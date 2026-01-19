世界から日本へ挑む！「Japan Entry Acceleration Program（JEAP）」再生医療分野の海外企業10社を採択！

株式会社ゼロワンブースター

事業創造カンパニーとして企業のオープンイノベーションや新規事業開発を支援する株式会社ゼロワンブースター（本社：東京都千代田区、代表取締役：合田ジョージ、以下「01Booster」）は、日本貿易振興機構（JETRO）より受託した「対日投資誘致・日本での協業連携促進に係る海外スタートアップ向けアクセラレーションプログラムの事務局運営」として、海外スタートアップの日本市場進出を支援するプログラム「Japan Entry Acceleration Program 2025」を実施しています。（※1）

本プログラムは、日本市場への参入を目指す海外企業に、業界専門家によるメンタリングやデモデーなどの露出機会の提供を通じて、日本国内のCDMO／CROをはじめとした研究開発機関との連携を図りながら、国内での事業展開を支援する取り組みです。

この度は厳正な審査の結果、再生医療分野の海外企業10社を選抜しましたのでお知らせします。

※1：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000765.000016550.html

採択企業

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16550/table/776_1_5e78d44da5f6c72066afb9990f82023a.jpg?v=202601191051 ]

今後のスケジュール

2025年12月～2026年1月 オンラインワークショップ

2025年12月～2026年2月 メンタリング／協業面談・商談

2026年2月下旬 Demo Day（成果発表会）・視察ツアー＠東京都内

2月下旬に開催予定のDemo Dayでは、採択スタートアップによるピッチに加え個別商談を実施予定です。

また、採択企業のニーズに合った再生医療関連施設への視察も予定しており、日本での事業展開や共同研究の検討を後押しします。

Demo Day概要

日時：2026年2月20日（金）12:20～16:35（開場 12:00）

会場：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目3-1 新東京ビル Shin Tokyo 4TH

申込みはこちら：https://jeap2025demoday.peatix.com(https://jeap2025demoday.peatix.com)

採択スタートアップとの協業に関心のある企業の皆様へ

採択スタートアップとの協業や商談にご関心のある企業の皆様は、商談希望企業名、商談希望理由をご記載の上、ぜひ下記お問い合わせ先までご連絡ください。

採択企業と相談のうえ、皆様の個別ニーズに応じて、面談や情報提供の機会を調整させていただきます。

■お問い合わせ先

Japan Entry Acceleration Program 2025 運営事務局（株式会社ゼロワンブースター）

電話番号： 03-6435-5360

担当：柳田

misato.yanagita@01booster.com

