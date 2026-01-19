アーティスト山口一郎と「Ploom」がコラボレーション！「Ploom AURA」コラボフロントパネルを1月27日より数量限定発売

日本たばこ産業株式会社

JTは、アーティストの山口一郎氏とコラボレーションし、「Ploom」ブランドの加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」用コラボフロントパネル5種とコラボ喫煙具2種を製作しました。2026年1月27日より、コラボフロントパネル＜真鍮＞＜九谷焼＞をCLUB JTオンラインショップ及び全国のPloom Shopにて数量限定で発売します。また、Ploom CLUBサイト内で展開中の「SENSATIONAL」プログラムにおいて、1月19日から2月28日までの間、コラボフロントパネル＜緑青＞＜金継＞＜ローズウッド＞や喫煙具「開化堂スティックケース」「上出長右衛門窯スティックトレイ」が抽選で手に入るキャンペーンを実施します。

本コラボレーションは、「Ploom AURA」が持つ「別格のうまさ」をはじめとする多くの魅力を、お客様に余すところなく伝え、心に深く刻まれるほどの驚きと感動をお届けする「SENSATIONAL」プログラムの一環として展開されます。”アーティスト山口一郎の愛着と経年変化”をテーマに、実際に一郎氏の日常を囲むモノたちをサンプリングし、「Ploom AURA」のフロントパネルや喫煙具のデザインに落とし込みました。

また、「一郎氏が愛着を持って人生を共にしているものたちと、その中のPloom AURA」というストーリーのもと、一郎氏本人が登場するコラボレーションムービーを制作しました。2026年1月19日より、インターネットTV（Abema/TVer）やPloom公式Instagram(https://www.instagram.com/discover_ploom/)、全国のPloom Shop、全国の喫煙所等にて放映します。

なお、1月27日より、本コラボレーションムービーに登場する撮影アイテムの特別展示を、Ploom Shop銀座店にて、期間限定で実施します。

その人生の中で、考え、思いつき、それを捨て、再び考える。そんな一郎氏のものづくりの日々を垣間見ることができる映像をぜひお楽しみください。

JTは、今回の山口一郎氏とのコラボレーションをはじめ、お客様の多様なニーズにお応えし、これまで以上にご満足いただける商品の提供、サービスの向上を目指してまいります。

発売概要

■ 商品名：プルーム・オーラ・フロントパネル・山口一郎 LIMITED EDITION ＜真鍮(しんちゅう)＞＜九谷焼(くたにやき)＞

販売される商品は全2種で、いずれも山口一郎氏の愛用品から着想を得て製作しました。細部の質感にまでこだわった特別なデザインの限定フロントパネルは、お手持ちのデバイスに更なる愛着をもたらします。

＜真鍮＞：明治八年創業の日本で一番古い歴史をもつ手作り茶筒の老舗である、京都「開化堂」製の真鍮茶筒をもとにデザインしました。

＜九谷焼＞：石川県の代表的な伝統工芸である九谷焼の窯元である、「上出長右衛門窯」製の湯呑みをもとにデザインしました。

【メーカー希望小売価格】 1,980円（税込）

■ 発売日・販売チャネル

※ CLUB JT オンラインショップは2026年1月27日10時より発売します。

※ Ploom Shopでは本商品ご購入に際し、CJT会員証の提示が必要です。

キャンペーン概要

■ 賞品名：

プルーム・オーラ・フロントパネル・山口一郎 LIMITED EDITION ＜緑青(ろくしょう)＞＜金継(きんつぎ)＞＜ローズウッド＞

プルーム・オーラ × 山口一郎 コラボ喫煙具「開化堂(かいかどう)スティックケース」「上出長右衛門窯(かみでちょうえもんがま)スティックトレイ」

キャンペーン賞品のフロントパネルは、一郎氏が実際に愛用する「開化堂」の茶筒が経年変化しその表情を変えた＜緑青＞、「上出長右衛門窯」の湯呑みに金継を加えたモチーフのデザインの＜金継＞、ブラジリアンローズウッド製デスクをモチーフにした＜ローズウッド＞の全3種をご用意しました。

