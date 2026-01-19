【三菱UFJ銀行】2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM) グローバルスポンサーに就任

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（以下、MUFG）の連結子会社である株式会社三菱UFJ銀行（以下、当行）は、2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM) グローバルスポンサーに就任しました。

●侍ジャパンとともに

三菱UFJ銀行は、侍ジャパンが野球を通じて日本中の人々に活力を与え、子どもたちの夢や目標を育み、野球界・スポーツ界の発展に貢献しようとする姿勢に共感し、2023年11月より「侍ジャパンダイヤモンドパートナー」および「WBSCグローバルスポンサー」として支援してきました。このたび、これらに加えて「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM) グローバル」への協賛を決定しました。

●大会概要（予定）

2026年2月に強化合宿・侍ジャパンシリーズが開催され、3月にはWBC強化試合を経て、1次ラウンドが開幕する予定です。詳細は下記公式HPをご覧ください。

公式HPリンク：https://www.2026wbc.jp/

●MUFGのパーパス「世界が進むチカラになる。」

変化の速い時代において、全てのステークホルダーは様々な課題を乗り越え、新たなステージへと歩みを進めています。社会からお寄せいただく高い信頼・信用のもと、グループ総合力やネットワークを活かし、お客さまの思いを叶えるチカラになること、そのために全力を尽くすこと。これが未来に向けて変わらないMUFGの存在意義です。

2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM) の応援を通じて、MUFGおよび当行は、グループ一体となって、日本が、そして世界が進むチカラとなります。