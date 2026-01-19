ゲーミングモニターブランド「Pixio（ピクシオ）」、　「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」にて「カテゴリ賞」を受賞

Hamee株式会社

Hamee（ハミィ）株式会社（所在地：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島 育大、証券コード：東証スタンダード3134）が運営するゲーミングアクセサリーブランド「Pixio（ピクシオ）」は1月15日 (金) 、アマゾンジャパンが発表した「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」にて、「カテゴリ賞」を受賞しました。

「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」は、 Amazonの販売事業者の中から 、お客様満足度や売上、Amazonが提供する各種サービスの活用度などの指標を基に、最優秀賞をはじめとする全8部門で選出されます。当社が受賞した「カテゴリー賞」は、最優秀賞の4ジャンルを、家電・カメラ・AV機器、食品・飲料・お酒、アパレルなど、より細かく分類した28部門において、特に成功した販売事業者に贈られる賞です。

■店舗担当者コメント

「この度は栄誉ある賞をいただき、大変うれしく思います。Pixio製品をご愛用の皆さまに感謝いたします。理想のゲーム空間をかなえるブランドとして、これからもお客様に寄り添ったものづくりに努めてまいります」

「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」についてはこちらをご覧ください。

https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=206875745051(https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=206875745051)

Amazonおよびそれらのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

■Pixioとは

Pixio（ピクシオ）はゲーマーの「自分らしさ」を応援し、理想のゲーム部屋を実現するプロダクトを届けるゲーミングアクセサリーブランドです。

コミュニティと共にゲームカルチャーを盛り上げ、あなただけのゲーム体験をサポートする様々なプロダクトを、手に取りやすい価格と高いクオリティで創り出します。

■販売店舗一覧

・Pixio 公式ストア : https://pixiogaming.jp/

・Pixio Amazon店 ：https://amzn.to/3CoiHWm

・Pixio 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/pixiogaming/

・Pixio Yahoo!ショッピング店 ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/

・Pixio メルカリ店 ：https://mercari-shops.com/shops/HYLH8Yt7e35v5c7UUyBZTZ

■Pixio公式SNSアカウント

・X（旧Twitter） ： https://twitter.com/pixiojapan

・Youtube ： https://www.youtube.com/channel/UCK_rS3hIJNoyMM9Qzi5HNBg

・Instagram ： https://www.instagram.com/pixiojapan/

・twitch ： https://www.twitch.tv/pixio_japan

【Hamee（ハミィ）株式会社 概要】 （ URL：https://hamee.co.jp(https://hamee.co.jp) ）

会社名 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）

設立 ：1998年5月

代表者 ：代表取締役社長 水島 育大

所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、

ByURブランドを展開するコスメティクス事業、

ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、

不要なプラスチックをリサイクルするParallelPlasticsサービスなどの脱炭素事業を展開

URL ：https://hamee.co.jp