【コープデリ】女子栄養大学食文化栄養学科の学生が開発した、スマートミール基準の弁当「味噌バター蓮根つくね弁当」

コープデリ生活協同組合連合会

コープデリ生活協同組合連合会（本部：埼玉県さいたま市、代表理事理事長：熊崎 伸、関東信越の6生協、以下コープデリ連合会）は、学校法人香川栄養学園 女子栄養大学（理事長・学長：香川明夫、以下女子栄養大学）との「産学連携包括協力に関する協定」に基づき、女子栄養大学食文化栄養学科の学生が開発した、スマートミール基準に適合した健康配慮の弁当「味噌バター蓮根つくね弁当」を、1月19日（月）から会員5生協（コープみらい・いばらきコープ・とちぎコープ・コープぐんま・コープながの）の惣菜製造施設のある店舗で販売します。

同学科の学生が、浅尾貴子専任講師の指導のもと、コープデリの組合員や消費者のニーズを調査・検証し、おいしさと健康への配慮の両立を目指して開発した弁当シリーズの13商品目※となります。

※これまで商品化した同商品の販売は終了しています。

【商品概要】

・商 品 名 ：「味噌バター蓮根つくね弁当」

・価 格 ：698円（税込753円）

・スマートミール基準「ちゃんと」に適合

エネルギー：593kcal、たんぱく質：22.0g、脂質：16.0g、炭水化物：90.0g、食塩相当量：2.6g、野菜等重量：160.4g

（P：F：C比率＝14.9：24.4：60.7）

・発売日 ：2026年1月19日（月）

・販売店舗：コープデリ連合会会員5生協の惣菜製造施設のある店舗

※店舗により取り扱いがない場合がございます。

※コープデリにいがたに店舗はありません。

※コープデリ宅配での販売はありません。

【開発に携わった学生のおすすめポイント】

「蓮根つくねには風味豊かな味噌バターソースを使用！ごはんが進むお弁当です。ビタミンC補給になる野菜とたんぱく質も豊富に摂れる、からだにうれしいメニューです！」

学生が描いた弁当のイラストも好評

本弁当シリーズは、女子栄養大学の学生たちが考案した「毎日が すこやか美味しい コープデリ！」をコンセプトに、コープデリの店舗を含む複数の量販店の弁当を学生たちが市場調査し、開発しています。2023年11月の発売以来、これまでにシリーズ12商品を販売しています。

学生が描いた食材のイラストの「掛け紙」も毎回好評で、食材一品一品を繊細かつ色彩鮮やかに表現し、温かみのあるフォントの説明文が加わることで、楽しみながら、よりおいしく食べられることを追求しています。

コープデリ連合会は、今後も同大学との連携協定のもと、おいしさと健康への配慮が両立した商品の開発を進め、組合員・消費者がカロリーや塩分の摂取量、食事バランスなどを日頃から意識し、健康な食生活への行動変容を促していけるような取り組みを続けてまいります。また、暮らしが多様化するなか、誰もが「食」を通した健康づくりとウェルビーイングを実感できる社会づくりに貢献してまいります。

今回発売の弁当は以下のスマートミール基準を満たしています。

※厚生労働省「生活習慣病予防その他の健康増進を目的として提供する食事の目安」等に基づき基準を設定しています

※スマートミールとは URL:https://smartmeal.jp/

健康づくりに役立つ栄養バランスのとれた食事メニュー。一食のうち、主食・主菜・副菜が揃い、野菜がたっぷりで食塩のとり過ぎにも配慮しています。一般社団法人健康な食事・食環境コンソーシアムによる「健康な食事・食環境」認証制度として提唱しています。

＜女子栄養大学との協定について＞

女子栄養大学との「産学連携包括協力に関する協定」は、「健康」をテーマとした惣菜商品の開発とあわせ、会員生協での活動や食育コミュニケーションでの社会的発信の強化を目的として2015年に締結しました。代表的な取り組みとして、同年より販売の、おいしさと栄養バランスを追求した弁当「からだ健やかシリーズ」の監修をいただいています。

※当プレスリリースに関する注意事項

・記載されている内容は、全てプレスリリース時点での情報に基づきます。

・使用している写真、ロゴ、イラスト、地図等はイメージです。実際とは異なる場合があります。

・都合により、予告なく内容やスケジュールを変更する場合がありますので、予めご了承ください。