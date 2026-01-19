学生が学生におくる、自分なりの一歩を見つける対話型キャリアイベント『Blend Talk』開催

株式会社Life Reversal Gaming.

株式会社Life Reversal Gaming.（本社：東京都文京区、代表取締役：高木 光治）は、当社事業「サステナブルアカデミア」に参加する大学生が主体となって企画・運営する対話型キャリアイベント『Blend Talk ～価値観が混ざりあって、自分らしい一歩目が見えてくる時間～』を、2026年2月15日（日）に開催いたします。

＜『Blend Talk』とは？＞

進路や将来のことを考えたとき、

「安定した企業に就職するべきか、それともやってみたいことに挑戦するべきか」

「都会の競争の中で揉まれるべきか、地方で自分らしく生きるべきか」

「何が正解なのか分からない」

そんな迷いや、将来への漠然とした不安に立ち止まってしまう学生は多いのではないでしょうか。

『Blend Talk』は、すぐに答えを出すことを目的とした場ではなく、「都市か、地方か」「安定か、挑戦か」といった対立しがちな価値観をあえて混ぜ合わせ（Blend） 、自分にはどんな可能性があるのかを丁寧に見つめ直す、学生が学生のために企画した対話型イベントです。

イベントでは、「地方から都市へ出た人」や「都市から地方へ移った人」など、異なる環境で選択を重ねてきたゲストをお迎えします。

ここでは難しい議論をする必要はありません。 少人数のリラックスした雰囲気の中で 、「どちらが正しいか」ではなく「なぜその生き方に惹かれるのか」といった素直な感覚を言葉にしてみる。

他者の価値観と自分の思いをブレンドさせることで 、自分自身の視野や選択肢を少しずつ広げていきましょう。

「なんとなくモヤモヤする」 「将来どうしよう、と考え始めて不安になる」 そんな状態のままでも気軽に参加できるのが『Blend Talk』です。

ここで生まれる小さな気づきや視点の変化が、自分らしい「一歩目」を踏み出すヒントになることを願っています。

＜開催概要＞

イベント名：Blend Talk ～価値観が混ざりあって、自分らしい一歩目が見えてくる時間～

日時 ：2026年2月15日（日）14:00～15:45（受付開始 13:40）

場所 ：池袋FRIENDS会議室サンライズ 3F（東京都豊島区東池袋1-27-7サンライズビル３F）「池袋」駅東口より徒歩４分

対象者 ：大学生・専門学生

参加費 ：無料

企画・運営：サステナブルアカデミア

後援 ：株式会社Life Reversal Gaming.

＜プログラム＞

・オープニング（14:30～14:40）

・登壇者パネルディスカッション（14:40～15:10）

様々なバックグラウンドを持つ登壇者同士で、「若者が方向転換をすることについて、どう思いますか？」「理想を追い求めることと、現実に折り合いをつけることのバランスは、どう考えていますか？」等の問いのもとディスカッションします。色とりどりの価値観や考え方を聞きましょう。

・グループディスカッション（15:10～15:50）

哲学対話のルールに基づきながら、「やりたいことってどうやったら見つかる？」「働くのはなぜ？」「失敗は本当に成長につながる？」等の答えのない普遍的な問いを少人数グループで考えていきます。ここでは、正解を導き出すことが目的ではありません。今あなたが大切にしている価値観や感じていることを、そのままの形で話してください。

・クロージング（15:50～16:15）

＜参加申し込み・問い合わせ＞

イベントへの参加をご希望の方は、下記申し込みフォームより申請してください。

■申し込みフォーム：https://forms.gle/PxgN4ht5FrzdxiDr7

なお、サステナブルアカデミアに関する情報は、下記「公式LINE」および「公式インスタグラム」で配信しております。ぜひご登録ください。

■公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@569xtuef

■公式インスタグラム：https://www.instagram.com/sustainable_academia/

その他、ご不明な点がありましたら下記フォームまたはメールにてお問い合わせください。

■問い合わせフォーム：https://life-reversal-gaming.co.jp/contact/

■Email：info@life-reversal-gaming.co.jp

＜会社概要＞

株式会社Life Reversal Gaming.

株式会社Life Reversal Gaming.は、ゲームを通じて世界中の多様な人々と繋がり、ゲームの未知なる可能性を見出し、社会にとってプラスとなる新たなる価値創りに挑戦している会社です。ゲームが単なる娯楽ではなく、人と人／人と地域とが繋がるコミュニケーションツールにもなるということを発信し続けます。

社名：株式会社Life Reversal Gaming.

本社所在地：東京都文京区向丘1-16-16

代表取締役：高木光治

事業内容： 課題解決事業、コミュニティ事業、教育・研修事業、クリエイティブ事業、イベントサポート事業

事業設立： 2020年11月

HP：https://life-reversal-gaming.co.jp/