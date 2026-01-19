2025-26シーズン（新加入）アーリーエントリー選手4名の加入について
いつも浦安D-Rocksへあたたかいご声援をいただき誠にありがとうございます。
この度、2025-26シーズンのアーリーエントリー選手である4名の新加入選手を下記の通りお知らせいたします。
新加入選手一覧
本人コメント
HO 大本 峻士選手
この度、浦安D-Rocksに加入することになりました、大本峻士です。
まずは、素晴らしい環境でラグビーができることに感謝します。
慣れない環境ではありますがチャレンジ精神を持ち続け、少しでも早くチームの勝利に貢献できる選手になれるよう努力します。
応援のほど、よろしくお願いします。
【クラブコメント】
セットプレーに定評があり、特にスクラムに対する情熱とこだわりはチームに大きな力を与えてくれるでしょう。
ハンドリングやランニングスキルに加え、ブレイクダウンでの攻防も彼の強みです。
責任感が強く、明朗快活な人柄も「たかし」の魅力のひとつ。
浦安D-Rocksの更なる躍進に欠かせない存在になってくれると期待しています。
FL 田中 勇成選手
早稲田大学から来ました田中勇成です。
まずは、自分のリーグワンでのチャレンジを受け入れてくださった浦安D-Rocksのみなさんにとても感謝しています。
この恩を返すべく、熱い情熱を持って、自分の全てを捧げて勝利に貢献します。
そして、この体格でも通用することを証明し、勇気や希望を与えられるような選手になれるよう精進していきます。
最後になりましたが、ファンの皆さんと共に戦えること、とても楽しみにしています。応援よろしくお願いします。
【クラブコメント】
彼は生粋のリーダーシップと献身的なプレースタイルでチームに活力を与えることが出来る貴重な選手です。
「不撓不屈」という言葉を体現するその姿勢は、浦安D-Rocksに新たな風を吹き込んでくれると期待しています。
どんなことでもやり遂げる覚悟を持った頼れる男、「ゆうせい」にご注目ください。
FL/No.8 森山 海宇 オスティン選手
浦安D-Rocksという素敵なチームでプレーをさせて頂けること、とても嬉しく思っています。
チームに導いてくれた関係者の皆様やこれから応援してくださるファンの方々に恩返しをする為にも体を鍛えて成長し続けチームの勝利に貢献したいと思います。
これからの応援よろしくお願いいたします。
【クラブコメント】
圧倒的なフィジカルと運動量を兼ね揃えたハードタックラーであり、フィジカルモンスター。
グラウンドでは猛々しく、普段は天真爛漫な性格で周囲に笑顔と癒しを届けるギャップも彼の魅力のひとつです。
即戦力としての期待も高まる浦安D-Rocksでの「オスティン」の挑戦にご注目ください。
No.8/FL/LO ラリー・ティポアイ ルーテル選手
浦安D-Rocksの一員として加入できることとても誇りに思います。
チームの一員として精一杯努力し、「Tough to Beat」を体現できる選手として成長していきたいと考えています。
一日でも早くレギュラーになり、活躍します。
ファンの皆様、ご声援のほどよろしくお願いいたします。
【クラブコメント】
192cmの体格を生かしたパワープレーと豊富な運動量で、ピッチに大きなインパクトを与える選手。
スピードとスキルも兼ね備え、FWの2列・3列をすべてカバーできる柔軟性が強みです。
厳しい環境にも飛び込み成長を続け、日常では難しい日本語も操る適応力を発揮。
闘志満々の姿勢で仲間を鼓舞する「ラリー」のプレーにご注目ください。