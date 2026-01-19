三井住友銀行、本邦初1)となるクレジットカード決済による外貨自動積立サービス「外貨クレカ積立」を開始

株式会社三井住友銀行

個人のお客さま向け総合金融サービス「Olive（オリーブ）」を提供する三井住友銀行は、本邦初1)となるクレジットカード決済による外貨自動積立サービス「外貨クレカ積立」を開始します。さらに「新サービスリリース記念 外貨ダブルキャンペーン」を2026年1月19日（月）より開始いたします。

三井住友銀行と三井住友カードは、個人のお客さま向けに、通貨分散を通じた資産形成の支援を強化する目的で、2026年1月19日（月）より、ポイントが貯まるクレジットカード決済での外貨自動積立サービス「外貨クレカ積立」を新たに導入しました。

【サービス概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/73922/table/39_1_fc49474b39a882cae69f3f49d7e5a9da.jpg?v=202601191051 ]

「外貨クレカ積立」の決済が可能なカード、ポイント付与条件等を含む、商品の詳細については、 下記URLよりご確認ください。

（https://www.smbc.co.jp/kojin/gaika/credit-tsumitate）

《主な特徴》

○クレジットカードでの外貨自動積立

積立は、継続的な資産形成の有効な手法の一つとして広く認知されておりますが、外貨における為替リスクも、積立によるリスク分散が期待できます。クレジットカード決済が可能になったことで、より多くのお客さまに外貨積立を身近にご利用いただけます。

○Vポイントが貯まる

「外貨クレカ積立」を利用すると、積立金額に応じたVポイントが付与されます。ポイント付与率はクレジットカードの種類によって異なりますが、Oliveフレキシブルペイ（クレジットモード）による決済の場合は、最大3.0%をVポイントとして付与します。

新サービスのリリースを記念し、『外貨クレカ積立で、もれなくVポイント3,000円相当がもらえるキャンペーン』および、『外貨預金口座開設・預入で、もれなくVポイント3,000円相当がもらえるキャンペーン』の、“Vポイントがもれなくもらえる”2つのキャンペーンを1月19日（月）より開始します。2つのキャンペーンは併用可能で、まだOliveをお持ちでない方も期間中に契約すれば対象となりますので、この機会に外貨積立・Oliveの契約をご検討ください。

外貨ダブルキャンペーン URL：

https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/special/campaign/gaika/matome2601(https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/special/campaign/gaika/matome)

１.Olive会員限定／外貨預金口座開設・預入金で3,000円相当のVポイントプレゼント

新サービスリリース記念 外貨ダブルキャンペーン

『外貨預金口座開設・預入で、もれなくVポイント3,000円相当がもらえるキャンペーン』

対象期間中にエントリーおよびSMBCダイレクト（三井住友銀行アプリを含む）で外貨預金口座の新規開設。残高判定日時までに200米ドル相当額以上預入すると、もれなく3,000円相当のVポイントがプレゼントされるキャンペーンです。

さらに、外貨残高が10,000米ドル相当額以上の場合は、Vポイントが50,000円相当に増額されます。

■実施期間：

エントリー・申込期間：

2026年1月19日(月)～2026年4月17日(金) 23:59

外貨残高判定日時：2026年6月30日(火) 15時（※）

※残高判定は2026年6月30日(火) 15時時点を基準とします。

※ただし、店頭での取引等、15時以降の取引による変動が含まれた残高での判定となる場合があります。

■対象者：

Olive契約中のお客さま（※）

※2026年1月18日(日)時点で、外貨預金口座のないお客さまが対象

※Oliveアカウントと、外貨預金口座保有支店が同一支店ではない場合において、両支店の円預金口座が同一のSMBCダイレクトの利用口座に登録されている場合は対象

※キャンペーン期間中にOliveをご契約いただいた方も対象

※2026年4月17日(金) 23時59分および2026年6月30日(火) 23時59分時点でOliveを契約している方が対象

■特典内容：

外貨預金残高が200米ドル相当額以上：3,000円相当のVポイントをプレゼント

外貨預金残高が10,000米ドル相当額以上：50,000円相当のVポイントをプレゼント

■対象条件：１.２.３.を満たすと、もれなくVポイント3,000円相当をプレゼントします。（１.２.３.は順不同）さらに４.を満たすと、特典のVポイントが3,000円相当から50,000円相当に増額されます。

