ノルウェージャンクルーズライン、史上最大の新造船「ノルウェージャン オーラ(TM)」の販売を開始

マイアミ - 2026年1月15日- グローバルなクルーズ旅行のイノベーターであるノルウェージャンクルーズライン(R)(https://www.ncl.com/jp/ja/%e3%82%af%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%82%ba-%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%83%90%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%89%b2%e5%bc%95/NCL-4b7das/)（本社：米国マイアミ、社長：ハリー・ソマー 以下、NCL）は、本日、NCL史上最大となる新造船ノルウェージャン オーラ(TM) (https://www.ncl.com/jp/ja/cruise/aura?intcmp=pdt_sl_AURA)を発表し、販売を開始しました。ノルウェージャン オーラは、2027年5月下旬にヨーロッパでデビューした後、同年6月からマイアミを母港として7泊のカリブ海クルーズを運航します。

ノルウェージャン オーラは、全長約345m、総トン数168,000トン、3,840名（2名1室利用時）を収容します。本船は、ノルウェージャン アクア(R)(https://www.ncl.com/jp/ja/%E3%83%8E%E3%83%AB%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3-%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%A2/%E5%AE%A2%E8%88%B9/%E3%83%8E%E3%83%AB%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3-NCL-43ysm8/)およびノルウェージャン ルナ(TM)(https://www.ncl.com/jp/ja/%E5%AE%A2%E8%88%B9%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85/%E3%83%8E%E3%83%AB%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3-%E3%83%AB%E3%83%8A-4bs42f/)と比べて約10％大型化し、家族向けに厳選した体験と再構築した人気コンテンツを組み合わせる設計を採用しました。船内の中心には、オープンエア型アクティビティ複合施設 Ocean Heights(TM)（オーシャンハイツ） を配置し、昼と夜で異なる雰囲気を演出することで、多世代が楽しめる空間を提供します。

ノルウェージャン オーラは、7泊のカリブ海クルーズ(https://www.ncl.com/jp/ja/vacations?cruise-destination=caribbean&ship=norwegian-aura&durations=5-8&cid=pr_prt_na_ncl_prt_na_prs_p5reveal_na_na_usa&dates=jun-2027,oct-2027,nov-2027,dec-2027)において、ベリーズにあるNCLのリゾート型デスティネーション「ハーベスト ケイ(https://www.ncl.com/jp/ja/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%B1%E3%82%A4-hldh5/)」または、近年複数の改良を実施したバハマのプライベートアイランド「グレート スターラップ ケイ(https://www.ncl.com/jp/ja/great-stirrup-cay?cid=PR_PRT_NA_NCL_PRT_NA_PRS_P5REVEAL_NA_NA_USA)」のいずれかに寄港します。

2025年後半には、グレート スターラップ ケイで新たなゲスト体験が開始しました。スイムアップバー、プレミアムラウンジャー、キッズ専用スプラッシュエリアを備えた大型プール「グレート ライフ ラグーン」や、大人専用エリア「バイブ ショア クラブ」が含まれます。さらに2026年後半には、ノルウェージャン オーラの2027年就航に先立ち、約24,280平方メートル 規模の「グレート タイズ ウォーターパーク」が開業予定で、19基のウォータースライダー、クリフジャンプ、流れる川、新たなアドベンチャーエクスカーションを提供します。

ノルウェージャン クルーズ ライン ホールディングス社 社長兼CEOのハリー・ソマーは、次のように述べています。「私たちは、船隊の中で最新かつ最大の船となるノルウェージャン オーラを発表できることを誇りに思います。ノルウェージャン オーラは、ノルウェージャンクルーズラインの進化を体現するとともに、世界中の家族や友人、旅行者をつなぐ存在です。この船は、すべてのゲストが自分らしい休暇を過ごす自由を提供するために設計しました。次のマイルストーンを迎えることを楽しみにしており、ノルウェージャン オーラで提供する体験を多くの方に届けたいと考えています」

