【都営地下鉄3路線で展開】次世代型住宅購入サービス「スムカウ」の吊手広告を掲示開始

FBモーゲージ株式会社

住宅ローン専門サービス事業を行う、FBモーゲージ株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：根石 高宏）は、次世代型住宅購入サービス「スムカウ」の吊手広告を、都営地下鉄各線にて2025年12月より順次掲示開始しております。

本広告では、アクセルジャパンアンバサダーであるタレント・ヒロミさんを起用し、「住宅ローンは一人で悩まず、専門家に相談していいもの」「住宅購入は、ローンから考える時代」という新しい住宅購入の考え方を、日々多くの生活者が利用する都営地下鉄を通じて広く伝えてまいります。

■ 広告掲示の背景について

住宅購入は、人生で最も大きな決断の一つです。近年の金利上昇に伴い、住宅ローン選びはより複雑になっています。

当社はこれまで、一人ひとりの状況に寄り添い、累計10,000組以上の住宅ローン相談・支援を行ってまいりました。その中で特に多く見られたのが、物件を先に決めてから住宅ローン審査を受けた結果、「審査に通らなかった」「希望額を借りられず、購入計画の変更を余儀なくされた」といった事態に直面するケースです。

日本における一般的な住宅購入は、「物件探し → 住宅ローン審査」という順序で進みます。しかしこの方法では、審査結果次第で最初からやり直す必要が生じるなど、時間的・精神的な負担が大きくなりやすいという課題があります。

こうした課題を解決するため、当社は2024年より次世代型住宅購入サービス「スムカウ」を開始しました。

「スムカウ」は、住宅ローン審査を先に行い、借入可能額を把握した上で物件探しを進めるという、新しい住宅購入の流れを提案しています。

本広告掲示を通じて、「住宅ローンを先に考える住宅購入」という考え方を広く社会に発信し、より多くの方に安心して住まい選びを進めていただくことを目指しています。

■ 吊手広告 概要掲示路線・車両数（計4車両）

・都営地下鉄【浅草線】の全編成のうち1編成の1車両

・都営地下鉄【三田線】の全編成のうち1編成の1車両

・都営地下鉄【大江戸線】の全編成のうち2編成の1車両

掲示開始時期

・都営地下鉄【浅草線】 ：2025年12月27日 開始

・都営地下鉄【三田線】 ：2026年1月6日 開始

・都営地下鉄【大江戸線】：2025年12月26日 ／ 2026年1月7日 開始

掲示期間

・1年間（予定）

お乗りあわせの際は是非ご覧ください。

・該当車両の編成や運行情報・時間につきましては非公開となっております。

・鉄道会社や駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

・掲載期間は予定であり、掲載スケジュールは予告なく変更・中止となる場合がございます。

・車内の携帯電話のご利用マナーにご協力ください。

■「スムカウ」について

住宅ローンを先に審査し、借りられる金額を把握した上で物件探しを行うという新しい住宅購入の流れを提供しています。

あらかじめ資金計画を明確にすることで、無理のない範囲で安心して住まい選びを進めることが可能です。この考え方はアメリカではすでに主流となっており、住宅購入をスムーズに進める合理的な方法とされています。

また、当社が厳選した不動産営業担当者 「スムカウマン」 とのマッチングにより、住宅ローンから物件購入までを一貫してサポートします。

詳細URL ：https://sumukau.com/

YouTube動画：https://www.youtube.com/watch?v=Hbxp5h1Tjs0

■会社概要

企業名 ：FBモーゲージ株式会社

ホームページ：https://fbm35.com/

代表者 ：代表取締役 根石高宏

本社所在地 ：埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目241番地2 山崎第二ビル2F

代表TEL ：048-658-3535

設立 ：2015年9月

従業員数 ：25名（2026年1月時点）

事業内容 ：住宅ローンサービス事業 ライフサポート事業 プロモーション事業