１.キャンペーンにエントリー

２.エントリー・申込期間中に、SMBCダイレクトにて新たに外貨預金口座を開設する

・外貨預金口座番号が新たに採番されることが必要。

・既に保有している口座番号での外貨普通預金の作成、外貨定期預金の作成、および未保有通貨の預け入れは対象外。

３.外貨残高判定日時に、外貨残高が200米ドル相当額以上あること

４.外貨残高判定日時に、外貨残高が10,000米ドル相当額以上あること

■対象通貨：SMBCダイレクトでの取扱通貨すべて（米ドル・豪ドル・ユーロ・NZドル・英ポンド・スイスフラン）

■キャンペーンページ：キャンペーン詳細はこちら

※キャンペーンページは2026年1月19日9時頃よりご確認いただけます。

外貨預金口座開設キャンペーンURL：

https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/special/campaign/gaika/kouza2601(https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/special/campaign/gaika/kouza2601/)

２.Olive会員限定／外貨クレカ積立で3,000円相当のVポイントプレゼント

新サービスリリース記念 外貨ダブルキャンペーン

『外貨クレカ積立で、もれなくVポイント3,000円相当がもらえるキャンペーン』

SMBCダイレクト（三井住友銀行アプリ含む）で外貨自動積立サービス（クレジットカード決済）を新規でお申込の上、対象期間中に1回あたり10,000円以上のクレジットカード決済での積立を、合計6回以上実行すると、もれなく3,000円相当のVポイントがプレゼントされるキャンペーンです。

■実施期間

エントリー・申込期間：

2026年1月19日(月) ～2026年4月17日(金) 23時59分

積立判定期間：

2026年3月26日(木) ～2026年11月26日(木) 23時59分

■対象者：

Olive契約中のお客さま（※）

※2026年1月18日(日)時点で、外貨自動積立サービス契約（口座振替）のないお客さまが対象

※Oliveアカウントと、外貨預金口座保有支店が同一支店ではない場合において、両支店の円預金口座が同一のSMBCダイレクトの利用口座に登録されている場合は対象

※キャンペーン期間中にOliveをご契約いただいた方も対象

※2026年4月17日(金) 23時59分および2026年11月26日(木) 23時59分時点でOliveを契約している方が対象

■特典内容：

3,000円相当のVポイントをプレゼント

■対象条件：

１.エントリー・申込期間中に、キャンペーンエントリー。

２.積立判定期間中に、1回あたり10,000円以上の外貨積立（クレジットカード決済）を合計6回以上実行すること、かつ、2026年11月26日(木) 23時59分時点で外貨自動積立サービス（クレジットカード決済）の契約があること。

■対象通貨：SMBCダイレクトでの外貨自動積立サービスの取扱通貨すべて（米ドル・豪ドル・ユーロ・NZドル・英ポンド・スイスフラン）

■キャンペーンページ：キャンペーン詳細はこちら

※キャンペーンページは2026年1月19日9時頃よりご確認いただけます。

外貨クレカ積立キャンペーンURL：

https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/special/campaign/gaika/tsumitate2601(https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/special/campaign/gaika/tsumitate2601/)

1)2026年1月株式会社三井住友銀行調べ

＜Oliveとは＞

2023年3月からスタートした「Olive（オリーブ）」は、銀行口座、カード決済、ファイナンス、オンライン証券、オンライン保険などの機能を、アプリ上でシームレスに組み合わせた総合金融サービスです。サービスローンチ後も、お客さまの声にお応えし、定額自動入金サービス、アカウントランク切替機能、家族カードの発行、支払いモード追加サービスなど、お客さまにとって便利で使いやすくなるよう、サービスや機能のレベルアップを重ねております。

サービス詳細はこちら：https://www.smbc.co.jp/kojin/olive/special/brand/index.html