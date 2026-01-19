『World of Warships: Legends』×『アズールレーン』コラボ第七波を開催！ 「ヴィットリオ・ヴェネト」「エーギル」など人気のキャラクターが登場

株式会社GAソリューションズ

ウォーゲーミングは、同社が開発・運営を行う PlayStation(R)4、PlayStation(R)5、Xbox One、Xbox Series X/S、iOS および Android 向けオンライン海戦アクションゲーム『World of Warships: Legends』の1月アップデートにおいて、1月19日（月）より大人気スマートフォン向けタイトル『アズールレーン』との第七波コラボレーションを開催します。また、ゲーム内イベントとして「戦いに生まれて」キャンペーンやフランス海軍イベントも同時に実施します。

【今回のイベント・キャンペーン・コラボレーションムービーはこちら(https://youtu.be/INQPNOLzTPg?si=3v8OKD3HhInD1lFQ)】

■『アズールレーン』コラボレーション第七波では人気キャラクターが5人参戦！

今回の『アズールレーン』コラボレーション第七波では、人気キャラクターのVittorio Veneto、Agir、Tallinn、Z24、Massachusettsが新たに艦長として参戦します。これに加えて新艦艇のイタリア Tier VII プレミアム戦艦「AL Vittorio Veneto」、ドイツ Tier VIII プレミアム巡洋艦「AL Agir」、ソ連 Tier VI プレミアム巡洋艦「AL Tallinn」、そして魚雷に特化したドイツ Tier VII 駆逐艦「AL Z24」および、アメリカ Tier VII プレミアム戦艦「Massachusetts」向けの新迷彩「AL Massachusetts」が登場します。

これらの艦長、艦艇、迷彩は「アズールレーン 7 クレート」から獲得できます。また、『アズールレーン』コラボレーション第七波にて登場する艦長、艦艇、スキンだけでなく「セイレーン」迷彩、艦長育成用アイテムなども一定の確率で入手できます。なお、コンテナは無料で2個受け取ることが可能で、1個は専用ミッションから、もう1個は「生まれながらの戦士」キャンペーンから獲得できます。

■『World of Warships: Legends』に新たな褒賞！ 「戦いに生まれて」キャンペーン

「戦いに生まれて」キャンペーンでは100のマイルストーンを進めながら迷彩やクレートといったさまざまな褒賞を獲得することが可能です。なお、有効な海事支援を有した状態でキャンペーンをすべて完了するとイギリス Tier VIII プレミアム駆逐艦「Somme」が獲得できます。この艦艇は汎用性が高く、隠蔽性の高い長射程魚雷に加え、使用回数に制限のない魚雷装填ブースターも搭載しており、最大限の破壊力を発揮します。

■Vive la France！ フランス海軍イベント開催

新たなフランス海軍イベントが開催され、特別なフランス戦艦クレートを含むテーマに合わせた褒賞が登場します。これらのクレートには、フランス戦艦「Normandie」「Lyon」「Richelieu」「Alsace」「Bourgogne」「Strasbourg」「Flandre」のスキンが収録されているほか、プレミアム戦艦「Strasbourg」または「Flandre」本体がドロップするチャンスもあります。

クレートは、新たな「自由の万人」カレンダーを通じても入手でき、完了するとフランス艦長用の艦長コスチューム「Marianne（マリアンヌ）」が褒賞として付与されます。また「勇気の海」ミッションに参加するとフランス艦長「Charles Blery」をアンロックできます。

■レジェンダリー艦艇と追加アップデート

開発局プロジェクトとして、優れた空襲能力を備えたオランダ レジェンダリー Tier 巡洋艦「Gouden Leeuw」が登場し、プロジェクトを進行することで獲得可能となります。同時に3回にわたるアップデートを予定したマラソンも実施され、艦艇パーツを収集することでソ連レジェンダリー Tier 戦艦「Kremlin」のアンロックを目指せます。

さらに本アップデートでは、「艦隊カップ」「ランク戦」「闘争」の各モードに新シーズンが到来するほか、日本のハイブリッド戦艦が正式実装され、多数の改善も実施されます。アップデートの締めくくりとして、2026年2月9日（月）から2026年2月23日（月）までの期間中、特別ミッションに挑戦できるほか、春節イベントの一環として割引価格の艦艇、スキン、艦長コスチュームが登場します。

詳細なパッチノートは、こちら(https://wowslegends.com/blogs/entry/4118-%E3%80%901-%E6%9C%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%88%E3%80%91-%E9%8C%A8%E3%82%92%E4%B8%8A%E3%81%92%E3%82%8D%EF%BC%81/)からご確認いただけます。

■『World of Warships: Legends』について

PlayStation(R)4、PlayStation(R)５、Xbox One、Xbox Series X/S、iOSそしてAndroid向け『World of Warships: Legends』は、数々の歴史的艦艇を操り、オンラインで対戦する海戦アクションゲームです。史実に名を残す名艦長と共に、自身の保有する数々の艦艇をアップグレードし、世界中のプレイヤーたちとリアルで没入感のあるアクション海戦が楽しめます。世界中のプレイヤーが熱狂する本家PC版の、重厚かつ戦略的、そして大迫力のゲーム性はそのままに、よりスピード感のある戦闘を直感的な操作方法でお楽しみください。

公式サイト: https://wowslegends.com/

■ウォーゲーミングについて

ウォーゲーミングはキプロスのニコシアに本社を置き、数々の賞を受賞した、オンラインゲームの開発およびパブリッシングを行う会社です。1998年の設立以来、現在シカゴ、プラハ、上海、東京、ビリニュス、ベオグラードをはじめとした全世界15か所の拠点を設ける、ゲーム業界を牽引する会社のひとつです。世界中に数百万人を超えるプレイヤーを抱えるウォーゲーミングの主力タイトルは、無料オンラインゲームのヒット作である『World of Tanks』、『World of Warships』、『World of Tanks Blitz』などがあります。

ウォーゲーミングジャパン合同会社公式サイト：https://wargaming.co.jp/

(C) 2026 Wargaming.net. All Rights Reserved. (C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved. (C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

※” PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

※MicrosoftおよびXbox Oneは米国 Microsoft Corporation および／またはその関連会社の登録商標または商標です。

※The Apple logo, iOS and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

※ "Google", "Android", and "Google Play" are either registered trademarks or trademarks of Google Inc.

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。