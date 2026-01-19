「AI Agent Day 2026 Deep Dive Week」開催決定 ― AI Agent Day 2026（2/12-13）と連動し、AIエージェント実装の最前線を5日間連続で深掘り

一般社団法人AICX協会

生成AI技術を活用したAIエージェントの社会実装を推進し、顧客体験（CX）の変革を目指す一般社団法人AICX（AI Customer Experience）協会（東京都、代表理事：小栗 伸、小澤 健祐、以下、AICX協会）は、2026年1月26日（月）～30日（金）の5日間、オンラインセミナーシリーズ「AI Agent Day 2026 Deep Dive Week」を開催します。

本企画は、国内最大級のカンファレンス「AI Agent Day 2026」（2/12-13）で扱う主要論点――「実装のその後」である「運用」「定着」「組織設計」そして「未来」――を“実装の現場”から先に深掘りする5日間連続のプログラムです。

開催背景・趣旨

AIエージェント元年と呼ばれた2025年を経て、多くの企業がAIエージェントの導入や構築に取り組み始めています。一方で現場では、「作ったものの従業員が使ってくれない」「期待した精度が出ず業務では使えなかった」といった課題も顕在化しています。

本イベントでは、AIエージェント実装の最前線で活躍する企業・団体の登壇者をお招きし、現場の実践知、組織への定着のポイント、今後の展望を5日間にわたり深掘りします。

また、Deep Dive Weekで整理される論点や実装知は、2月開催の「AI Agent Day 2026」での議論にも接続します。深掘りで得た示唆を、より多様な業界・領域の事例や視点と照らし合わせることで、AI導入後の“次の一手”を具体化していただけます。

AI Agent Day 2026について

AIエージェント活用の最前線を共有する国内最大級のカンファレンス「AI Agent Day 2026」を、2026年2月12日（木）～13日（金）でオンライン開催します。参加費無料・事前登録制です。

無料アーカイブ動画も、先着で申し込まれた方に共有します。

Deep Dive Weekで得た学びや問いを持ち寄り、AI Agent Day 2026でより広い事例・視点と重ねることで、視聴後の実装計画・組織設計・運用への落とし込みを後押しします。

公式サイト :https://ai-agentday.jp/

開催概要

プログラム詳細

1/26（月）12:00-12:55

- 日程：2026年1月26日（月）～30日（金）- 時間：各日12:00-12:55（ランチタイムセミナー形式）- 形式：オンライン開催- 主催：一般社団法人AICX協会▼セッションタイトル

「AIエージェントが切り拓く、次世代コンタクトセンターの必須要件」

～コスト削減の先にある、VOC基軸の組織変革とCX投資の真価～

▼登壇者情報- 登壇者：石井 智宏（いしい ともひろ）- 所属：モビルス株式会社/vottia株式会社- 役職：代表取締役社長- プロフィール：1998年 早稲田大学卒、2009年 ペンシルベニア大学ウォートンMBA取得。ソニー株式会社にて11年ラテンアメリカ市場におけるセールスマーケティングに従事。MBA取得後、国内投資ファンドにて執行役員。その後クオンタムリープ株式会社のエグゼクティブパートナーとして多数の日本企業の海外進出を実行支援。2014年モビルスに参画。チケットを申し込む :https://peatix.com/event/4808448/view

1/27（火）12:00-12:55

▼セッションタイトル

「なぜAIエージェントは定着しないのか？」

▼登壇者情報- 登壇者：津本 海（つもと かい）- 所属：株式会社スニフアウト- 役職：代表取締役 CEO- プロフィール：東京大学大学院を2021年に卒業。理論物理学やヒューマンインターフェースを専門とし、在学時から大手化粧品メーカーや大手ゲーム会社で様々なAIや機械学習の開発に従事。チャットボットを提供するベンチャー企業にて新規事業の立ち上げ及びグロースを事業責任者として主導したのち、2022年11月に株式会社スニフアウトを創業。定着化を実現するヒューマンセントリックなAIエージェント開発や、上流の意思決定にまで入り込むコンサルティングを得意としており、これまで50以上の企業の生成AI導入を成功に導く。チケットを申し込む :https://peatix.com/event/4810376/view

