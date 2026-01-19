フルーツのフリした新感覚チョコレート！北海道発のチョコレートブランド「リピチョコ」がバレンタイン催事に出店

ヤブシタホールディングス株式会社

ヤブシタグループが展開するチョコレートブランド「リピチョコ」(北海道札幌市中央区)は、バレンタインシーズンに合わせて、2026年1月17日(土)より期間限定商品として4つのラインナップを展開しています。

リピチョコは「日頃お世話になっているお客様に、ヤブシタらしいおもてなしをしたい」

そんな想いから、自社オリジナルの土産菓子としてスタートしました。商品開発の中心を担うのは若手社員によるチームで、自社の無農薬農園の野菜や果物を活用しながら「本当に美味しいか」「驚きはあるか」を何度も検証する過程を経て、店頭に商品を並べています。

フルーツの形状・色合いを活かしつつ、チョコレートとしての満足感を両立させるため、食感や甘さのバランスには特に時間をかけて開発しています。そんな意外性と楽しさを兼ね備えた期間限定ラインナップが、これまでにない“バレンタイン体験”をご提供します。

ここでしか出会えない唯一無二のカタチで、北海道の恵みを"そのまま"チョコレートに

リピチョコの特徴は、フルーツや野菜など素材のよさをそのままに凝縮した製法にあります。ブラックベリーやハスカップなど地域特産の果実を使用し、素材本来の風味と個性を活かした商品づくりを実現しています。また、季節ごとに旬の果物を取り入れているほか、リピーターも飽きさせない斬新なラインナップにもこだわりがあります。

例えば、青森県の老舗せんべい店「渋川せんべい」とのコラボ商品は、即完売の人気ぶりです。地域性とストーリー性を併せ持つ点もリピチョコの特徴です。

※渋川せんべいとのコラボ商品は店舗とオンラインショップのみの販売です

2026年 バレンタイン限定商品ラインナップ

フルーツシンフォニー

160g 税込3,500円

色とりどりのフルーツが奏でる、バレンタインだけの特別なハーモニー。人気のいちごの他、すもも、金柑、みかん、ブラッドオレンジ、青レモンの6つのフレーバーが1缶にぎゅっと詰まっています。

ベジタブル＆フルーツシンフォニー

160g 税込3,500円

フルーツも野菜も一度に楽しめる、バレンタインだけの特別なハーモニー。北海道産のじゃがいも、ほおずき、ゴーヤ、いちご、りんご、皮付きみかんの6フレーバーで、フルーツだけでなく野菜も楽しめる欲張りな1缶です。

リピチョコ 3種のミックスベリー

70g 税込1,500円

定番商品で一番人気のイチゴのほかに、北海道産のブラックベリーとハスカップをミックスした贅沢仕様となっています。

リピチョコ 4種MIX

80g 税込1,500円

1箱で4種のフレーバーを楽しめる、定番商品の4種ミックスをバレンタイン特別パッケージで限定販売します。

バレンタイン催事 リピチョコ出店イベント

◆大丸札幌店 7階催事会場「ショコラプロムナード2026」

2026年1月17日(土)～2月15日(日)

◆函館蔦屋書店 「バレンタインマルシェ」

2026年1月20日(火)～2月15日(日)

◆東武百貨店船橋店 6Fイベントプラザ「冬の大北海道展」

2026年2月5日(木)~2月13日(金)

◆江別蔦屋書店 食の棟「バレンタインPOPUP」

2026年2月9日(月)～2月15日(日)

※上記のほか店頭でも限定商品を販売いたします

メディアの皆様に取材いただけること

・催事や店舗の商品ディスプレイ撮影

・試食シーン撮影

・店長単独インタビュー

・来場者インタビュー など

取材のお申し込み・本プレスリリースに関するお問い合わせ

広報担当：山田(080-1165-8563)

【リピチョコ店舗情報】

北海道札幌市中央区北6条西23丁目1番14号 1F

URL：https://buono-chocolate.shop-pro.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d162067-3-6edabeccffe412d36848eec251d72400.pdf