ノルウェージャン オーラは現在、イタリアの造船会社フィンカンティエリで建造しています。船内インテリアは、AD Associates、ピエロ・リッソーニ、ロックウェル・グループ、SMCデザイン、スタジオ・ダドなどの建築・デザイン事務所が手がけています。

ノルウェージャン オーラの主な特徴と航路

オーシャン ハイツ：多世代で楽しめるアクティブ＆アドベンチャー空間

デッキ18から21にまたがるオーシャン ハイツ は、NCLの船隊で初導入となる施設で、家族全員が楽しめるウォータースライダーやロープコース、バーなどのアクティビティのリラクゼーションの中核となる空間です。広大なアクティビティゾーンでは、NCLのために新たに開発したアトラクションと、再構築した人気施設を組み合わせ、没入型ライティングとLEDプロジェクションを活用することで、昼から夜へと異なる表情へと変化します。

ノルウェージャン オーラは、NCLの船の中で最多となるスライダー数を備え、そのうち5基をオープンエア型複合施設オーシャン ハイツに設置します。エクリプス レーサーズは、ブランド初となる対戦型マットレーサーウォータースライダーで、全長120mを超えるコースを並走しながら競い合う体験を提供します。さらにスリルを求めるゲストは、床が開いて約76mの落下とカーブを体験するドロップイン型ボディスライダー「オーラ フリー フォール」を楽しめます。「ザ ウェーブ」は、最大4名が同時に乗れる振り子式のラフト型スライダーで、全長約91mのコースを進みます。また、ゲストに親しまれてきた「ザ・ドロップ」も再登場し、プリマクラスの象徴的なドライスライダーとして、デッキ18からデッキ8まで10デッキ分を一気に滑り降ります。

冒険志向のゲストに向けて、オーシャン ハイツには全長約25mの オーラ ロープス コース を設置し、最上部デッキからの海の眺望とともに多彩なチャレンジを提供します。このほか、7.6mのロッククライミングウォール、屋外型アミューズメントエリア 「オーラ ミッドウェイ」、9ホールのミニゴルフコース、バイブ ビーチ クラブ を見下ろすNCL初の張り出し型プライベートカバナ、バーを備えます。

オーシャンブルバード：ホットタブからキッズ・ティーン向け施設まで幅広く対応

デッキ8に位置するオーシャンブルバードは、船全体を一周するプリマクラスの屋外プロムナードで、水辺の景色を楽しみながらくつろげる空間を提供します。ノルウェージャン オーラでは、ノルウェージャン アクアおよびノルウェージャン ルナと比べて11％拡張し、より広いスペースと座席数を確保するとともに、新たなホットタブや新設バーを導入します。拡張したインフィニティ ビーチ では、デイベッドや浅瀬プールを備え、午後の休憩に適した空間を提供します。

また、オーシャンブルバードの船首側には、子どもやティーン向けの専用エリアを左右に配置します。左舷には6歳から10歳向けの アドベンチャーアレー を設け、海を望む想像力豊かな海洋世界をテーマにしたトンネルやクロールスペースを用意します。右舷には、ティーンがくつろぎ、交流し、写真を撮ることができる専用空間 ティーンハングアウトを配置します。さらに、2歳から6歳向けのリトル エクスプローラーズ コーブを船首に設置し、2本の滑り台を備えたプレイハウスなどを用意します。

進化したプール＆サンデッキ体験

ノルウェージャン オーラでは、拡張・強化した船内外スペースにより、これまで以上にくつろぎ、リフレッシュし、日光を楽しめます。プールデッキは、ノルウェージャン アクアおよびノルウェージャン ルナと比べて20％以上拡張し、NCL船隊で最大規模となります。座席数とインフィニティホットタブを増やし、大型LEDエンターテインメントスクリーンや開放的なラウンジエリアを整備します。

デッキ18のオーシャンハイツ近くには、スプラッシュパッドやインタラクティブな水遊び設備を備えた キッズ向けアクアパーク を設置します。近くには、家族や友人が一緒に楽しめる幅広で浅めのパーティースライドと、パーティースライドを囲む8の字型のインフィニティ ループの2本のウォータースライダーを配置します。デッキ19には、屋外芝生ゲームと座席を備えたホライゾン パークを設けます。

