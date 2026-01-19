プロトタイプフィギュア・プロジェクト 「GUZOU」 が キャラクターIPの募集を開始 - IPの源流を、世界に一つの至宝へ

ブルーアール株式会社GUZOU

ブルーアール株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：奥村美徳）は、前田建設工業株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：前田操治）のICI総合センター、株式会社タジク（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中義弘）との3社共同プロジェクトとして、AI技術・3D造形・オークションを融合させた次世代IP活用支援サービス「GUZOU（グウゾウ）」を始動し、パートナーとなるキャラクターIPの募集を開始いたしました。

https://guzou.one/(https://guzou.one/)

■ プロジェクト「GUZOU」とは：ファンの「熱量」を可視化する

GUZOU logo design

ＧＵＺＯＵは、量産品（Unit）として普及する前の、クリエイターの情熱と試行錯誤が凝縮された“プロトタイプ（原型）”に宿る、削ぎ落とされる前の剥き出しの「熱」に着目した取り組みです。具体的には、公式商品になる前のプロトタイプを最新のAI技術と高精度3Dプリント技術によって素早く形にし、オークションを通じてIPのファンの熱量や市場価値をダイレクトに測定します。プロトタイプ段階からファンと共に公式商品を作り上げていく“物語”を生み出すプロジェクトです。

■ IPホルダー企業が「GUZOU」に参画する4つのメリット

１．テストマーケティング：量産化前の「需要と熱量」を正確に把握

一点物のプロトタイプをオークション形式で世に問うことで、そのIPに対するファンの熱量や市場価格をダイレクトに測定できます。本格的な量産投資の前に、市場の反応を精緻に確認する「高度なテストマーケティング」として活用可能です。

２．製造コストの最適化：量産化へ直結する「3Dデータ」の蓄積

本プロジェクトで制作される高精度なデジタル造形データは、将来的な量産化の際のマスターデータとして活用可能です。プロトタイプ制作の過程で造形上の課題をクリアにすることで、製品化までのリードタイム短縮と開発コストの低減に寄与します。

３．クリエイティブの深化：AI×最先端3D技術による新表現

最新のAI技術と高精度3Dプリント技術を駆使し、従来の金型成形では困難だった複雑な表現や、クリエイターの筆致を忠実に再現。IPのブランド価値を一段階引き上げる「アートピース」としての展開を可能にします。

４．多角的なシナジー：地域活性化・推し活のアップデート

「プロトタイプ」が持つ引力を活用し、展示イベントを通じた地域への誘客や、ファンとの密なコミュニケーションを創出。インフラとエンタメを掛け合わせ、IPを軸とした立体的なビジネス展開をバックアップします。

■募集対象となるIP・パートナー

GUZOUでは、作品の新たな可能性を共に切り拓くパートナーを募集しています。

・キャラクターIPを保有し、新たなマネタイズや表現を模索している企業様

・自社キャラクターの「原点」や「思想」を、プレミアムな価値として形に残したい企業様

・AIや最先端の造形技術を積極的に取り入れ、ブランドの鮮度を高めたい企業様

・地方創生やインフラ活用など、既存の枠組みを超えたIP展開に興味がある企業様

■ 参画・お問い合わせの流れ

スペシャリストがチームとなり、貴社の大切なIPを世界にひとつの「GUZOU」へと昇華させるための最適なプランをご提案します。本プロジェクトの詳細や導入のご相談については、下記専用フォームよりお気軽にお問い合わせください。

[お問い合わせ先]

共同プロジェクト参画企業

ブルーアール株式会社： デジタル造形をリアルへ変換する最先端AI × 3Dプリント技術

https://blue-r.co.jp/

前田建設工業株式会社 ICI総合センター：社会実装・インフラとエンタメの融合による地域活性化

https://www.ici-center.jp/index.html

株式会社タジク： AI技術を組み合わせた企画設計・クリエイティブマネジメント

https://taziku.co.jp/

【本プレスリリースのお問い合わせ先】

ブルーアール株式会社

［ TOKYO OFFICE ］

〒150-0012

東京都渋谷区広尾1丁目2番地1号 ヒカリビル4階

［ NAGOYA OFFICE ］

〒450-0002

名古屋市中村区名駅4-24-5 第2森ビル5F

担当：奥村



WEBサイト：https://blue-r.co.jp/

本プレスリリースについては公式サイトContactよりメールにてお問い合わせください。

https://blue-r.co.jp/contact/

※本リリースに記載の商標は各社の商標となります。

※プレスリリースに掲載されている内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先など、その他の情報は、発表時点の情報となり、その後予告なしに変更となる場合があります。予めご了承ください。