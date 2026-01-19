2.5次元アイドル「すたぽら」、横浜中華街を舞台にしたコラボが決定描き下ろし中華風ビジュアルで贈る、食・歩く・撮るの没入型体験
株式会社VOISING（本社：東京都港区、代表者：ないこ、以下、VOISING）所属の2.5次元アイドルグループ「すたぽら」が2026年1月29日（木）から2月9日（月）までの12日間、日本屈指の観光地・横浜中華街と大型コラボレーションを実施することが決定いたしました。本コラボは、横浜中華街の人気施設である「ChinaTown80」「横浜博覧館」「横浜大世界」を拠点に、グッズ、フード、ウォーキングラリー、AR施策などを横断的に展開する、街全体を巻き込んだ体験型コラボレーションとなっております。
中華街という舞台に合わせて新たに描き下ろされた、中華風衣装のすたぽらメンバーが登場し、異国情緒あふれる街並みと2.5次元アイドルの世界観が融合し、ここでしか味わえない“横浜中華街×すたぽら”の没入体験をお届けいたします。
横浜中華街が「すたぽら色」に染まる12日間！観光×推し活が両立できる体験を
横浜博覧館および横浜大世界では、すたぽらメンバーをイメージしたコラボフードとドリンクを販売いたします。提供されるのは、横浜中華街らしさを存分に楽しめる大籠包やエビチリ串、ボリューム感のある伝説の肉まん、複数の味を楽しめる食べ比べ串、そして幻想的な色合いが印象的なバタフライピードリンクなど、写真映えと食べ歩きの両立を意識したラインナップとなっております。
さらに、コラボメニューを1品注文するごとに、描き下ろしイラストを使用した限定デザインのオリジナルコースターを1枚プレゼント。ここでしか手に入らない特典は、ファンにとって必見のアイテムとなっております。
歩いて、出会って、集める楽しさ、無料で参加できる謎解きウォーキングラリー&AR体験
本コラボでは、横浜中華街の5カ所に設置された、すたぽらメンバーの等身大パネルを巡るウォーキングラリーも開催いたします。所要時間は30分から1時間程度を想定しており、観光の合間や食べ歩きと組み合わせて、誰でも気軽に参加できる内容となっています。ラリーをクリアした参加者には、現在内容調整中のクリア特典をプレゼント。加えて、現地にはARフォトスポットも登場し、スマートフォンをかざすことで、描き下ろしイラストのすたぽらメンバーが画面上に現れる演出もお楽しみいただけます。AR施策は中華街エリアへの展開され街そのものが“デジタル推し活空間”へと変貌します。
描き下ろしイラストを余すことなく楽しめる限定グッズは、日常でも使える実用性とコレクション性を両立
コラボ期間中は、描き下ろし中華風ビジュアルを使用したオリジナルグッズも販売いたします。ラインナップには、普段使いしやすいクリアファイルや、チャーム付きの缶バッジ、存在感のあるアクリルスタンド、旅行やイベントに活躍するダイカットラゲッジタグ、さらには中華街らしさを前面に押し出した肉まんモチーフのポーチなど、多彩なアイテムを展開。
横浜中華街というリアルな街並みと、2.5次元アイドルの世界観が重なり合うことで生まれる、特別な体験をお届けする本コラボは単なるキャラクターコラボにとどまらず、街を歩き、味わい、写真に収めながら物語を楽しんでいただける内容となっています。「食べる」「歩く」「撮る」「集める」といった体験が自然と連なり、ファンの方はもちろん、横浜中華街を訪れる多くの方にとっても、いつもとは少し違う楽しみ方が広がります。街全体が物語の舞台となるこの期間は、「すたぽら」が日常の観光にささやかなときめきを添えます。
■「すたぽら」について
「君を導くいちばん星に」をキャッチコピーに、「歌ってみた」と呼ばれるカバーソング動画や
オリジナルソングの投稿、生配信、リアルライブを中心に幅広く活動中。YouTubeチャンネル登録者数は約64.2万人。今勢いを増している個性豊かな5人が集まった2.5次元アイドルグループです。
メンバー（左から/括弧内は読み方）
前列： Relu（れる） 、Coe.（こえ）、如月ゆう（きさらぎゆう）
後列：くに、こったろ
[表: https://prtimes.jp/data/corp/115076/table/89_1_e3748fea2f6c15ac7ea99f6946510b37.jpg?v=202601191051 ]