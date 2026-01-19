tHE GALLERY HARAJUKU株式会社

tHE GALLERY HARAJUKUにて、1月23日(金)より、

MIO YAMAGUCHI による個展「That Day」を開催。

【MIO YAMAGUCHI SOLO EXHIBITION " That Day " 】

2026年1月23日（金）米原康正が運営するtHE GALLERY HARAJUKUにて、

MIO YAMAGUCHI（ミオ ヤマグチ）による個展「That Day」を開催いたします。

今回自身初となる個展では、代表キャラクター「シリトリ」と「グリ」をモチーフに、記憶の断片を描き出します。

●ARTIST STATEMENT

夢の中で再会したのは、幼い日の私と、若かりし日の父。

ただ穏やかに手を繋いで歩く。そんな、なんてことのない光景でした。

モノクロームと穏やかな色で描かれたその世界は、鮮やかな現実よりもずっと眩しく、

失って初めて、私は抱えきれないほどの後悔と、それ以上の愛に気づかされました。

この度、目標であったここ原宿の地で、人生初の個展を開催する運びとなりました。

この展示では「描き続けたい」という想いの色をより濃くしています。

描かれているのは私の私的な記憶ですが、

この作品から、あなたの中の「あの日」を感じていただけると嬉しいです。

●MIO YAMAGUCHI profile

2025年からアーティスト活動を開始。

イラストレーターとしてもデジタル作品、アナログ作品、壁画など幅広い分野も積極的に活動中。

＜Instagram＞

@ravenz_mio(https://www.instagram.com/ravenz_mio/)

https://www.instagram.com/ravenz_mio/

●キュレーター米原康正より

MIO YAMAGUCHIの絵を見て、最初に感じたのは「説明される前に、もう分かってしまう感情」だった。

彼女の描く骸骨や鳥は、決して記号として配置されているわけではない。

そこには、彼女自身の時間が、記憶が、失われたまま置き去りにされていない感情が、静かに息をしている。

幼い頃に亡くした父を骸骨として描き、そこに絡む鳥として自分自身を重ねる。

この設定を知ると、彼女の作品から漂う懐かしさや、言葉にできない温度の正体が、すっと腑に落ちる。

それは「死」を描いているから生まれる重さではない。

むしろ、失われたからこそ続いてしまった時間を、どう生き続けているのかという問いが、画面の奥に確かに存在している。

夢の中で再会する幼い自分と若き日の父。手を繋いで歩く、何でもない光景。

MIO YAMAGUCHIの作品が強いのは、その「何でもなさ」を決してドラマにしすぎないところだ。

モノクロームと穏やかな色彩は、感情を煽るためではなく、記憶が本来持っている静けさを、そのまま差し出している。

この展示は、彼女にとっての初個展であり、ひとつの通過点でもある。

しかし同時に、観る側にとっても、自分自身の「あの日」にそっと触れられる場所になるだろう。

私的な記憶から始まった絵が、いつの間にか他者の記憶と重なっていく。

その瞬間に立ち会えることこそ、この展示のいちばんの魅力だと思っている。

MIO YAMAGUCHI SOLO EXHIBITION " That Day "

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

場所：tHE GALLERY HARAJUKU

期間：1月23日（金) ～ 2月1日（日）

休廊日：月・火曜日

時間：11:00～19:00

＜Opening Reception＞

日時：1月23日（金） 18:00～20:00

場所：tHE GALLERY HARAJUKU

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

tHE GALLERY HARAJUKUとは

僕にとってのtHE GALLERY HARAJUKUとは、アーティストたちにとって絵を販売して行くという事のファーストステップになればという想いで運営しています。

毎日SNSをチェックし、ギャラリーにも足を運びながら、そこで出会った才能あるアーティストには必ず声をかけるようにしています。

その際、フォロワーの数や展示歴といった条件は一切関係ありません。

大切なのは、僕自身が「このアーティストの展示を見てみたい」と心から思えるかどうか。

それがすべての判断基準です。この場所を、僕は“ゼロイチの始まりの場所”と呼んでいます。

tHE GALLERY HARAJUKU

ーーーーーー

150-0001

東京都渋谷区神宮前3丁目20-21 ベルウッド原宿1階-C

明治神宮前駅徒歩5分

WEB

http://thegallery-harajuku.com

Instagram：@the_gallery_harajuku(https://instagram.com/the_gallery_harajuku)

https://instagram.com/the_gallery_harajuku

キュレーター／米原康正

プロデューサー／米原康正／久々野智 小哲津（くくのち こてつ）

ーーーーーー