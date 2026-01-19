2026年RAKUSAIあまりん販売開始！『矢島農園さんの彩のあまりん』（埼玉県産）

楽彩株式会社詳細を見る :https://rakusai.shop/lp?u=direct_strawberry_prhttps://prtimes.jp/a/?f=d130004-122-1f535fda291f53bc0e671122fd8338ae.pdf

楽彩株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役社長：大崎善保）は、昨年販売し大好評のいちご『矢島農園さんの彩のあまりん』を、2026年1月19日（月）より予約販売いたします。埼玉県が誇るブランド品種「あまりん」。矢島農園の育むいちごはその圧倒的な糖度と濃厚な味わいで、多くのファンを魅了しています。昨年即完売となったその贅沢な美味しさを、今年も最高の状態でお客様の元へお届けいたします。

あま～い！ 糖度18度～20度

◆矢島農園さんの彩のあまりん（埼玉県産） 約150g×4パック

【商品説明】

“あまりん”は、2017年にデビューした埼玉県の人気品種！県内のいちご生産者から寄せられた「埼玉のオリジナル品種を！」という声がきっかけとなり、8年の歳月をかけて開発されました。“あまりん”の特長は、濃厚な甘みと口あたりの良さ。平均的ないちごの糖度約13度に比べ、“あまりん”は18～20度と高く、完熟メロンの糖度に相当します。一粒頬張れば、濃厚な甘みと爽やかな酸味が口のなかに広がります。ひとつの株から少しの量しか収穫できない希少な品種ですが、その分果実は大粒で色つやもよく、深い紅色が映えるハート型。見た目の美しさも自慢の、プレミアムいちごです。

【矢島農園 埼玉県】

矢島農園では、埼玉県の水分量が少ない土壌を活かし、水分量・土・肥料に徹底的にこだわり、甘味を凝縮した濃厚ないちごを育てています。

▼矢島農園さんの彩のあまりん（埼玉県産）販売キャンペーン

https://rakusai.shop/lp?u=direct_strawberry_pr

■楽彩株式会社について

RAKU=楽（ラク・たのしい）、SAI＝彩（食卓を彩る）「おいしくてカラダに良いものを楽して・楽しく食べていただきたい」という願いから、新鮮でおいしい野菜を食卓にお届けする会社です。青果物流通業のリーディングカンパニーであるデリカフーズグループだからこそ、安全でおいしい最高品質の野菜のご提供を可能にしています。

■商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/130004/table/122_1_d2c7ac7b2a98c9148cf3fc63fea3c21a.jpg?v=202601191051 ]

■RAKUSAIオンラインショップ（URL）https://rakusai.shop/

■デリカフーズホールディングス株式会社 (URL) https://www.delica.co.jp/

■このリリースに関するお問い合わせ先

楽彩株式会社 企画制作部：田村

Tel:080-7168-8905 Fax:03-6371-0889

E-mail:rakusai_pr@delica.co.jp

■お客様から商品に関するお問合せ先

楽彩サポートセンター

Tel：0120-85-0831

受付時間：月～金 10:00～17:00 土10：00～13：00（祝除く）

E-mail:support@rakusai.shop（24時間受付）