『Hanako』と福島県の共同企画で、「Hanako特別編集 今こそ、福島。」を発売しました。

株式会社マガジンハウス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：鉃尾周一）が発行する雑誌『Hanako』は、福島県との共同企画で1月19日に「Hanako特別編集 今こそ、福島。」を発売します。

■1月19日発売「Hanako特別編集 今こそ、福島。」概要

福島県が誕生して150年、東日本大震災から15年。重要な１年を迎える福島県の魅力を、旅と食の雑誌『Hanako』が深掘り＆ご紹介します。

東北地方の最南端に位置する福島県は都心からのアクセスもよく、自然・グルメ・歴史・温泉と、旅の目的がたくさんあるのも魅力の一つ。「浜通り」・「中通り」・「会津」と3つのエリアに分かれていて、一つの県とは思えない三者三様な楽しみが待っています。

注目スポットが増えているいわき、福島、会津若松などの街案内や、常磐もの、馬刺し、喜多方ラーメンといったご当地グルメ、福島の自慢の米や日本酒、一度は泊まりたいすてきな宿、建築も美しいミュージアム、絶景ビューが自慢の温泉など、心惹かれるトピックを一冊にぎゅっと集めました。

そして2026年は「しあわせの風ふくしま」をキャッチコピーに国内最大級の観光キャンペーンであるふくしまデスティネーションキャンペーン（ふくしまDC）を開催。福島県の“宝物”を見つけにいくなら「いま」がチャンスです。

◆福島県について

東北地方の最南端に位置し、全国３位の大きさを誇る福島県。東北新幹線や特急などで首都圏からのアクセスは至便で、海沿いの「浜通り」、県の中央で新幹線が通る「中通り」、歴史的な街並みが美しい「会津」の個性豊かな３つのエリアに分かれています。本誌では、魚介や果物、馬肉などのグルメ、湖や山脈といった大自然、多様な泉質の温泉など、福島県のおもしろい場所や物を存分にお届けします。ぜひお手にとってお読みください。

■編集長よりコメント

『Hanako』編集長 真田奈奈

近くて遠いような、遠くて近いような。

東京に暮らしている身からすると、そんな不思議な感覚だったのが福島です。

今回福島県と一冊丸ごと取り組ませていただき、本当に驚いたのが、福島のみなさまの温かさでした。

10年以上前に取材したことを覚えててくださり、「君のところならしょうがないな」と特別に取材を受けてくださった超忙しいラーメン屋さんのご主人。

もう一軒こんな店があったらいいなと思うんだけど…という相談に親身に乗ってくださり、「いいところがある！」とその場で取材先に繋いでくださったバーの方々。

どこの取材先も、「福島まで来てくれてありがとうね」と笑顔で迎えてくださいました。

そんな皆さまと仕事をさせていただくうちに、すっかり福島は「近いようで、近い土地」になっていきました。

福島誕生から150年、東日本大震災から15年。福島にとっては重要な年です。

美しいものが人の手によって脈々と受け継がれ、若い方や移り住んだ方の力によって、生まれ変わったものもたくさん。

おいしい食べ物はもちろん、たくさん歩きたくなるエリア、手仕事、建築……。今回は、私たちが感じた福島の魅力を本当にたくさん掲載させていただきました。

まだまだ知らない、素敵なことを発見しに、今こそ、福島に行きませんか。