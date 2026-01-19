動画制作のPLAY STUDIO、バーチャル決算説明会を手間なく簡単に開催できる支援サービスをSharelyと共同で提供開始

株式会社LivePark

株式会社LivePark（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：斉藤 健二）が運営する動画制作のPLAY STUDIOは、Sharely株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西條 晋一）と共同で、企業のIR活動を支援するサービスを開始しました。PLAY STUDIOが提供する「撮影配信スタジオと動画制作／ライブ配信代行」とSharely株式会社のIR総合支援サービス「Sharely」との連携を通じ、企業がより手軽、かつ円滑に決算説明会を開催できる環境をワンストップで提供します。

PLAY STUDIO（ https://studio.play.jp/ ）は、東京 渋谷で3つの撮影／配信スタジオを運営する動画制作サービスです。企画／制作から撮影／配信／収録まで、ライブ配信や動画制作を総合的に支援し、延べ5,000件以上の様々なシーンでの実績を持ちます。とりわけ、バーチャルIRの画作りや進行管理に関して豊富な知見を備え、プロユースなスタジオとバーチャル株主総会／決算説明会の進行に習熟したスタッフが高品質な撮影／配信を実現します。

Sharely株式会社は株主総会領域でもバーチャルオンリー開催支援が圧倒的No.1で、IR領域でも決算説明会のライブ配信、オンデマンド配信を始め、各種IRイベントのDX化を総合的に支援しています。

■Sharelyについて

Sharelyは上記IR支援に加えて、株主総会の開催・運営も行っている総合支援サービスです。リアル開催からハイブリッド開催、バーチャルオンリー開催含め、幅広く対応可能なプラットフォームの提供に加え、議長連携支援システムの提供、事前質問のみのプラットフォーム提供など柔軟なサービス提供により、多方面で支持されております。他にも株主優待のDX化支援、取締役会のDX化支援を手掛けるなど、プロダクトおよびサービスを拡大しています。

代表者 ：代表取締役 西條 晋一

事業内容 ：株主総会総合支援事業、IR・決算説明会支援事業、DX支援事業、その他関連事業

設立 ：2024年3月8日（2020年6月に事業開始の後、事業譲渡により独立）

問い合わせ：https://share.hsforms.com/1ZXuQ6XHUR9KJkNXs7Kb_lw50cbt

URL ：https://sharely.app/

■株式会社LiveParkについて

代表取締役社長：斉藤 健二

事業内容：動画・イベント制作事業、配信プラットフォーム事業、地方創生・メディア事業

設立：2015年4月

所在地：東京都渋谷区南平台町16‐28 Daiwa渋谷スクエア

URL：https://livepark.co.jp/