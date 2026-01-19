ISLANDがルクア大阪で期間限定ショップ「Valentine Special」開催！話題の「Natural Diamond Essence Stick」や店舗限定SPコフレも販売

株式会社アイランドコスメティックス

株式会社 アイランドコスメティックス（本社:東京都港区）は、化粧品ブランドISLANDの期間限定ショップ「Valentine Special」をルクア大阪にて開催いたします。

話題の「Natural Diamond Essence Stick」や数量限定のValentine Specialコフレも販売。

来場者限定の特典として、ここでしか手に入らないISLANDオリジナルポーチ付きのスペシャルコフレ（数量限定）や「Natural Diamond Essence Stick」（２個セット）などを、お得な価格でご購入いただけます。

ISLANDは、 “肌をいたわるための機能”を追求した化粧品ブランドです。

「お客様の声から商品が生まれる」という原点を大切にし、

時代や年齢を問わず“肌が本当に求めるもの”を形にしています。

メイン商品であるHand & Body Butterに次ぐ、新商品として、Natural Diamond Essence Stick（美容保湿スティック） を1月15日にリリース致しました。

■期間限定ショップ「Valentine Special」開催概要

【日時】1月30日(金)～2月4日(水) 10:30~20:30

【場所】ルクアイーレ５階 E SALON

■サイネージ広告がJR大阪駅に登場

ISLANDのサイネージ広告がJR大阪駅に登場します。

ルクア横の東西通路にあるデジタルサイネージ30面となります。

【掲載期間】1月26日(月)～2月1日(日)

【場所】大阪駅１F東西サイネージ

■期間限定ショップ「Valentine Special」販売商品

◯Natural Diamond Essence Stick 2個（5,980円）

◯Natural Diamond Essence Stick 単品（3,480円）

◯Hand & Body Butterベルガモット50g（4,980円）

◯Hand & Body Butterローズ50g（5,480円）

◯Hand & Body Butterベルガモット5g×5個セット（2,780円）

◯Hand & Body Butterローズ5g×5個セット（2,980円）

◯ISLANDバレンタイン スペシャルコフレ（12,000円/セット内容は以下記載。）

・Hand & Body Butterベルガモット50g

・Hand & Body Butterローズ50g

・Natural Diamond Essence Stick (新商品)

・ISLAND オリジナルポーチ（限定品）

■新商品「Natural Diamond Essence Stick」について

既存商品であるISLAND Hand & Body Butterは全身に使用できる保湿商品ですが、

Natural Diamond Essence Stickは、その延長線上の保湿ケアにおいて、

さらなる保湿のレベルアップを目指し、保湿ケアをするスティック状美容液です。

いつでも、みずみずしく輝く素肌を目指します。

ISLAND Natural Diamond Essence Stickはその名の通り、

有効成分を凝縮した「スペシャルケアの保湿アイテム」です。

◯手を汚さず、ワンストロークで保湿ケア

目元・口元・頬・唇など、乾燥が気になる部分に直接ひと塗り。

濃厚なテクスチャーが美容液のように伸びてしっとり密着し、ツヤと潤いをキープします。

◯顔にも、ボディのポイントケアにも使えるマルチスティック

目元や頬、唇はもちろん、首元・指先・肘などの乾燥が気になる部分にも。

いつでもどこでも、一年中、全身の部分保湿ケアにお使いいただけます。

◯ハリと透明感のある肌へ導く独自処方

ナールスゲン(R)やホワイトラベンダー、月下香エキスなどの美容成分をバランスよく配合。

乾燥に負けない、ハリ感のあるなめらか肌へ導きます。

◯細やかで上品な“ダイヤモンドのような輝き”

ダイヤモンド末の上品な輝きでさりげなく大人のお肌を演出。

光をやさしく反射する繊細なツヤで、肌を美しく魅せる仕上がりに。

メイクの上からでも自然になじみ、瞬時に明るさをプラスします。

◯持ち運びに便利なコンパクトサイズ

年中ポーチに入れていつでもどこでも。

乾燥が気になった瞬間に、すぐケアができるスティックタイプ。

※ ナールスゲン(R)：カルボキシメチルフェニルアミノカルボキシプロピルホスホン酸メチル

※ ホワイトラベンダー：ラベンダー花エキス

※ 月下香：チューベロース多糖体

※ ダイヤモンド末：基剤

■ISLAND公式オンラインストア

https://www.islandcosmetics.jp