア（ミックITリポート2025年12月号）』（デロイト トーマツ ミック経済研究所調べ）

■ 会社概要

社名 ：株式会社アンドパッド

所在地 ：東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー37F

代表者 ：代表取締役 稲田 武夫

事業内容：クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD」の開発・販売・運営、求人・転職サービス「ビルダーワーク」の開発・運営、および建設業界向けBPOサービスなど

コーポレートサイト：https://andpad.co.jp/

サービスサイト ：ANDPAD https://andpad.jp/

ビルダーワーク https://www.builderwork.jp/

Digima https://digima.com/ (https://digima.com/) (株式会社コンベックス)

コミュニティサイト：ANDPAD ONE https://one.andpad.jp/