1/28（水）12:00-12:55

▼セッションタイトル

「AIで変わる研究開発ドメインの最前線」

―― 論文・特許・市場データを横断した次世代R&Dのあり方 ――

▼登壇者情報- 登壇者：畑瀬 研斗（はたせ けんと）所属：株式会社MEMORY LAB役職：代表取締役- プロフィール：高校卒業後、米国ニューヨーク州立大学オールバニー校で神経科学と心理学を専攻。帰国後、理化学研究所の客員研究員および慶應義塾大学の研究員として活動。2021年にMEMORY LABを設立し、論文・特許・市場情報をはじめとする多様な知識データをビッグデータとして活用し、誰もが容易かつ迅速に横断的な知見の統合と活用ができる世界の実現を目指している。知識の集合体へのアクセスを民主化し、研究開発の加速と社会課題の解決に挑戦している。チケットを申し込む :https://peatix.com/event/4810398/view

1/29（木）12:00-12:55

▼セッションタイトル

「生成AI活用を次のステージへ ―― 組織設計から考えるAIリテラシーとスキル」

▼登壇者情報- 登壇者：小村 亮（こむら りょう）- 所属：一般社団法人生成AI活用普及協会（GUGA）- 役職：業務執行理事 兼 事務局長- プロフィール：株式会社オプトに新卒入社。PRを主軸にコミュニケーションデザインやクリエイティブなどブランディング領域のプランナーとして従事。株式会社デジタルホールディングスへの出向を経て、フリーランスとして独立し、複数社の経営に携わる。2023年、一般社団法人生成AI活用普及協会の立ち上げに参画。広報責任者、事務局次長を経て現職。文部科学省採択「公務員デジタル人材育成モデル構築事業」実施委員。一般社団法人AICX協会「人事AI変革推進委員会」委員。

チケットを申し込む :https://peatix.com/event/4810414/view

1/30（金）12:00-12:55

▼セッションタイトル

「現場DXの"ラストワンマイル"をAIエージェントはどう埋めるか」 dejiren AIが拓く、ノーコード×生成AIによる業務変革の現在地

▼登壇者情報- 登壇者：大畠 幸男（おおはた ゆきお）- 所属：ウイングアーク１ｓｔ株式会社- 役職：技術本部 dejiren開発部 部長／AI エバンジェリスト- プロフィール：2007年、ウイングアーク１ｓｔの前身に入社。BI製品のプリセールスを経て、BI事業全体の技術担当として開発部門との製品戦略に従事。その後、IoTを中心としたビジネス連携や実証実験、ベンダーとの協業アライアンスを推進。現在は同社技術本部において、AIプラットフォーム「dejiren AI」の製品企画・開発責任者としての業務に携わる傍ら、AIエバンジェリストとしての講演活動を通し、企業のDX推進支援や様々な業務のAI化に向けた取り組みも行っている。

チケットを申し込む :https://peatix.com/event/4810426/view

■ 一般社団法人AICX協会

一般社団法人AICX協会（AI Customer Experience Consortium）は、「分断を超え、体験を変える」をミッションに掲げ、AIエージェントの社会実装を推進するために設立された業界団体です。AIエージェントを活用した顧客接点の在り方を進化させ、より良い顧客体験を実現するために、研究・普及・実践のさまざまな活動を行っています。

- 生成AI技術の実践的な応用を促進する教育・研修プログラムの提供- 顧客データ統合プラットフォームの構築- 普及支援、業界標準の策定を通じた健全な市場形成- 企業間連携の推進やカンファレンス・セミナーの開催

これらの取り組みを通じて、組織や業界の垣根を超えた統合的なアプローチを実現します。さらに、顧客一人ひとりに価値ある、一貫性のある体験を提供できる社会の実現を目指してまいります。

名称 ： 一般社団法人AICX協会

設立 ： 2025年1月

住所 ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿三丁目3番13号 西新宿水間ビル6階

URL ： https://aicx.jp

■お問い合わせ

一般社団法人AICX協会 事務局

E-mail ： support@aicx.jp