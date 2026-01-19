法人向けデジタル総合金融サービス「Trunk」の新機能リリースについて

株式会社三井住友銀行

株式会社三井住友フィナンシャルグループ（執行役社長グループCEO：中島 達、以下、同社グループを総称して「SMBCグループ」）、株式会社三井住友銀行（頭取CEO：福留 朗裕、以下、「三井住友銀行」）、三井住友カード株式会社（代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下、「三井住友カード」）は、2025年5月より提供を開始した法人向けデジタル総合金融サービス「Trunk（トランク）」において、受領した請求書のデータ化、請求書に対する振込や支払繰り延べ、補助金活用等をサポートする新たな機能の提供を開始したことをお知らせいたします。

１．新機能リリースの背景・経緯

近年、デジタル技術の進展や異業種プレイヤーの参入等を背景に、法人分野においても、銀行口座・決済・ファイナンスを複合的に組み合わせたサービスへの期待が高まっています。SMBCグループは、日本経済を支える中小企業を含む幅広い事業者の皆さまの一層の活性化を支援すべく、2025年5月より、法人向けのデジタル総合金融サービス「Trunk」の提供を開始しました。

現在の「Trunk」は、(1)インターネットでの申込とWeb面談による審査により、最短翌営業日に口座開設が可能な法人ネット口座であること、(2)月額基本手数料無料のインターネットバンキングや、業界最安値水準（※1）の他行宛振込手数料等を主な特長としており、スタートアップから老舗企業まで、幅広くご利用いただいております。

一方で、お客さまからは、

● 月末・月初に支払が集中し、バックオフィス業務に忙殺されてしまう

● 成長投資のために補助金を活用したいが、情報収集や申請のハードルが高い

● 資金繰りに不安があり、資金繰りを調整できる手段を利用したい

といった声も多く寄せられていました。こうしたニーズに応えるため、請求書受領の効率化、振込・カード払い、補助金検索等の機能を組み合わせて、一つのアプリ上でご提供することで、「支払業務の効率化」「資金繰りと成長投資」を支援する新機能を開発しました。

（※1） 三井住友銀行調べ（2025年12月時点）。国内主要銀行（インターネット専業銀行含む）の法人口座における各種手数料水準との比較によるもの。各社の期間限定キャンペーンや手数料割引プログラムは比較対象に含まれておりません。

２．新機能の概要

新機能は、主に以下の2つの機能を中核としています。

（１） 請求書支払：支払データを自動で作成。支払サイトを延長し、資金繰りに“安心”を提供

１. 請求書読み取り

受領した請求書をアップロードまたはスマートフォンで撮影することで、振込先口座情報や請求金額、支払期日等を自動的に読み取り、支払データをほぼ自動で作成します。

これにより、手入力や入力ミスを削減し、月末・月初に集中しがちな支払業務を大幅に効率化でき、経理業務も担っている経営者のみなさまの負荷軽減とバックオフィスのデジタル化を実現します。

なお、本機能は無償でご提供いたします。

２. 振込/カード払い

上記の請求書に対する支払方法として、「振込」に加え、「カード払い」を選択できる機能を実装いたしました。「カード払い」では、ご利用のクレジットカード等（※2）の支払日にお客さまの口座より資金が引落しされます（※3）。

これにより、実質1～2か月の資金繰りを支え、お客さまの支払サイトの適正化を支援します。

なお、本機能はご利用の都度、手数料が発生いたします。また、「カード払い」の機能のご利用にあたっては、審査がございます。

（※2）クレジットカードの他、デビットカード、プリペイドカードでの支払が可能です。

（※3）「カード払い」の機能は「Trunk」のサービス開発に参画する株式会社インフキュリオンの提供サービスです。

（２） 補助金サポート：AIと専門家が最適な補助金探しから申請までをサポート

生成AIを活用した補助金サポート機能を搭載します。「Trunk」の画面上で、チャット形式で、会社概要（所在地・業種・従業員数等）、投資予算・目的（設備投資、人材投資、DX投資等）を入力することにより、AIが補助金データベースから条件に合致する補助金を検索し、レコメンドします。また、チャット画面上からそのまま申請のサポートを申し込むことも可能です（※4）。

これにより、「どの補助金が自社に合うのか分からない」「補助金の情報収集・申請手続きに手が回らない」といった課題の解決を図り、お客さまの補助金の情報収集や申請を支援いたします。

（※4） 申請サポート機能は、SMBCグループの株式会社プラリタウンが提携するパートナーの提供サービスです。

３．「三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード」の新規提供開始

三井住友カードが、「Trunk」のサービスの一つとして中小企業向けに提供している事業費決済用カード「三井住友カード ビジネスオーナーズ」において、新ランクとなる「三井住友カード ビジネスオーナーズプラチナプリファード」の提供を開始します。

従来のランクよりもポイント還元率に特化した利得性・高額な限度額での利便性を追究しており、「Trunk」を含む三井住友銀行の口座をご利用代金のお支払い口座に設定いただくと、対象店舗でのご利用金額に対して、最大2.5％のポイントが還元され、よりお得にご利用いただけます。

４．今後の展開

今後もお客さまのご利用状況やフィードバックを踏まえつつ、中小企業のお客さまの事業成長をより一層後押しするサービスを順次追加してまいります。

SMBCグループは、「Trunk」を通じて、中小企業のお客さまにとって、日々の決済から資金調達まで、“お金まわり”を任せて安心できる、「まるで経理部長を雇ったかのような存在」を目指し、経営者のみなさまが本業に一層集中できる環境づくりを行い、日本経済の再成長に貢献してまいります。