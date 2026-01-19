平日お昼限定600円台セット「ひるまック(R)」がさらにおトクに！通常+100円のマックフライポテト(R)＆ドリンクM▶Lサイズアップがひるまック限定で5日間無料！

日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、平日お昼限定の600円台のおトクなランチセットとしてご好評いただいている「ひるまック」を、さらにおトクにお楽しみいただけるよう、セットの「マックフライポテト(R)」Mサイズと「ドリンク」MサイズがそれぞれLサイズに無料（通常＋100円）でサイズアップできるキャンペーンを、1月26日（月）から1月30日（金）の5日間限定で実施いたします。「ひるまック」は、「てりやきマックバーガー」や「ビッグマック(R)」、「ダブルチーズバーガー」など、人気の定番バーガー5種のセットが平日ランチタイム（10：30〜14：00）限定で最大70円おトクな600円台でお楽しみいただけるランチセットです。販売開始から1億5千万セットを突破し、ひるまック実施時間帯に“1分間に1,000セット以上の販売数※”を誇っております。通常はプラス100円で「マックフライポテト」と「ドリンク」をMサイズからLサイズに増量可能で、毎日頑張るビジネスパーソンの方々のお腹も心も満たせるランチタイムの定番となっております。※2022年3月22日〜2024年12月31日までの期間の平日且つ10:30-14:00のご注文数から算出昨年5月、「ひるまック」史上初おトクなキャンペーンとして実施し、多くのお客様からご好評の声をいただき11月に第2弾を実施した、ひるまック限定でセットのマックフライポテトとドリンクのMサイズがLサイズに無料でサイズアップできるキャンペーンを、1 月26 日（月）から1 月30日（金）の5日間限定で実施いたします。5日間限定の人気のキャンペーンを通じて、さらにおトクにボリューム感のある「ひるまック」を、この機会にぜひお楽しみいただければと存じます.働く大人に嬉しい、特別価格でおトクに楽しめる「ひるまック」のTVCMシリーズでアンバサダーを務めていただいている妻夫木聡さんと濱田岳さんの軽快なストーリーが魅力でご好評いただいているTVCMも、1月26日（月）から再登場いたします。また、ご好評いただいたオール巨人師匠とのコラボレーションムービー第3弾も公開、名言「パンパンやな」誕生秘話やアノ人との夢の共演が実現！？さらに、Xキャンペーンなど各種施策もご用意しておりますので、あわせてお楽しみください。今年55周年を迎えるマクドナルドは、これからも気軽にご利用いただける身近なブランドとして、お客様一人ひとりに寄り添った、マクドナルドらしいおもてなしとワクワク感、そして利便性の高いサービスを、年間を通してお得感とともにお届けしてまいります。