¿ÊÏ©¤ËÇº¤à¸½Ìò¹â¹»À¸¤¬´ë²è¡ªºë¶Ì¸©¾®ÀîÄ®¤Ç¡ÖÀ¸¤Êý¤Î¥Ò¥ó¥È¡×¤Ë½Ð²ñ¤¦Ãæ¹âÀ¸¸ÂÄê¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤ò³«ºÅ
ÃÏ°è¿¶¶½¤äÈ¯¿®ÎÏ¶¯²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒGrass Family.¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©³¤Ï·Ì¾»Ô¡¢ÂåÉ½¡§²®Ìî ¹§»Ë¡¢°Ê²¼¡ÖGrass Family.¡×¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»Ë¡¿Í¼«Í³³Ø±à¡ÊÅìµþÅÔÅìµ×Î±ÊÆ»Ô¡Ë¤Î¹â¹»À¸2Ì¾¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ëºë¶Ì¸©¾®ÀîÄ®¤Ë¤ÆÃæ¹âÀ¸¸þ¤±¤ÎÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅÇØ·Ê¡§¸½Ìò¹â¹»À¸¤Î¡ÖÅù¿ÈÂç¤ÎÇº¤ß¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿´ë²è
¿ÊÏ©¤ä¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«ÉÔ°Â¡× ¤È´¶¤¸¤ëÃæ¹âÀ¸¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Î´ë²è¼Ô¤Ç¤¢¤ë¼«Í³³Ø±à¤Î¹â¹»À¸2¿Í¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿»×¤¤¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¡¢ ¹â¹»À¸2Ì¾¤¬¼«¤é´ë²è¡¦¹Êó¤òÃ´Åö¤·¡¢ Ãæ¹âÀ¸¸þ¤±¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤ß¤Ã¤±¡£～À¸¤Êý¤Ë½Ð²ñ¤¦£±Æü～¡Ù¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤ëºë¶Ì¸©¾®ÀîÄ®¤Ï¡¢Íµ¡ÇÀ¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÃÏ°è¼ÂÁ©¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¡£ ÃÏ°è¤Î¶¨ÎÏ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¶µ¤¨¤ëÂ¦¡×¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡À¤Âå¤È¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆËÜ´ë²è¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¹âÀ¸¤¬ÃÏ°è¤È½Ð²ñ¤¤¡¢ÃÏ°è¤â¤Þ¤¿Ãæ¹âÀ¸¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤Ë¿¨¤ì¤ë¡¢ÁÐÊý¸þ¤Î³Ø¤Ó¤Î¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ãæ¹âÀ¸¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ø¤Î»×¤¤
»ä¤ÏºòÇ¯¹â¹»2Ç¯»þ¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¾®ÀîÄ®¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤Ï¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¹â¹»À¸¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë¤³¤³¤í¤è¤¯±þ¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÎ®¤ì¤ë¾®Àî¤Î¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¤È¤â¤Ë¤¹¤´¤¹Ãæ¤Ç¡¢¡Ö»ä¤â¤³¤ó¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¸¤Êý¤¬¤·¤¿¤¤¡Ä¡ª¡×¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢»ä¤¬¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡Ö½Ð²ñ¤¤¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤È¤¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤´±ï¤Ç¡¢º£²ó¾®ÀîÄ®¤Ç¡¢´ë²è¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤òºÆÈ¯¸«¤·¤¿¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÍýÁÛ¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤ß¤Ã¤±¡£～À¸¤Êý¤Ë½Ð²ñ¤¦£±Æü～¡Ù¤Ï¡¢¾Íè¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¡¢³Ú¤·¤ß¤ÊÌ¤Íè¤òÉÁ¤±¤ëÂ¤¬¤«¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡×¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Æ´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤¦¤«»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î±ï¡¢½Ð²ñ¤¦Âç¿Í¤È¤Î±ï¡¢¾ì½ê¤È¤Î±ï¤ò¤¼¤Ò·Ò¤¤¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊõÊª¤È¤Ê¤ë¡Ö½Ð²ñ¤¤¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
´ë²è¼Ô¤Î¹â¹»À¸2Ì¾¡Êº¸¡§¤µ¤È¥Üー¥¤¡¢±¦¡§¤«¤Î¤ó¡Ë
¢£ÂåÉ½¡¦²®Ìî¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
»ä¤¿¤ÁGrass Family.¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÏ°è¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¼¡À¤Âå¤¬°Â¿´¤·¤ÆÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¾ì¡×¤ÎÉ¬Í×À¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Âç¿Í¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Í³³Ø±à¤Î¹â¹»À¸¼«¿È¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÉÔ°Â¤äÌä¤¤¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ°è¤ÇÀ¸¤¤ëÂç¿Í¤Î»Ñ¤Ë¿¨¤ì¡¢¿Í¤ÈÂÐÏÃ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Öº£¤ÏÅú¤¨¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¡×¤È»×¤¨¤ë»þ´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÂÎ¸³¤³¤½¤¬¡¢¼¡¤Î°ìÊâ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¶µ°é»ö¶È¡ÖBlue Family Project.¡×¤Î¼ÂÁ©¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¼¡À¤Âå¤Ç¤¢¤ëÃæ¹âÀ¸¤¬¡È¶µ¤¨¤é¤ì¤ëÂ¦¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¼Ò²ñ¤Ë´Ø¤ï¤ëÂ¦¡É¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î°ìÊâ¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÃÏ°è¤È¤È¤â¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÅöÆü¤Î¼èºà¡Ê»öÁ°Ï¢ÍíÀ©¡Ë¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Í³³Ø±à¤Î¹â¹»À¸¤¬´ë²è¡¦±¿±Ä¤òÃ´¤¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢ÃÏ°è¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÂç¿Í¤ÈÃæ¹âÀ¸¤¬ÂÐÏÃ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ê¤É¤ò¤´¼èºà¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢´ë²è¤òÃ´Åö¤·¤¿¹â¹»À¸ËÜ¿Í¡¢ÃÏ°è¶¨ÎÏ¼Ô¡¢ Grass Family.ÂåÉ½¤Ø¤Î¼èºà¡¦»£±Æ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒGrass Family.¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ê´î¤Ó¤ò¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢ÃÏ°è¤ÈÅÔ»Ô¡¢¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤Ç²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ëÃÏ°è¶¦ÁÏ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£¡È¥â¥Î¤ä¥³¥È¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¿Í¡É¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤¿Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ÎÏ¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢2¤Ä¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶È
¡Ö¸ÀÍÕ¤Ç¤Þ¤ÀÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤«¤éÃÏ°è¤Î²ÁÃÍ¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¡¦À¸³è¼Ô¤¬¼«Áö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÈ¼Áö¤¹¤ë¡ÖÊä½õÎØ·¿¡×¤Î»Ù±ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÆÃÄ§¤È¤·¡¢·§ËÜ¸©ÏÂ¿åÄ®¤äº´²ì»Ô¡¢ËÌ³¤Æ»¾å»ÎËÚÄ®¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤ÇÎß·×16·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÃÏ°è¶¦°é»ö¶È
¿Í¤ÈÃÏ°è¤¬¤È¤â¤Ë°é¤Ä»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ë»ö¶È¤Ç¤¹¡£¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖBlue Family Project.¡×¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¼´¤È¤·¤¿³Ø¤Ó¤Î¾ì¤òÀß·×¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Î¡Ö²ÄÇ½À¡×¤ä¡ÖÁªÂò»è¡×¤ò¹¤²¤ë¥¨¥Ç¥å¥±ー¥·¥ç¥Ê¥ë¥Äー¥ê¥º¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
