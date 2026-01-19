Hinome株式会社、クリエイティブ制作体制を強化― 合同会社ニューサンスとの戦略的パートナーシップによりSNS運用の価値を最大化―

Hinome株式会社Hinome株式会社 × 合同会社ニューサンス

1. パートナーシップ締結の背景と戦略的意義

企業の持続的な成長には、変化する市場と顧客ニーズに先んじて対応する能力が不可欠です。お客様の高度化するニーズに応え、最高品質のサービスを提供し続けるため、Hinomeはクリエイティブ制作体制の専門性をさらに強化する決断に至りました。

これまでもHinomeは、合同会社ニューサンスとプロジェクト単位での連携を通じて、質の高いクリエイティブ制作で確かな成果を上げてきました。この度の公式パートナーシップは、その成功実績をさらに発展させるものです。単なる業務の効率化ではなく、両社の強みを融合させ、サービス品質を飛躍的に高めるための戦略的基盤となります。これにより、Hinomeはより大規模で複雑なクリエイティブ案件にも対応可能な体制を構築し、お客様のSNSマーケティング効果の最大化を目指します。

この戦略を共に推進する、信頼できるパートナーについてご紹介します。

2. パートナーシップの概要と両社の強み

成功するパートナーシップは、単なる業務上の連携を超え、強固な信頼関係と共通のビジョンに基づいて築かれます。今回の提携は、まさに長年にわたる深い信頼関係に裏打ちされたものであり、両社の強みを最大限に活かす盤石な基盤の上に成り立っています。

パートナーである合同会社ニューサンスは、以下の分野で高い専門性を誇るクリエイティブ制作会社です。

・ 企業名 ：合同会社ニューサンス

・ 専門分野：高品質な写真・映像制作を中心としたクリエイティブプロデュース

・ 公式HP ：https://www.nusuns.love

【共同でのご支援実績】

・会社概要 ： 東急リゾーツ＆ステイ株式会社 ハンターマウンテン塩原

・住所 ： 〒329-2922 栃木県那須塩原市湯本塩原字前黒

・対象アカウント： https://www.instagram.com/hunter_mountain_jpn



https://www.instagram.com/hunter_mountain_jpnhttps://www.instagram.com/reel/DSUm01Zj59V/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==https://www.instagram.com/reel/DSCl-iijzJs/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

（対応範囲）

現地での撮影ディレクション、企画考案、現地撮影、編集（テロップ/BGM等）をニューサンス社をメインに対応いただきました。

この強固な協力体制の背景には、Hinome株式会社マネージャーの三浦と、ニューサンス代表の本根 新氏との間に存在する特別な繋がりがあります。両氏は過去の職務経験を共にしただけでなく、バンド活動を通じてクリエイティブな感性を共有してきた旧知の仲です。この個人的な信頼関係が、本パートナーシップにおける円滑なコミュニケーションと質の高い協業を実現する大きな力となっています。

この強固な連携がもたらす、具体的な提供価値についてご説明します。

3. 今後の展望とお客様への提供価値

今回の戦略的パートナーシップは、Hinomeの未来の事業展開とお客様への提供価値に大きな変革をもたらすものです。私たちは、この提携を通じて得られるシナジーを最大限に活用し、お客様の期待を超えるサービスを提供してまいります。

具体的には、以下の価値をお客様にお届けできる体制が整いました。

- 高品質なクリエイティブの提供： ニューサンス社の専門性を活かし、ブランドの世界観をより豊かに表現する映像・写真コンテンツを提供します。ユーザーエンゲージメントを最大化する、訴求力の高いクリエイティブを実現します。- 提案領域の拡大： 高度な撮影技術や編集スキルが求められるクリエイティブ制作にも、今後は積極的に対応できます。これにより、より複雑で大規模なプロモーションやキャンペーンなど、幅広いお客様のニーズに高いレベルでお応えします。- 顧客満足度の向上： 両社の知見と技術を融合させることで、SNS運用の成果を最大化し、最終的にお客様の事業成長に貢献します。このパートナーシップを通じて、常にご満足いただける最高品質のサービスを追求し続けます。

今回のパートナーシップを核としながら、今後もオープンな姿勢で多様な専門性を持つパートナーとの連携を模索し、お客様に提供できる価値の最大化を追求してまいります。

4. お問い合わせ

SNS運用におけるクリエイティブの質を向上させたい、より効果的なプロモーションを展開したいとお考えの企業ご担当者様は、ぜひ一度ご相談ください。今回のパートナーシップ強化により実現可能となった、新たなご提案をさせていただきます。



・ お問い合わせ先

Hinome株式会社

・HP： https://hinome.co.jp

▶︎SNS運用代行のご相談はこちら ：https://hinome.co.jp/contact

合同会社ニューサンス

・ HP: https://www.nusuns.love/

ウェビナー開催のお知らせ

＜マーケメディア主催＞

【2026年版】AIに任せる線引きと人間固有の価値 ～AIに任せる仕事とプロである人間が担う領域～ にHinome株式会社が登壇します。

【お申し込みはこちら】(https://cm.marke-media.net/4614507?fm_cp=69434e94c0dccf20129606e3&fm_mu=69435742e3c533444b81c9fd&utm_campaign=69434e94c0dccf20129606e3&utm_medium=else&utm_source=hinome)

【2026年版】AIに任せる線引きと人間固有の価値 ～AIに任せる仕事とプロである人間が担う領域～

◆こんな方におすすめ◆

◇AIと人間、それぞれの強みを活かした再現性の高い業務フローを構築したい

◇データに基づく論理的な効率化と、感性に訴えるクリエイティブを融合させたい

◇AIに任せるべき作業領域と、プロが担うべきコア業務の明確な境界線を知りたい

◇テクノロジーを活用しつつ、選ばれ続けるブランドの「熱量」を生み出したい

お申し込みは以下より↓

https://cm.marke-media.net/4614507?fm_cp=69434e94c0dccf20129606e3&fm_mu=69435742e3c533444b81c9fd&utm_campaign=69434e94c0dccf20129606e3&utm_medium=else&utm_source=hinome(https://cm.marke-media.net/4614507?fm_cp=69434e94c0dccf20129606e3&fm_mu=69435742e3c533444b81c9fd&utm_campaign=69434e94c0dccf20129606e3&utm_medium=else&utm_source=hinome)