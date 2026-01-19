子どもたちが本屋をプロデュース！？「こども書店プロデュース」によるブックフェアを2025年2月よりブックエースにて開催！

株式会社エデュソル

株式会社エデュソル（東京都港区、代表取締役：岡本弘毅）と株式会社ブックエース（茨城県水戸市、代表取締役社長：奥野康作）は、子どもたちが書店の売場を企画・デザインする「こども書店プロデュース」によるブックフェアを、2025年2月よりブックエースの運営する「水戸」と「つくば」の2店舗で開催いたします。子どもたちの感性を活かした売場づくりを通じて、地域と教育とクリエーティブを結ぶ新しい取り組みです。

■2021年に実施した売り場

★背景

デジタル社会の進展により、子どもたちの読書習慣や書店来店機会は減少しています。その一方で「偶然の出会い（セレンディピティ）」から得られる読書体験は、人生を豊かにする大切な契機です。幼少期から本と触れ合い、書店に足を運ぶ機会を持つことが、その後の学びや人生に大きな影響を与えると考えています。

こうした背景から生まれた「こども書店プロデュース」は、子どもたち自身が売場を企画・運営することで、本に触れる楽しさや書店に足を運ぶ習慣を育むことを目的としています。単に本を選ぶだけではなく、「なぜこの本を大人に読んでほしいのか」「どんなふうに展示すれば興味を持ってもらえるか」などを考える過程そのものが、子どもたちにとって大きな学びの機会となります。

また、その成果を友人や保護者、地域の人々が実際に書店で体験することで、親子の会話が生まれ、地域に読書を中心とした交流が広がっていきます。本企画は、子ども・大人・地域をつなぎ直す“きっかけ”としての役割も担っています。

★企画概要

「こども書店プロデュース」は、子どもたちが本を選び、売場をデザインし、キャッチコピーやPOP・ポスター制作を行うプロジェクト型学習（PBL）です。

単に本を並べるのではなく、社会の一線で活躍するプロナビゲーターからコピーライティングやアート思考を学んだ後、ターゲットを想像し、選書を行い、POPやポスター、書評をつくり、店舗で棚つくりを行います。



■ブックフェアテーマ：「大人よ！子どもたちはこれを読んでほしいのだ！」

■企画・運営：小学生～中学生

■期間：2026年2月1日（日）～ 2月28日（土）の１か月間

※売り場設営は、水戸南店：2月1日（日）10時～12時、デイズタウンつくば店：1月31日（土）15時～17時

■実施店：下記２店舗

●BOOKACE TSUTAYA イオンタウン水戸南店

・住所：茨城県東茨城郡茨城町長岡3480-101

・電話：029-303-6031

・営業時間：10時～21時

●TSUTAYAデイズタウンつくば

・住所：茨城県つくば市竹園1丁目9-2

・電話：029-846-4920

・営業時間：10時～22時

■プロデュース内容：

・書籍選定（児童書・文芸・ビジネス書・コミック等）

・売場コンセプト設計、レイアウトデザイン

・POP、ポスター、オブジェ制作

・１か月間の売上目標達成を目指すチャレンジ

■その他/PRの一環として「こども書店プロデュース」オリジナルInvitationカードも作成。こども書店プロデュース売場商品をお買上げ、かつDMをご提示いただいた方に、児童書ノベルティをプレゼント。（数量限定）

【協力企業】 Gakken・講談社・集英社・小学館・フレーベル館・ポプラ社（50音順）

子どもたちは単に売場をつくるだけでなく、「視点を変える」「発想を深める」「言葉にして伝える」「他者と協働する」といった力を実社会で実践します。

■スコップ・スクールとは？

スコップ・スクールは、株式会社スコップが開発し、株式会社エデュソルが運営する「クリエーティブ探究スクール」です。「社会で活きる創造力＝答えのない世界で答えを自分でつくりだす感性と力」を育むことを目的に、プロフェッショナルの知見やクリエーターの発想を掛け合わせたプログラムを提供しています。

【スコップ・スクール】 https://schopschool.jp/

子どもたちは、正解のない問いに挑戦し、情報をもとに考え、仲間と協働し、試行錯誤を繰り返す中で、

・視点を広げる

・発想を深める

・言語化する

・チームで実現する

といった力を育んでいきます。

今回の「こども書店プロデュース」も、スコップ・スクールで培った力を実社会で発揮する機会となります。

■期待される効果

子どもにとって：スコップ・スクールでクリエーティブワークを学んだ子どもたちが、実社会における正解のない問いに挑み、自ら考え判断する経験を積む

保護者・地域にとって：家庭や地域での読書文化を広げるきっかけとなる

書店にとって：子ども・保護者世代を含めた新たな来店層を開拓し、地域の交流拠点としての役割を強化する

■今後の展開

ブックエースでの「こども書店プロデュース」は、2021年にも実施しております。単発の取り組みで終わらせるのではなく、毎年の定点イベントとして継続的に実施することで、子どもたちが成長する姿を見守りながら、地域に根付いた「こども書店プロデュース」の文化を育てていきたいと考えています。その定着が、親子や地域の人々にとっての恒例行事となり、書店に足を運ぶきっかけや読書習慣の再生へとつながることを期待しています。

地域 × 教育 × クリエーティブを掛け合わせた新しいかたちとして、子どもたちの学びを地域の活力へと結びつけ、継続的なムーブメントに育てていきます。

【会社概要】

会社名 ： 株式会社ブックエース

所在地 ： 茨城県水戸市平須町1828-888

代表者 ： 奥野 康作

設立 ： 1986年4月

URL ： https://book-ace.co.jp/

事業内容 ： 書籍・雑誌・文具雑貨・食品販売/CD・ゲームソフト・トレーディングカード販売/DVD・

CD・コミックのレンタル/Vポイントプログラム代理店事業/書籍の外商事業/書店コンサル

ティング事業/児童発達支援事業

会社名 ：株式会社エデュソル

所在地 ：東京都港区赤坂4-12-5 FAD20-2F

代表者 ：岡本 弘毅

設立 ：2002年6月

URL ：https://www.edusol.co.jp/

事業内容 ： ロボッチャ(R)のプログラム開発・運営/STEAM教育の開発・運営/SDGsの教育プログラ

ム開発/社会人研修事業/スクール事業/教育コンテンツ開発事業

【お問い合わせ先・本リリースに関する報道お問い合わせ先】

■主催/株式会社エデュソル、株式会社ブックエース

株式会社ブックエース：人事総務部広報チーム 楮本（かごもと）

●TEL/029-305-6200 ●Email/ a-kagomoto@bagr.co.jp

株式会社エデュソル：教育事業本部 三浦・屋良

●TEL/03-5797-7689 ●Email：info@edusol.co.jp