【nana’s green tea】京都・宇治“売茶中村”中村代表による、ほうじ茶体験ワークショップを2/17に開催

株式会社 七葉（本社：東京都目黒区・代表取締役 朽網一人）が運営する、抹茶・日本茶をテーマとするカフェブランド「nana’s green tea」は、2026年1月6日よりバレンタインシーズン限定「Hojicha & Chocolat」シリーズを販売するとともに、これに合わせて、ほうじ茶とチョコレートの魅力をより多面的にお楽しみいただけるキャンペーン「ほうじ茶＆ショコラデイズ」を実施しています。

キャンペーンの中での体験企画として、京都・宇治の茶店“売茶中村”の中村代表を講師に迎えた有料ワークショップを、2月17日（火）にnana’s green tea自由が丘店で開催します。焙煎工程の実演や焙煎違いの飲み比べ、スイーツとのペアリングを通じて、ほうじ茶の香りや味わいを立体的に体験いただける内容です。

これまで店舗ごとに小規模なイベントは実施がありましたが、nana’s green tea本部主催でお客様向けの体験イベントを実施するのは今回が初めての試みとなります。

焙煎実演・飲み比べ・スイーツペアリングを通じた体験ワークショップ

当日は、茶葉の選定・焙煎工程・香りの立ち上がりなど、ほうじ茶の風味を理解するためのプロセスを中村代表が実演します。卓上の焙煎ツールを使い、焙煎時間の違いによる香りの変化を体験いただきながら、飲み比べを行い、味わいの立体性や余韻の違いを感じていただける内容です。

生チョコレートに加えて、自由が丘店限定スイーツやイベント限定スイーツをご用意

焙煎実演の後は、スイーツとのペアリングを通じてほうじ茶の香味を楽しんでいただきます。

生チョコレート（ほうじ茶・抹茶・きなこ）の3種食べ比べに加え、自由が丘店の人気スイーツ「あんバターロール」、イベント限定の「ほうじ茶ブリュレ」を提供します。ショコラのほろ苦さ、和素材の甘み、塩気のあるバタークリームのコク、ブリュレのキャラメリゼした香ばしさとパリパリ＆とろり食感など、素材ごとに異なるほうじ茶との相性を楽しんでいただけます。

イベント概要

日程：2月17日（火）14:00～15:30

場所：nana’s green tea 自由が丘店（東京都目黒区自由が丘1-14-16 Nanaha Bldg. 1F ）

https://www.nanasgreentea.com/blogs/tokyo/jiyugaoka

参加費：3,000円（税込）※お土産付き

お申込方法：オンラインストア

https://www.nanasgreentea.com/products/20260217_hojichaworkshop

※詳細はお申し込みページをご確認ください

売茶中村について

京都・宇治に拠点を置く【売茶中村】は、喫茶と小規模な製茶場を併設した珍しいスタイルの日本茶専門店として 2022 年に誕生しました。店内の製茶場では、茶葉を少量ずつ揉みながら乾燥させ、その日に提供する分を丁寧に仕上げています。その魅力は、溌剌とした香りの高さ。フレッシュでありながらまろやかさのある味わいを持ち、茶葉の個性がダイレクトに伝わります。

扱う茶葉は、京都をはじめ、鹿児島など各地の茶農家を訪れて選び抜いたもの。品種や畑ごとに異なる個性を見極め、揉み方や加熱温度を細かく調整しながら、その持ち味を最大限に引き出しています。少量製茶だからこそ可能なこの丁寧な工程により、品種や産地ごとの繊細な違いを楽しめる“お茶の奥深さ”を伝えています。

【売茶中村】は、nana’s green tea の日本茶を試作する “nana’s tea labo” としても機能しており、nana’s green teaが大切にする品質と風味の要となっています。

「Hojicha & Chocolat」販売に合わせて、ほうじ茶とチョコレートの魅力を体験いただく「ほうじ茶＆ショコラデイズ」キャンペーン開催

1月6日から販売中のバレンタイン期間限定パフェ＆ドリンク「Hojicha & Chocolat」。この販売期間に合わせ、ほうじ茶とチョコレートの魅力をより多面的にお楽しみいただける「ほうじ茶＆ショコラデイズ」キャンペーンを実施しています（1月6日～2月19日）

キャンペーン詳細についてはこちらのページをご覧ください。

https://www.nanasgreentea.com/pages/hojichachocolat

【nana's green tea のほうじ茶について】

当店で茶葉にて提供しているほうじ茶は、京都・宇治にある「売茶中村」の”宇治茶”を使用しています。煎茶雁金と碾茶の茎をブレンドした、nanaʼs green tea オリジナルのほうじ茶です。

ほうじ茶をもっと身近に、スイーツでもお楽しみいただきたいという思いから、創業初期からほうじ茶ドリンクやスイーツも提供しています。 今回のスイーツでも使用しているほうじ茶は、売茶中村のオリジナルの「ほうじ茶パウダー」。乳製品などと合わせた際にしっかりとほうじ茶の香りをお楽しみいただけるよう、茶葉を深煎りした、オリジナルのほうじ茶パウダーです。ぜひ味わいをお試しください。

【nana's green teaについて】

自由が丘で2001年に誕生した株式会社七葉が運営するグローバルカフェブランドで、国内外で日本茶をテーマにしたカフェ業態として最大規模を誇ります。「新しい日本のカタチ」をコンセプトに、抹茶をはじめとした、日本が有する食文化・食材、茶の湯の文化、その精神などの伝統を大切にしながら、その魅力を現代の生活の中でも身近にお楽しみいただけるように、商品やデザインを展開しています。

▼食材へのこだわり

●抹茶：ドリンクやパフェなど用途に応じて、 京都宇治の老舗茶問屋・山政小山園の茶師が合組（ブレンド）したものを使用。それぞれ摘み方や蒸し方、挽き方などが丁寧に吟味されています。

●お米：国産の有機米。 農薬・化学肥料を一切使用せず、環境にも優しく育てられたお米です。

※一部店舗では「あきたecoライス米」を使用しております。

●鮪：和歌山県・那智勝浦港の天然鮪。延縄漁で水揚げされた鮪を活〆し、味や品質、歯応えなどを損なわない特殊冷凍法にて、 最高の品質で全国の店舗へお届けしています。

※一部店舗においては取り扱いが異なる場合がございます。

▼空間へのこだわり

店内は「現代の茶室」をコンセプトにデザイン。ブランドとしての統一感を保ちながら、その土地の歴史や文化を採り入れ、茶室を現代の空間に蘇らせています。ひとつとして同じデザインの店舗はなく、オリジナリティと遊びごころあふれる空間でお客様をおもてなしいたします。

