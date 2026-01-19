前川製作所、「HVAC&R JAPAN 2026 第44回冷凍・空調・暖房展」に出展

株式会社前川製作所

世界シェア40％以上を誇る産業用冷凍機をはじめ、各種産業機械の製造・販売ならびにプラントの設計・施工を手がける株式会社前川製作所（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：前川 真、以下「当社」）は、2026年1月27日（火）～1月30日（金）に東京ビッグサイト（東展示棟4,5,6ホール）で開催される「HVAC&R JAPAN 2026 第44回冷凍・空調・暖房展」に出展いたします。

今回の展示では、従来のエンドユーザーに加え、サブコンやエンジニアリング会社への訴求を強化し、当社の強みである自然冷媒・省エネルギー関連のソリューションならびに製造・サービス・教育体制など総合力をアピールいたします。

ブースイメージ図（予告なく変更となる場合があります）注目の実機展示

会場では以下の2機種を実機展示いたします：

1. CO2コンデンシングユニット「COPEL-F30」モデルチェンジ機

・幅広い温度帯（-50℃～＋5℃）をカバー

・バージョンアップにより省スペース＆コストダウン

2. 遮熱用エアカーテン「Thermoshutter（サーモシャッター）」

・熱の流出入防止で省エネルギーを実現

・さまざまなシチュエーションで省エネの提案が可能

環境・省エネソリューションの提案

脱炭素社会の実現に向けて、当社は自然冷媒技術と省エネルギーソリューションの開発に注力しております。今回の展示を通じて、持続可能な社会づくりに貢献する当社の技術力と総合力をご紹介いたします。

ぜひブース【5D-04】にお立ち寄りください。

株式会社前川製作所

【前川製作所について】

当社は、東京江東区に本社を置く、産業機械メーカーです。産業用冷凍機やヒートポンプ、食品加工機械の製造と販売、プラントの設計・施工からアフターサービスまで一貫した事業を展開しています。1924年（大正13年）に前川喜作が創業してから約100年。冷却技術に秀でた、世界各地に拠点を構えるグローバル企業です。



・所在地：〒135-8482 東京都江東区牡丹3丁目14番15号

・創業：1924年5月15日

・資本金：10億円

・代表者：代表取締役 社長執行役員 前川 真

・URL：https://www.mayekawa.co.jp