大人専用エリアバイブ ビーチ クラブは、ノルウェージャン アクアおよびノルウェージャン ルナと比べて15％拡張し、座席数、インフィニティホットタブ、滞在型スペース、滝の演出を追加します。サンラウンジャー、デイベッド、バーを中心に、洋上でのリラクゼーション環境を提供します。

ザ・ヘブン by ノルウェージャン(R)：洋上での上質な体験

ノルウェージャン オーラは、一人部屋のスタジオからスイートまで全1,976室の客室を備え、そのうち159室が専用カードキーエリア ザ・ヘブン by ノルウェージャン(R) (https://www.ncl.com/jp/ja/%E3%83%8E%E3%83%AB%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%92%E9%81%B8%E3%81%B6%E7%90%86%E7%94%B1/%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BA%E5%AE%A2%E5%AE%A4/%E3%82%B6-%E3%83%98%E3%83%96%E3%83%B3-gfgjc/)を構成します。本船は、従来のプリマクラス船と比べてスイート数が30％多く、船隊最多となります。ザ・ヘブンのスイートは、イタリア人デザイナーのピエロ・リッソーニが設計し、海を望む眺望と洗練されたデザインを組み合わせ、専用エレベーターによるアクセスを備えます。

ザ・ヘブンエリアには、パノラマインフィニティプール、2基のホットタブ、屋外サウナ、コールドルームを備えた専用サンデッキを設置します。また、ザ・ヘブン バー＆ラウンジ、朝食・昼食・夕食を提供する ザ・ヘブン レストラン を用意します。

ノルウェージャンクルーズラインの長年のパートナーである Studio DADO は、プライベートラウンジ、レストラン、屋外デッキを、自然の色調や樹木のキャノピー、繊細な仕上げを取り入れた空間として設計しました。

ザ・ヘブン利用ゲストは、24時間対応のバトラーおよびコンシェルジュサービス、優先乗下船、船内イベントへの招待、優先的な船内予約などのサービスを利用できます。

船体アート

ノルウェージャン オーラは、国際的アーティストのロージー・ウッズが手がけた船体アートを採用します。ロージー・ウッズは、大型壁画やグローバルブランドとのコラボレーションで知られ、光、動き、エネルギー、輝きをテーマにした作風が特徴です。本船のデザインは、天体の光や生物発光する海から着想を得て、水と光の関係を現代的に表現しています。

ロージー・ウッズは次のように述べています。「美しく最先端の船体アートを展開してきたノルウェージャンクルーズラインとパートナーシップを組めたことをうれしく思います。私の大規模な作品が形となり、海を航行し、昼も夜も輝く姿を見ることを楽しみにしています」

地中海からマイアミへ

ノルウェージャン オーラは、2027年6月にマイアミを母港として初シーズンを迎える前に、2027年5月21日にイタリア・トリエステ発、スペイン・バルセロナ着の7泊地中海クルーズ(https://www.ncl.com/jp/ja/cruises/7-day-mediterranean-from-venice-trieste-to-barcelona-rome-malta-and-salerno-AURA7VCEMLASALCIVBCN?ships=4294940089&numberOfGuests=4294949461&sortBy=closer_to_me&autoPopulate=f&from=resultpage&itineraryCode=AURA7VCEMLASALCIVBCN)を運航します。航海では、マルタのバレッタ、イタリアのサレルノおよびローマ（チビタベッキア）に寄港します。

