エフ・コード子会社のブイストから動画編集スクール「ブイプロ」公式ファクトブック発行のお知らせ

株式会社エフ・コード

株式会社エフ・コード（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 勉、証券コード：9211）の連結子会社である株式会社ブイスト（所在地：福岡県福岡市、代表取締役：山田一真、以下「ブイスト社」）はこのたび、同社が運営する動画編集スクール 「ブイプロ」 の全貌をまとめた 公式ファクトブック「動画編集スクール ブイプロ FACTBOOK 2026」を公開いたしました。

本ファクトブックの詳細は、以下の公式ページよりご覧いただけます。

https://vst-consulting.co.jp/blog/%e3%80%90%e8%b3%87%e6%96%99%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%80%91%e3%80%8c%e3%83%96%e3%82%a4%e3%83%97%e3%83%ad%e3%80%8d%e3%81%ae%e5%85%a8%e8%b2%8c%e3%82%92%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81%e3%81%9f%e5%85%ac%e5%bc%8f/

本ファクトブックの制作にあたっては、動画編集・クリエイター業界で情報発信を行うカズマル氏の発信内容や視点も参考にしています。

（参考記事：https://note.com/kazumarudrive/n/nf7c800522158）

本ファクトブックは、業界関係者・投資家・パートナー企業などを対象に、ブイプロがこれまで築いてきた 事業概要・教育ポリシー・市場環境・成果実績 を一冊に凝縮した資料です。同スクールの強みである教育カリキュラム、受講生の成果、運営理念を体系的に紹介しています。

背景と目的

動画編集市場は、デジタルコンテンツ制作需要の増加とともに拡大を続けており、プロフェッショナルな編集スキルを体系的に学べる教育サービスが求められています。当スクール「ブイプロ」は、業界未経験者でも実務レベルのスキルを習得できるプログラムを提供し、多くの受講生が現場で即戦力として活躍しています。

近年では、カズマル氏のように個人発信からキャリアを切り拓くクリエイター像も注目されており、こうした市場変化も本ファクトブック内で言及しています。

公式ファクトブックの公開により、以下の利用シーンでの活用を期待しています。

・投資家・事業パートナーとのコミュニケーション強化

・オンライン・対面商談における資料共有

・採用活動や企業ブランディングへの活用

・メディアや取材対応時の正式資料提供

ファクトブックの主な内容

当リリース資料には、以下の主要章を収録しています。

1.ブイプロの教育ポリシーとミッション

2.スクール概要・カリキュラム体系

3.受講生の成果・成功事例

4.市場動向と今後の展望

5.運営体制・組織構造

6.成長戦略と拡大計画

特に、受講生の事例では、副業レベルから 10 ～ 数十万円単価の案件獲得など、実績が明示されています。

今後の展望

公式ファクトブックを通じてブイプロの価値をより幅広く伝え、以下の事業展開を目指してまいります。

・法人向け教育パートナーシップの強化

・オンライン広告・プロモーションの拡充

・海外市場への教育コンテンツ展開検討

・教材・機能の継続的なアップデート

同社は今後も、動画編集教育を通じてクリエイター市場の底上げと教育の質向上に邁進してまいります。

〈株式会社ブイストについて〉

■事業内容

株式会社ブイストは、動画編集スクール「ブイプロ」を中心に、フリーランス・副業市場の拡大を背景に成長するクリエイター育成事業を展開しています。「ブイプロ」は、基礎から実務レベルまで学べる実践型カリキュラムを提供し、受講生がフリーランスや副業として自立できる力を育成しています。

また、YouTubeをはじめとする自社SNSで180本以上の動画を発信し、高い集客力と教育品質を両立。学習支援からキャリア形成まで一貫したサポートを行っております。

■会社概要

会社名： 株式会社ブイスト

本社所在地： 福岡県福岡市博多区中洲五丁目１-22 博多人形会館松月堂ビル4階

代表者： 山田一真

設立： 2022年12月5日

URL: https://vst-consulting.co.jp/

〈株式会社エフ・コードについて〉

■事業概要

株式会社エフ・コードは、「マーケティングテクノロジーで世界を豊かに」を理念に掲げ、マーケティングとAI/テクノロジーによる支援を行うマーケティングテクノロジーカンパニーです。2006年の設立以来、デジタルコンサルティング、デジタルマーケティング支援、SaaSプロダクト提供、UI/UX改善といった領域でクライアントのマーケティングを支援。近年はAI/テクノロジー領域で生成AI活用のプロダクト提供、生成AIの活用支援や教育、AIを活用したアプリケーション開発等によってクライアントの業務改革を支援。グループ15社により、さらなる事業拡大を目指してまいります。

■会社概要

会社名： 株式会社エフ・コード

所在地： 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂1-1神楽坂外堀通りビル 2F

代表者： 代表取締役社長 工藤 勉

設 立： 2006年3月

事業内容：DX戦略設計・実行支援、マーケティング支援、AI・テクノロジー支援

資本金：55,849千円（2025年6月末)

社員数：約850名（2025年6月末、グループ全体）

URL ： https://f-code.co.jp/

上場市場：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：9211）