tHE GALLERY HARAJUKUにて、1月23日(金)より、MIO YAMAGUCHI による個展「That Day」を開催。

tHE GALLERY HARAJUKUにて、1月23日(金)より、


MIO YAMAGUCHI による個展「That Day」を開催。







【MIO YAMAGUCHI SOLO EXHIBITION " That Day " 】


2026年1月23日（金）米原康正が運営するtHE GALLERY HARAJUKUにて、


MIO YAMAGUCHI（ミオ ヤマグチ）による個展「That Day」を開催いたします。



今回自身初となる個展では、代表キャラクター「シリトリ」と「グリ」をモチーフに、記憶の断片を描き出します。


●ARTIST STATEMENT


夢の中で再会したのは、幼い日の私と、若かりし日の父。


ただ穏やかに手を繋いで歩く。そんな、なんてことのない光景でした。


モノクロームと穏やかな色で描かれたその世界は、鮮やかな現実よりもずっと眩しく、


失って初めて、私は抱えきれないほどの後悔と、それ以上の愛に気づかされました。


この度、目標であったここ原宿の地で、人生初の個展を開催する運びとなりました。


この展示では「描き続けたい」という想いの色をより濃くしています。


描かれているのは私の私的な記憶ですが、


この作品から、あなたの中の「あの日」を感じていただけると嬉しいです。



●MIO YAMAGUCHI profile


2025年からアーティスト活動を開始。


イラストレーターとしてもデジタル作品、アナログ作品、壁画など幅広い分野も積極的に活動中。



＜Instagram＞


@ravenz_mio(https://www.instagram.com/ravenz_mio/)


https://www.instagram.com/ravenz_mio/



●キュレーター米原康正より


MIO YAMAGUCHIの絵を見て、最初に感じたのは「説明される前に、もう分かってしまう感情」だった。


彼女の描く骸骨や鳥は、決して記号として配置されているわけではない。


そこには、彼女自身の時間が、記憶が、失われたまま置き去りにされていない感情が、静かに息をしている。


幼い頃に亡くした父を骸骨として描き、そこに絡む鳥として自分自身を重ねる。


この設定を知ると、彼女の作品から漂う懐かしさや、言葉にできない温度の正体が、すっと腑に落ちる。


それは「死」を描いているから生まれる重さではない。


むしろ、失われたからこそ続いてしまった時間を、どう生き続けているのかという問いが、画面の奥に確かに存在している。


夢の中で再会する幼い自分と若き日の父。手を繋いで歩く、何でもない光景。


MIO YAMAGUCHIの作品が強いのは、その「何でもなさ」を決してドラマにしすぎないところだ。


モノクロームと穏やかな色彩は、感情を煽るためではなく、記憶が本来持っている静けさを、そのまま差し出している。


この展示は、彼女にとっての初個展であり、ひとつの通過点でもある。


しかし同時に、観る側にとっても、自分自身の「あの日」にそっと触れられる場所になるだろう。


私的な記憶から始まった絵が、いつの間にか他者の記憶と重なっていく。


その瞬間に立ち会えることこそ、この展示のいちばんの魅力だと思っている。



MIO YAMAGUCHI SOLO EXHIBITION " That Day "


場所：tHE GALLERY HARAJUKU


期間：1月23日（金) ～ 2月1日（日）


休廊日：月・火曜日


時間：11:00～19:00



＜Opening Reception＞


日時：1月23日（金） 18:00～20:00


場所：tHE GALLERY HARAJUKU


tHE GALLERY HARAJUKUとは


僕にとってのtHE GALLERY HARAJUKUとは、アーティストたちにとって絵を販売して行くという事のファーストステップになればという想いで運営しています。


毎日SNSをチェックし、ギャラリーにも足を運びながら、そこで出会った才能あるアーティストには必ず声をかけるようにしています。


その際、フォロワーの数や展示歴といった条件は一切関係ありません。


大切なのは、僕自身が「このアーティストの展示を見てみたい」と心から思えるかどうか。


それがすべての判断基準です。この場所を、僕は“ゼロイチの始まりの場所”と呼んでいます。





tHE GALLERY HARAJUKU


150-0001


東京都渋谷区神宮前3丁目20-21　ベルウッド原宿1階-C


明治神宮前駅徒歩5分



WEB


http://thegallery-harajuku.com


Instagram：@the_gallery_harajuku(https://instagram.com/the_gallery_harajuku)


https://instagram.com/the_gallery_harajuku



キュレーター／米原康正


プロデューサー／米原康正／久々野智 小哲津（くくのち こてつ）


