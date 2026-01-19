AICJ女子サッカー、クラウドファンディング「紡ぐ日本一へのストーリー広島から頂点へ！！」　目標を109％達成して終了！

スポチュニティ株式会社

チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都中央区、以下スポチュニティ）は、AICJ高等学校の女子サッカー部のクラウドファンディングの支援募集プロジェクトを実施し、目標を109％達成して終了しました。皆さんの応援・ご支援ありがとうございました！

▼プロジェクト詳細はこちら▼

https://www.spportunity.com/hiroshima/team/1109/detail/(https://www.spportunity.com/hiroshima/team/1109/detail/)

１．目標金額達成！

2026年12月15日から1月15日までクラウドファンディングプロジェクトを実施しました。

69件と多くのご支援をいただき、目標金額100万円を達成することができました。

支援者の皆様には多大なる温かいご支援を頂き、深く御礼を申し上げます。

［クラウドファンディング実施期間］：2025年12月15日～2026年1月15日

［目標金額］：1,000,000円

［支援獲得金額］：1,099,543円 （目標に対する目標達成率：109％）

［資金使途］：遠征費用他

２．クラウドファンディングプロジェクト実行者様の声（AICJ高等学校女子サッカー部様）

この度は、全日本高等学校女子サッカー選手権へ出場するためのクラウドファンディングに、多くの皆さまから温かいご支援を賜り、誠にありがとうございました。

おかげさまで、目標金額を上回るご支援をいただき、選手たちは夢の舞台で、広島県代表として戦うという、大変貴重な経験をすることができました。

大会では、3連覇中の藤枝順心との初戦で、白熱した試合を繰り広げましたが、惜しくも敗退という結果に終わりました。

悔しさは残るものの、選手一人ひとりの成長や、これまで積み重ねてきた努力の成果を強く感じられる試合内容でした。

このような貴重な経験ができたのも、日頃より温かく支えてくださる皆さまのご支援のおかげです。

これからもAICJ高校女子サッカー部は、サッカーを通して人としても成長し、応援してくださる皆さまに成長した姿をお届けできるよう、日々努力を重ねてまいります。

今後とも温かいご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

改めまして、この度はご支援いただき、誠にありがとうございました。

AICJ高等学校女子サッカー部 一同

３．プロジェクト結果及びスポチュニティが提供するデータ分析結果（一部公開）

＜プロジェクト結果＞

・クラウドファンディング実施期間：2025年12月15日～2026年1月15日

・目標金額：\1,000,000

・支援獲得金額：\1,099,543（目標達成率：109％）

・支援数：66人・69件

・支援者1人あたり平均単価：\16,659円／人

＜今回のプロジェクトのサマリ＞

・プロジェクト序盤から、支援を順調に積み上げ、練習着スポンサーも獲得されました。

・大会本番を控えた限られた時間の中でしたが、効率的にリターンの準備をして頂き、SNSを使ったプロモーションも積極的にされて、支援の輪が広がりました。

・大会の結果は悔しいものでしたが、文武両道で目指すAICJスタイルの日本一に向けて、また一歩前進されました。

【会社・団体概要】

◆AICJ高等学校女子サッカー部

所在地：広島市安佐南区祇園3丁目1－15

設立日：2019年11月

監督 小川 潤一

ホームページ：https://sites.google.com/aicj.ed.jp/aicj-girls-football/

Threads：https://www.threads.com/@aicj_2019

Instagram：https://www.instagram.com/aicj_2019/?hl=ja

※本クラウドファンディングのお問い合わせ先： aicj.soccer2019@gmail.com

◆スポチュニティ株式会社

所在地： 東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階

設立 ：2016年3月

ホームページ： https://www.spportunity.com/

公式Facebook：https://www.facebook.com/spportunity/

公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/Spportunity_JP

公式Instagram：https://www.instagram.com/spportunity/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@SpportunityOfficial

概要：「Sports×Opportunity」を理念に、「若者がチャレンジできる機会を与える」「若者に夢を与えるスポーツ団体を応援する」「スポーツで地方を元気にする」ことを通して平等な機会・夢を育む環境づくりを目指す、スポーツに特化したクラウドファンディングを提供するベンチャー企業。創業メンバーはグロービス経営大学院で学んだ同級生で、メンバーの大半がMBA生という変わった組織です。