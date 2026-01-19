¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
µí³Ñ¡ßÀ±³¹¤¹¤¤¤»¤¤LIVE¡Ö ¡ÈSuperNova: REBOOT¡É ¡×¥³¥é¥Ü¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¡ÖÀ±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¥»¥ì¥¯¥ÈÀ¹¤ê¡×ÅÐ¾ì
2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡¥³¥í¥ï¥¤¥É¥°¥ë¡¼¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëµí³Ñ¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é2·î23Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¡Ö¡ÈSuperNova: REBOOT¡É¡×¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤ë½÷ÀVTuber¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×½êÂ°¤Î¡ÖÀ±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡ÖºÆµ¯Æ°¡×¤ËÂ§¤ê¡¢2023Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥³¥é¥Ü¤ÎºÝ¤Ë¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÊÌ¤Î¥°¥Ã¥º¤ÇºÆÅÐ¾ì¡£¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¡¢2023Ç¯¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥Ü³µÍ×
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ô¥Ã¥¯¡õ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉÕ¤¡ª¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼
¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¿¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤äÂÔ¤Á¼õ¤±²èÁü
Ã¯¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¡ªX¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¢¨µí³ÑÀ®¾ë³Ø±àÁ°¤Ç¤Ï¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó
¡ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ô¥Ã¥¯¡õ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉÕ¤¡ª¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼
À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¥»¥ì¥¯¥ÈÀ¹¤ê¡¡1,780±ß¡ÊÀÇ¹þ1,958±ß¡Ë
¾ÆÆù¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡¢¡È¤¹¤¤¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤ÈÀ±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡¢30Æü´Ö½ÏÀ®¤Î»ÝÌ£¤È½À¤é¤«¤µ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡Öµí³Ñ¾å¥Ï¥é¥ß¡×¡£´Å¤¤»é¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÆÚ¥«¥ë¥Ó¡×¡£¤×¤ê¤Ã¤×¤ê¤Ê¿©´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¤Ü¤ó¤Á¤ê¡×¤Î3¼ï¤ò°ì»®¤ËÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ô¥Ã¥¯¤òÅº¤¨¤ÆÄó¶¡¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊÁ´3¼ï¡Ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³ÆÅ¹·ÊÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¿¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤äÂÔ¤Á¼õ¤±²èÁü
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¤Ç¡¢µí³Ñ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ë¤Æ¡ÖÀ±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ëµí³Ñ¤Ø¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤²ñ·×»þ¤Ë¥¢¥×¥ê¤ò¥ì¥¸¤ÇÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡¢¤ª²ñ·×¶â³Û¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î2¡óÊ¬¤¬À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤ÆÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡ÖÀ±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¥»¥ì¥¯¥ÈÀ¹¤ê¡×°Ê³°¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ç¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¾ÆÆù¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Ãù¤Þ¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¸ò´¹²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÆÃÅµ¡ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÂÔ¤Á¼õ¤±²èÁü¡¡20¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¸ò´¹
ÆÃÅµ¢ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¡¡40¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¸ò´¹
¥é¥¤¥ÖÄ¾Á°¡¢µí³Ñ¤Ç¾ÆÆù¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤éÀ±±Ó¤ß¥ª¥Õ²ñ¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¡£°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤¬¡ª¡©¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