14泊の大西洋横断航海(https://www.ncl.com/jp/ja/cruises/13-day-transatlantic-from-barcelona-to-miami-seville-and-gibraltar-AURA13BCNMOTCADGIBMIA?ships=4294940089&numberOfGuests=4294949461&sortBy=closer_to_me&autoPopulate=f&from=resultpage&itineraryCode=AURA13BCNMOTCADGIBMIA)の後、ノルウェージャン オーラはマイアミ発着のカリブ海クルーズ(https://www.ncl.com/jp/ja/vacations?cruise-port=mia&ship=norwegian-aura&durations=5-8&cid=pr_prt_na_ncl_prt_na_prs_p5reveal_na_na_usa&dates=may-2027)を開始します。2027年6月から10月にかけては、プエルトプラタ（ドミニカ共和国）、セント・トーマス（米領ヴァージン諸島）、トルトラ（英領ヴァージン諸島）、およびバハマの最新強化型プライベートアイランド「グレート スターラップ ケイ」に寄港する7泊の東カリブ海クルーズを運航します。

2027年冬から2028年にかけては、ホンジュラスのロアタン島（イサラス・デ・ラ・バイア）、メキシコのコスタ・マヤおよびコスメル、ベリーズ沖にあるNCLのリゾート型プライベートデスティネーション「ハーベスト ケイ」に寄港する7泊の西カリブ海クルーズを運航します。

NCLの受賞歴を誇る船隊や世界各地の航路に関する詳細、またはクルーズの予約については、旅行代理店にお問い合わせいただくか、ノルウェージャンクルーズライン（日本）0066-33-814567（日本語対応）までお電話いただくか、www.ncl.com をご覧ください。

ノルウェージャン オーラの画像およびBロール映像は、こちら(https://www.ncl.com/jp/ja/newsroom/norwegian-aura/)を参照してください。

ノルウェージャンクルーズラインについて

グローバルなクルーズ旅行のイノベーターとして、ノルウェージャンクルーズライン(R)は59年にわたり、従来のクルーズの枠を超える取り組みを続けてきました。タグライン「It’s Different Out Here」は、船上でゲストが体験する感情的なつながりを表すとともに、クルーズ体験を切り拓いてきた同社の歴史への敬意を示しています。

特に、指定されたダイニングやエンターテインメントの時間、フォーマルなドレスコードを設けず、ゲストが自身の理想の休暇を希望のスケジュールで設計できる自由と柔軟性を提供することで、同社はクルーズ業界に革新をもたらしました。現在も同社は、あらゆるタイプの旅行者に向けて、厳選され、無理のない体験を提供し続けています。

受賞歴を誇るエンターテインメント、世界各地から着想を得たダイニング、そしてソロ用客室、クラブ バルコニー スイート、船内にもう一つの船を設けた独自コンセプト「The Haven by Norwegian(R)」など、細部まで配慮した客室設計を通じて、ノルウェージャンクルーズラインは、すべてのゲストがシームレスでパーソナライズされた旅を楽しみ、「今この瞬間」を味わいながら大切な人とのつながりを深められる環境を整えています。

さらに、同社の代表的な「Free at Sea(TM)」パッケージは、無制限のオープンバー、スペシャリティダイニング、高速Wi-Fiパッケージ、寄港地観光クレジットなどの特典を提供し、一部の航海では3人目および4人目のゲストが無料で乗船できます（利用規約(https://www.ncl.com/jp/ja/%e4%bc%9a%e7%a4%be%e6%a6%82%e8%a6%81/%e5%88%a9%e7%94%a8%e8%a6%8f%e7%b4%84-%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%82%a2--38vskg/)が適用されます）。カリブ海方面を航行するノルウェージャンクルーズラインのゲストは、ベリーズにある同社のリゾートデスティネーション「ハーベスト ケイ」での特別な体験に加え、バハマにある拡張されたプライベートアイランド「グレート スターラップ ケイ」での新たな体験も楽しめます。ノルウェージャンクルーズラインは、20隻の最新鋭客船で、世界約350の魅力的な目的地へ航行しています。

最新ニュースや限定コンテンツについては、NCLニュースルームを参照し、Facebook、Instagram、TikTok、YouTube（@NorwegianCruiseLine）およびX（旧Twitter：@CruiseNorwegian）でノルウェージャンクルーズラインをフォローしてください。

ノルウェージャンクルーズラインは、Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.の完全子会社です。詳細は www.nclhltd.com を参照してください。