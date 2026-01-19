イリノイ州ティンリーパーク発 - (2026年1月13日) - エレクトリカル・ネットワークインフラソリューションの世界的リーダーであるPanduit（以下パンドウイット）は本日、Holly Garciaの最高商務責任者（CCO）への昇進を発表しました。Garciaはこの役職において、同社のグローバル商業戦略を統括し、イノベーションへの取り組みと顧客への最高水準の体験提供に注力します。Garciaは、パンドウイット社長のMarc Naeseに直接報告します。

Naeseは「Hollyは顧客関係を深化させながら、当社の持続的な成長と成功を導くビジョンと専門知識を有しています」、また「最高商務責任者としての彼女のリーダーシップは、顧客体験の強化と市場が期待する価値の提供に決定的な役割を果たすでしょう」と述べました。

直近ではパンドウイットのデータセンター事業部門VPとして、グローバルな成長とイノベーションの取り組みを主導。急速に進化するデータセンター市場における同社の地位強化に向け、事業戦略の策定と新製品導入を指揮しました。25年以上にわたる営業・マーケティング・事業部門リーダーとしての経験を持ち、商業的成功と変革的成長を推進した実績を有しています。

「最高商務責任者（CCO）の役割を担うことを光栄に思うと同時に、この成長期に商業戦略を率いることに興奮しています」、また「当社のチームが革新と顧客の成功に注ぐ取り組みは、世界的に信頼されるパートナーとしての地位を築いてきました。顧客とステークホルダーのために、さらに大きな価値を創出することを楽しみにしています」とGarciaは述べました。

パンドウイットについて

パンドウイットは、高品質なエレクトリカル・ネットワークインフラおよびコネクティビティソリューションのグローバルリーディングメーカーです。米国イリノイ州ティンリーパークの本社を拠点に、世界112ヶ所に拠点を展開。戦略的な研究開発投資と画期的な製品開発を通じてイノベーションを推進するとともに、シームレスなグローバルサポートとサービスを提供しています。1955年の創業以来、お客様とパートナーへのコミットメントは変わることなく続いています。 そしてお客様と共に、ビジネスを支え、お客様にとっても世界にとっても有益な卓越したソリューションを創出しています。 パンドウイットは、重要な接続を実現します。 詳細については、www.panduit.com をご覧ください。