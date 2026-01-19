2026年 ASUS JAPAN 年頭のご挨拶

ASUS JAPAN株式会社

新年のご挨拶

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

旧年中に皆様から賜りましたご支援、ご厚情に心より感謝申し上げます。

ASUS JAPANは2026年に設立19年目を迎え、皆様のご支援のおかげで着実に成長を遂げながら、革新を推進することができました。

ASUSのミッションである「Start with People―すべては人から始まる」を軸に、引き続き価値あるイノベーションと卓越した体験を提供し、社会に信頼されるテクノロジーブランドであり続けたいと考えています。

2025年の振り返り

2025年、ASUS JAPANはコンシューマー市場から教育、行政、法人市場まで、 さまざまな用途に応じた最適な製品とサービスを提供することに注力し、 日本市場に特化した施策も一層強化しました。

コンシューマーPC市場

日本市場向けに開発され、ASUS JAPANを象徴する製品となった「ASUS Zenbook SORA」は、 超軽量の899gを実現したほか、長時間バッテリー、最新AI機能に対応したCopilot+PC体験により、 多くのパートナーやユーザーから高い評価をいただきました。

若年層が求める持ち運びやすさや快適で便利な体験に応え、特に10～20代の学生や通勤者に広く支持されました。

教育市場

2025年10月のWindows 10サポート終了に伴い、「ASUS Store 学生・教職員向けストア」を開設し、 学生や教育関係者がより手軽に製品を利用できる環境を整え、次世代デジタル学習環境へのスムーズな移行をサポートしました。

ゲーミング市場

2025年10月にはXboxと共同開発したポータブルゲーム機「ROG Xbox Allyシリーズ」を発売し、 新たなゲーム体験を提供するとともに、ROGブランドの存在感をさらに強化しました。

2026年の展望

2026年、ASUS JAPANは以下の重点戦略に取り組みます。

- 日本ユーザーに向けた、より深みがあり、親しみやすいローカライズコンテンツの提供- Copilot+PC・ゲーミングPCの選びやすさ向上- ASUSのゲーミングブランド「ROG（Republic of Gamers）」の20周年を記念し、ゲームIPとのコラボ製品をはじめ、ユーザーに楽しんでいただけるさまざまな企画を実施

技術・市場の変化とASUSが目指す姿

2025年に特に印象的だったのは、CopilotやGemini、ChatGPTなどの生成型AIツールの急速な普及です。 進化のスピードは非常に速く、従来の学習や情報伝達のペースをはるかに上回っています。 AIは単なる技術的概念を超えて日常生活に深く浸透し、人々の行動に大きな変化をもたらしています。

2026年も、世界のテクノロジー企業は供給網の安定性や市場需要の変動といった課題に直面します。 ASUSは柔軟な組織体制と製品戦略を通じてこれらの課題に対応し、パートナーと共に成長していきます。

同時に、ASUSはテクノロジーが社会に与える影響にも配慮しています。 AI生成コンテンツの急速な拡大により、メディアリテラシーの重要性が高まっています。

2026年も、ASUS JAPANは「Start with People―すべては人から始まる」というミッションを大切にし、 革新と日本市場に即した施策を融合させることで、ユーザー、パートナー、社会により大きな価値を提供することを目指します。

本年も変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

皆様のご健康とご多幸、そしてご繁栄をお祈りいたします。

代表取締役 Alvin Chen（アルヴィン・チェン）