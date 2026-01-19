2.5次元アイドル「すたぽら」、横浜中華街を舞台にしたコラボが決定描き下ろし中華風ビジュアルで贈る、食・歩く・撮るの没入型体験

株式会社VOISING

株式会社VOISING（本社：東京都港区、代表者：ないこ、以下、VOISING）所属の2.5次元アイドルグループ「すたぽら」が2026年1月29日（木）から2月9日（月）までの12日間、日本屈指の観光地・横浜中華街と大型コラボレーションを実施することが決定いたしました。本コラボは、横浜中華街の人気施設である「ChinaTown80」「横浜博覧館」「横浜大世界」を拠点に、グッズ、フード、ウォーキングラリー、AR施策などを横断的に展開する、街全体を巻き込んだ体験型コラボレーションとなっております。

中華街という舞台に合わせて新たに描き下ろされた、中華風衣装のすたぽらメンバーが登場し、異国情緒あふれる街並みと2.5次元アイドルの世界観が融合し、ここでしか味わえない“横浜中華街×すたぽら”の没入体験をお届けいたします。



横浜中華街が「すたぽら色」に染まる12日間！観光×推し活が両立できる体験を

横浜博覧館および横浜大世界では、すたぽらメンバーをイメージしたコラボフードとドリンクを販売いたします。提供されるのは、横浜中華街らしさを存分に楽しめる大籠包やエビチリ串、ボリューム感のある伝説の肉まん、複数の味を楽しめる食べ比べ串、そして幻想的な色合いが印象的なバタフライピードリンクなど、写真映えと食べ歩きの両立を意識したラインナップとなっております。



さらに、コラボメニューを1品注文するごとに、描き下ろしイラストを使用した限定デザインのオリジナルコースターを1枚プレゼント。ここでしか手に入らない特典は、ファンにとって必見のアイテムとなっております。



歩いて、出会って、集める楽しさ、無料で参加できる謎解きウォーキングラリー&AR体験

本コラボでは、横浜中華街の5カ所に設置された、すたぽらメンバーの等身大パネルを巡るウォーキングラリーも開催いたします。所要時間は30分から1時間程度を想定しており、観光の合間や食べ歩きと組み合わせて、誰でも気軽に参加できる内容となっています。ラリーをクリアした参加者には、現在内容調整中のクリア特典をプレゼント。加えて、現地にはARフォトスポットも登場し、スマートフォンをかざすことで、描き下ろしイラストのすたぽらメンバーが画面上に現れる演出もお楽しみいただけます。AR施策は中華街エリアへの展開され街そのものが“デジタル推し活空間”へと変貌します。