ÆÃÅµ£ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¡¡80¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¸ò´¹
2023Ç¯¼Â»Ü¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¼ýÏ¿¤·¤¿¥Ü¥¤¥¹¤ò¥³¥ß¥Ã¥¯É÷¥à¡¼¥Ó¡¼²½¤·¤Æ¡ÈºÆµ¯Æ°¡É¡ª
¢£¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á2·î23Æü¡Ê·î¡Ë±Ä¶È½ªÎ»¤Þ¤Ç
¡¡¢¨¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¸ò´¹¤Ï2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¢£µí³Ñ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.gyukaku.ne.jp/appli.php
¡¡¢¨µí³Ñ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó
¾å¥¿¥ó±ö¡¡1,380±ß¡ÊÀÇ¹þ 1,518±ß¡Ë
µí°ìÆ¬¤«¤é¿ôËç¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤¤´õ¾¯¤Ê²Õ½ê¤òìÔÂô¤Ë¸üÀÚ¤ê¤ÇÄó¶¡¡£¤È¤Æ¤â¤ä¤ï¤é¤«¤¯Ç»¸ü¤Ç¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥Á¥å£µËç¡¡330±ß¡ÊÀÇ¹þ 363±ß¡Ë
À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¥»¥ì¥¯¥ÈÀ¹¤ê¤Ë¤¢¤ëÆÚ¥«¥ë¥Ó¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÈþÌ£¤·¤µ£²ÇÜ¡ª¥µ¥ó¥Á¥åÌ£Á¹¤ÈÌµÎÁ¤ÇÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡£
µí³Ñ¥¢¥¤¥¹ ¥Ð¥Ë¥é¡¡290±ß¡ÊÀÇ¹þ 319±ß¡Ë
Ç»¸ü¤Ê¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤Ë¹õÌª¤È¤¤Ê¤³¤ò¹ç¤ï¤»¤¿´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤°ïÉÊ¡£¾ÆÆù¤Î¸å¤Ë¿©¤Ù¤ëµí³Ñ¥¢¥¤¥¹¤Ï»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
£ µí³Ñ¸ø¼°X¤Ë¤Æ¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»Ü
µí³Ñ¸ø¼°X¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢µí³Ñ¸ø¼°X¤«¤éÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç³Æ10Ì¾ÍÍ¡¢¹ç·×20Ì¾ÍÍ¤ËÀ±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¥é¥¤¥Ö¥°¥Ã¥º¤äµí³Ñ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ª¿©»ö·ô¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
±þÊç´ü´Ö
¡ÖÂè°ìÃÆ¡×¥é¥¤¥Ö¥°¥Ã¥º¡ß10Ì¾ÍÍ¡¡
¡¡¡¡2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç
¡ÖÂèÆóÃÆ¡×µí³Ñ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ª¿©»ö·ô10,000±ßÊ¬¡ß10Ì¾ÍÍ
¡¡¡¡2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á2·î23Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç
¢£À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤
²Î¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¡£ ¤¤¤Ä¤«Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¤Ï280Ëü¿Í¤ò±Û¤¨¡¢2024Ç¯3·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¥Ó¥Ó¥Ç¥Ð¡×¤¬¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¡£2024Ç¯11·î¡Á2025Ç¯2·î¤Ë¤ÏÁ´¹ñ3ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ÈÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£
¡ÚYouTube¡Ûhttps://www.youtube.com/@HoshimachiSuisei
¡ÚX¡Ûhttps://x.com/suisei_hosimati
¢£¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×¤Ï¡¢¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó»±²¼¤Î½÷ÀVTuber¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£YouTube¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¤Û¤«¡¢¥²¡¼¥àÂç²ñ¤Î´ë²è±¿±Ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤äBillboard JAPAN Hot 100¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿³èÌö¤Î¾ì¤ò¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥ê¥¢¥ë¤ÎÎÎ°è¤Þ¤Ç¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://hololive.hololivepro.com/
¡¦¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@hololive/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¡Àî ¹ÀÂÀ
µí³Ñ¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö²¹ÌîºÚ¡¢µï¼ò²È ÅÚ´ÖÅÚ´ÖÅù¤Î°û¿©Å¹¤òÅ¸³«
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú ¼èºà¡¦·ÇºÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë(http://www.reins.co.jp/)
¡¡²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤2-2-1 ¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼12F
¹ÊóÃ´Åö¡¡°ìÌø
E-mail¡§pr@reins.co.jp
TEL¡§045-224-7200
