ANA公式インターネットショッピングモール「ANA Mall」が3周年を迎えます

ANA X株式会社

・ANA Mallは、2026年1月31日（土）に開店3周年を迎えます。

・出店店舗数は230店舗に達し、商品ラインアップの拡充とともに順調に事業規模を拡大してい

ます。

・お客様への日頃の感謝を込めて、1月26日（月）から2月16日（月）までの期間で【3周年キャ

ンペーン】を開催いたします

ANA X株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 神田 真也）が運営する、ANAのマイルが使える・貯まるANA公式インターネットショッピングモール「ANA Mall」は、2026年1月31日（土）におかげさまで開店3周年を迎えます。出店店舗数は230店舗に達し（2026年1月時点）、商品ラインアップの拡充とともに順調に事業規模を拡大しています。

ANA MallサイトURL： https://anamall.ana.co.jp

ANA Mallは「旅と日常がつながるECモール」をコンセプトに掲げ、2023年1月に23ショップから開店しました。ANAグループ直営店をはじめ、食品や日用品、家具・家電、ファッション、ゴルフ用品、書籍など、幅広くラインアップを強化し、前年にはラグジュアリーブランド商品の取り扱いも開始しました。更には、ANA Mall内でSDGs特集サイト(https://anamall.ana.co.jp/shop/special/e/eSDGs/)をリリースし、サステナブルな商品の販売を通じて行動変容のきっかけづくりに貢献できるよう取り組んでおります。

今後も、「マイルが使える・貯まる」ECモールとして、お客様それぞれのタイミングとニーズに応じる顧客体験を提供していきます。また、「普段のお買い物でマイルを貯めて旅に近づく」、「旅で貯めたマイルを日常のお買い物に使える」体験を皆様にお届けできるよう、サービスの向上を目指してまいります。

この度、日頃ANA Mallをご愛顧いただいているお客様への感謝の気持ちと、今後もANA Mallをご利用いただきたい気持ちを込めて、2026年1月26日（月）～ 2月16日（月）の期間において、過去最大級のマイルアップ等を含む【3周年キャンペーン】を実施いたします。

【キャンペーン内容】

詳細URL：https://anamall.ana.co.jp/shop/campaign/e/eanniversary-teaser/

１. 最大16倍！マイルアップキャンペーン

【16倍の内訳】

◆ 1月26日（月）10:00 ～ 1月29日（木）23:59の場合

・ 通常100円（税込）につき1マイルを積算

・ 参加登録で、全ショップ・全商品に対し通常の+9倍マイルを積算

・ 対象ショップの全商品に対し通常の+2倍マイルを積算（全92ショップ）

・ 対象商品に対して、通常の+2倍マイルを積算

・ ANAカードでの決済で、上記に加え、ご利用金額100円（税込）につき1マイルを積算(ANAカー

ドマイルプラス分)

・ ANAのプレミアムメンバーは、通常の+1倍マイルを積算 ※1

◆ 1月30日（金）00:00 ～ 2月16日（月）9:59の場合

・ 通常100円（税込）につき1マイルを積算

・ 参加登録で、全ショップ・全商品に対し通常の+4倍マイルを積算

・ ANAカードでの決済で、ご利用ショップ数に応じて最大+3マイルを積算（通常は100円（税込）

につき1マイル）

・ 対象カテゴリの全商品に対し通常の+2倍マイルを積算 ※2

・ 対象ショップの全商品に対し通常の+2倍マイルを積算（全92ショップ）

・ 対象商品に対し通常の+2倍マイルを積算

・ ANAカードでの決済で、上記に加え、ご利用金額100円（税込）につき1マイルを積算(ANAカー

ドマイルプラス分)

・ ANAのプレミアムメンバーは、通常の+1倍マイルを積算 ※1

※1 ANAプレミアムメンバー・ANAスーパーフライヤーズ本会員限定ライフソリューションサービス ボーナスマイルご利用時のことを指します

※2 マイルアップ対象カテゴリと期間は以下の通りです

ファッション：1月30日（金）00:00～2月2日（月）9:59

食品・飲料・日用品：2月2日（月）10:00～2月9日（月）9:59

家電：2月9日（月）10:00～2月16日（月）9:59

２. トライアルクーポン

３. ANA「ダイヤモンドサービス」メンバー限定10%OFFクーポン

４. ANA「プラチナサービス」メンバー・ANA「ブロンズサービス」メンバー・ANAスーパーフライヤ

ーズ会員限定7%OFFクーポン

５. リピーター様限定3%OFFクーポン

６. 国内線往復航空券などが当たる抽選キャンペーン

７. 最大84％OFFセール

＜商品例＞

※期間・対象商品・割引率は、変更になる可能性がございます

８. ANA Mall新規利用登録&ANA Mallメールマガジン新規登録でもれなくボーナスマイルをプレゼント

※2026年1月19日(月)10時以降に初めて登録された方が対象です。

※マイル積算時期（2026年3月下旬）までに上記条件を継続達成している方のみ対象です。

９. 【ANAプレミアムメンバー＆ANAスーパーフライヤーズ会員限定】 ANAロゴ刻印版iPadを販売

※対象のお客様には、販売当日1月30日（金）10時以降、ANA SKY WEB上の「MYキャンペーン」ペ

ージにて、ご案内します。 ※予告なく中止、変更する場合がございますので予めご了承ください。

１０. ANA LIVE SHOPPINGで3周年特別配信を実施

※予告なく中止、変更する場合がございますので予めご了承ください。

１１. AirTagに使える最大2,000円OFFクーポン

【ANA Mallについて】

ANA Mallは「旅するように逸品に出会う」「旅支度からお土産まで揃う」「毎日訪れたい多彩な品揃え」をご提案します。今後も出店店舗 及び 取り扱い商品ラインアップの拡充を順次予定しています。

また、より快適にショッピングをしていただけるよう、サイトの改善にも取り組んでまいります。

（1）マイルがおトクに貯まる・使えるインターネットショッピングモール

通常100円（税込）につき1マイルを積算いたします。ANAカード決済の場合、さらに100円（税

込）につき1マイルを積算いたします。加えて、ANAプレミアムメンバー※であれば通常積算分のマ

イルが2倍となり、合計で3マイル積算いたします。

※貯めたマイルは、ANA Mallでのお買い物に、1マイル1円相当としてご利用なれます。

※ANAプレミアムメンバー・ANAスーパーフライヤーズ本会員限定ライフソリューションサービス ボ

ーナスマイルのことを指します。

（2）パートナー企業様の出店による多彩な商品ラインアップ

ANAグループ直営店のみならず、国内有数のショップが出店しています。食品や家電、家具、衣類、

化粧品など、多彩な商品を展開しています。

（3）商品＆ショップレビューでご購入前の検討が可能

実際に購入されたお客様の声（商品レビュー・ショップレビュー）を参考に、商品やショップを比較・検討いただけます。また、ご自身の購入商品やショップに対する感想・評価を投稿することも可能です。

＜期間限定：レビュー投稿でマイルがもらえるキャンペーン開催中＞

レビュー1投稿につきボーナスマイルを10マイル積算いたします。

キャンペーン期間： 2026年3月31日（火）23:59 レビュー投稿分まで

URL： https://anamall.ana.co.jp/shop/campaign/e/ereview/