愛着とともに歩み、変わらないまま変わり続ける。そんな一郎氏の人生観を一枚のフロントパネルで表現した特別デザインです。

また、喫煙具は、「開化堂」の真鍮茶筒をPloom専用加熱式たばこスティックがぴったり入るサイズにし、Ploom・YI（Yamaguchi Ichiro）・開化堂のロゴを刻印したスティックケースと、「上出長右衛門窯」の蓋つきの器をPloom専用加熱式たばこスティックが収まる形状にし、Ploom を愛用する姿を意匠化した特別な絵付けをしたスティックトレイの全2種を製作しました。ここでしか手に入らない特別なアイテムに、奮ってご応募ください。

■ 応募方法

Ploom CLUB内「SENSATIONALプログラム」キャンペーンページより抽選にご応募いただけます。

■ キャンペーンページ

https://www.clubjt.jp/brand-site/ploom/topics/yamaguchi-campaign001/

■ キャンペーン期間

2026年1月19日10時00分～2月28日23時59分

※ 応募には所定の条件を満たす必要があります。詳しくは、キャンペーンページをご参照ください。

※ 賞品発送時期は2026年3月を予定しております（賞品の準備ができ次第、順次発送）。

※ Ploom AURA デバイス本体は付属しません。

インタビュームービー “Ploom AURA × Yamaguchi Ichiro - Behind the Scenes”

山口一郎氏が考える“愛着”と“経年変化”、コラボレーションのバックストーリーなど、表からは見えない裏の想いを、一郎氏自身に語っていただきました。

一郎氏の生の声で語られたムービーは、その人柄までも感じ取れるような内容となっております。ここでしか見ることのできない一郎氏の素顔をご覧ください。

Ploom公式Instagramアカウント：@discover_ploom(https://www.instagram.com/discover_ploom/)

山口一郎について

2007年にミュージシャンとしてメジャーデビュー。文学性を備えた歌詞表現と多角的な音楽アプローチを特徴とし、作品ごとに高い評価を得てきた。日本アカデミー賞最優秀音楽賞の受賞や、紅白歌合戦への出場など、音楽分野において確かな実績を築いている。

また、バンド活動と並行して「NF」を主宰し、2015年以降は各分野のクリエイターと連携しながら、音楽を軸とした複合的なコンテンツやプロジェクトの企画・展開を継続。2023年には、作り手とのコラボレーションを通じて製造背景にも焦点を当てるプロジェクト「yamaichi」を立ち上げ、表現の領域を広げている。

「SENSATIONAL」プログラムについて

「SENSATIONAL」プログラムでは、Ploom AURAが持つ魅力を余すところなく伝え、心に深く刻まれるほどの驚きと感動をお届けします。

Ploom史上最大規模のプレゼントキャンペーンをはじめ、豪華アーティストとのコラボレーションやイベント体験など、お客様の想像を超えるセンセーショナルな瞬間を、思う存分お愉しみください。

Ploom CLUBサイト：https://www.clubjt.jp/brand-site/ploom/contents/sensational/

「Ploom」について

「Ploom」は、お客様に格別の一服をお届けするという信念のもと、「味わい」をなによりも大切にし、進化し続ける加熱式たばこブランドです。「味わい」の源であるブレンド、「味わい」を引き出す加熱技術、「味わい」を届けるデザイン、それらすべてのこだわりによって生み出された「味で選ばれる、一服。」をお愉しみいただけます。

「Ploom AURA」は、すべての加熱式を過去に変えるために誕生した「Ploom」ブランドの加熱式たばこ用デバイスです。たばこ葉の喫味成分を余すことなく抽出する”SMART HEATFLOW”により、かつてない満足感、そしてたばこ本来の味と吸いごたえを最初から最後までお愉しみいただけます。また、”HEAT SELECT SYSTEM”により、お客様ご自身に最適な一服をお選びいただくことが可能です。さらに、美しさと実用性を兼ね備えた、繊細で有機的な曲線とコンパクトでスリムなフォルムにより、快適な使い心地を実現しました。 「Ploom AURA」は味わい、美しさ、心地よさ、すべてを革新し、お客様に格別の一服を約束します。

「Ploom CUBE」は、「Ploom AURA」同様の味わい・機能を、プルームブランドの原点のスタイルでお愉しみいただける加熱式たばこ用デバイスです。ラウンデッドキューブ形状を採用し、手のひらに収まるデザインに仕上げました。「Ploom CUBE」は味わいにもデザインにも妥協しないお客様に、もうひとつの選択肢をお届けします。

＜Ploom専用カスタマーサービス＞

電話番号：0120-108-513

受付時間：10:00～21:00

休業日：12月30日～1月4日