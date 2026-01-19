世田谷区から世界へ。セパタクローチーム『A.S.WAKABA』がクラウドファンディング107%達成！

セパタクローチーム A.S.WAKABA

東京都世田谷区若林地区を拠点に活動するセパタクローチーム『A.S.WAKABA』（代表：平瀬 律哉）は、2025年10月1日（水）より実施していたクラウドファンディングプロジェクトにおいて 、目標金額1,000,000円に対し、最終達成率107％（総額1,072,500円）で終了したことをご報告いたします。

募集期間中、地域住民の皆様をはじめ、多くのファンの皆様から温かいご支援と励ましをいただき、目標を上回る着地となりました。チーム一同、心より感謝申し上げます。皆様と共に一歩を踏み出したこの成果を糧に、世界へ向けて活動を加速させてまいります。

選手たちの「自己負担」という壁に、支援の光

今回のプロジェクトは、日本協会強化指定選手を11名輩出するなど、国内屈指の実績を誇りながらも、マイナー競技ゆえに遠征費の多くを選手が自己負担せざるを得ないという現状を打破するために立ち上げられました。皆様からいただいた107%の支援により、選手たちが金銭的な不安を抱えることなく競技に専念できる環境の第一歩を整えることができました。これは、セパタクローという競技が地域やファンの方々に支えられているという“期待”の表れであると真摯に受け止めております。

地域に根ざした10年の絆が形に

10年以上にわたる活動を通じて築いてきた世田谷区若林地区の皆様との絆、そしてこれまで温かく応援してくださった皆様の存在が、今回の達成を強く後押ししてくださいました。積み重なった支援の一つひとつが、私たちが世界の舞台で戦い、苦しい局面でもう一歩踏ん張るための大きな活力となります。広がった支援の輪を背負い、2026年の国際複合競技大会において、チームを代表して金メダルを獲得することを目指します。

今後の活動と決意

皆様から託していただいた資金は、2026年の国際複合競技大会での金メダル獲得に向け、選手の活動資金として大切に活用させていただきます。特に、レベルアップに不可欠なハイレベルな実戦経験を積むため、国内外への遠征費として使用いたします。

また、今後はリターンの履行（活動報告、タオル発送、体験教室など）を通じ、支援者の皆様へ感謝を伝え、より深い関係を築いてまいります。本プロジェクトを新たな起点とし、サポーターの皆様と共に世界一を目指して邁進いたします。

チーム代表 平瀬 律哉のコメント

世田谷区若林地区で活動を始めて10年以上、地域の方々に支えられてここまで来ることができました。今回のクラウドファンディングを通じて、改めて多くの方々に背中を押されていることを実感し、感謝の気持ちでいっぱいです。107％という数字は、皆様との絆の証だと感じています。これからも地域の皆様やサポーターの皆様と共に、新しい歴史を刻んでいけるよう全力で邁進してまいります。

『A.S.WAKABA』クラウドファンディング最終結果概要

約3ヶ月にわたる挑戦の結果、皆様の温かい想いが目標達成という形になりました。ここに感謝を込め、最終結果の概要をご報告いたします。

セパタクローチーム『A.S.WAKABA』について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/170340/table/6_1_e79962da244717aa8e15bc85510d6773.jpg?v=202601191051 ]

『A.S.WAKABA』は、東京都世田谷区若林地区を拠点とするセパタクローのクラブチームです。世田谷区の総合型地域スポーツ・文化クラブ『若林クラブ』に所属し、高校生から社会人まで約30名のメンバーが、世田谷区立世田谷中学校で週3回練習に励んでいます。

クラブ理念として掲げる「セパタクローを世界中の人たちとともに楽しみ、その魅力を真摯に、情熱をもって追求・発信し続けます。主体性をもち、かつ献身的にチーム・地域・スポーツ界・社会へ貢献していきます。」の精神のもと、競技力の向上はもちろん、10年以上継続して一般向け体験教室を開催するなど、競技の普及と地域貢献にも力を注いでいます。この教室は月に2回開催しており、初心者や未経験の方も大歓迎です。ご興味のある方は、公式サイトよりお気軽にお問い合わせください。

公式サイト：https://www.aswakaba-sepaktakraw.club/

Instagram：https://www.instagram.com/a.s.wakaba/

Facebook ：https://www.facebook.com/SetagayaSepak/