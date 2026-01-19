【Koh Gen Do】全ての美容成分を厳選した国産美容成分に。化粧持ち・崩れにくさもアップ！新しくなったUVフェイスパウダーとUVプレストパウダーを2026年3月2日（月）より数量限定で発売！

江原道株式会社

「肌へのやさしさ」と「機能性」を融合させた自然派化粧品を企画販売する江原道（こうげんどう）株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：板橋信太郎）から、新たな2種類のUVフェイスパウダーが誕生。すべての美容成分に厳選した国産美容成分を配合。さらに崩れにくく、長時間美しい仕上がりがキープできるよう、機能性パウダーを強化しました。和の恵みを重ね、肌と心に癒しを届ける、UVフェイスパウダーとUVプレストパウダーを2026年3月2日（月）より数量限定で発売いたします。

ノンケミカル＊1処方で、国内最高基準値のSPF50+ PA++++。紫外線カットに加え、ブルーライトカット99.1％、近赤外線カット93.0％と3つの光からプロテクト。白浮き・きしみ感のないさらさら仕上げで汗・皮脂に強いラスティング効果を実現したフェイスパウダー。シルバーをはじめとする数種類のパール配合で、毛穴や凹凸、肌色のくすみをカバーし、内側から光を宿したかのような透明感あふれる美肌へ導きます＊2。新UVフェイスパウダーは、全ての美容成分＊3を厳選した国産美容成分＊3へ変更し、化粧持ち・崩れにくさもアップ。しっとりしているのに、ふんわり軽やかな肌心地が続きます。

UVフェイスパウダー

2026年3月2日（月）数量限定発売

全３色 ソフトベージュ クリスタルピンク ミントラテ

SPF50+ PA++++ 専用パフ1個付

6g 各\2,970（税込）

合成香料・合成色素・石油系鉱物油・紫外線吸収剤・パラベン・アルコール不使用

敏感肌パッチテスト済み（すべての方に皮膚刺激が起こらないというわけではありません）

LOFT 2026年3月3日（火）／＠cosme SHOPPING、Amazon、全国のKoh Gen Do取り扱いバラエティショップ 2026年3月17日（火） 数量限定発売

厳選された国産美容成分＊3 で5つの肌効果も実現。

新たなUVパウダーは、すべて国産の美容成分＊3 へ変更。日本各地の厳選素材が5つの肌効果を叶え、メイクしながら肌をケア。艶めきに満ちた印象へ導きます。

「4D キープパウダー」を採用し、崩れにくさが従来よりUP！

「４D キープパウダー」が肌に密着。さらさらとなめらかに伸び広がり、光の拡散効果で毛穴、シワ、くすみをカバーします。さらに、余分な皮脂や汗を吸着。ベタつき、テカリ、メイク崩れを防ぎ、つけたての仕上がりが長時間続きます。

石けんでオフできる！

スキンケア後、パウダーのみで使用すれば石けんでオフが可能。パウダーだけでも、簡単UVカット＆美肌を演出できるので、肌を休ませたい休日メイクや時短メイクに。

＊1 紫外線吸収剤不使用 ＊2 メイクアップ効果 ＊3 保湿・整肌成分 ＊4 当社従来品「UVフェイスパウダー」と比較 ＊5 乾燥によるもの ＊6 紫外線などによる肌荒れを防ぐこと ＊7 ４Dキープパウダー（ラウロイルリシン、タルク、マイカ、ラウリン酸亜鉛）としての配合量が従来品比2倍

ノンケミカル＊1処方で、国内最高基準値のSPF50+ PA++++。紫外線カットに加え、ブルーライトカット99.6％、近赤外線カット98.6％と3つの光からプロテクト。白浮き・きしみを抑え、軽やかなテクスチャーに仕上げた、プレストタイプのUVパウダー。手軽に塗り直しができるので、いつでもどこでも塗り直しが可能。新UVプレストパウダーは、全ての美容成分＊2を厳選した国産美容成分＊2へ変更し、化粧持ち・崩れにくさもアップ。肌に溶け込むようになめらかにフィットし、インナードライから肌を守ります。毛穴や肌悩みをカバーし、重ねるほどに肌の美しさが際立つシルキーな透明美肌に。

UVプレストパウダー

2026年3月2日（月）数量限定発売

全２色 ナチュラルベージュ ミントラテ

SPF50+ PA++++ 専用パフ1個付

7g 各\4,950（税込）

合成香料・合成色素・石油系鉱物油・紫外線吸収剤・パラベン・アルコール不使用

敏感肌パッチテスト済み（すべての方に皮膚刺激が起こらないというわけではありません）

LOFT 2026年3月3日（火）／＠cosme SHOPPING、Amazon、全国のKoh Gen Do取り扱いバラエティショップ 2026年3月17日（火） 数量限定発売

厳選された国産美容成分＊2 で5つの肌効果も実現。

新たなUVパウダーは、すべて国産の美容成分＊2へ変更。日本各地の厳選素材が5つの肌効果を叶え、メイクしながら肌をケア。艶めきに満ちた印象へ導きます。

「バランスキープパウダー」を採用し、崩れにくさが従来よりUP！

「バランスキープパウダー」が肌に密着。余分な皮脂や汗を吸着。ベタつき、テカリ、メイク崩れを防ぎ、メイクしたてのさらさら感をキープ。光散乱によるソフトフォーカス効果で、毛穴や肌悩みをカバーし、厚塗り感なく、美しい仕上がりが長時間続きます。

石けんでオフできる！

スキンケア後、パウダーのみで使用すれば石けんでオフが可能。パウダーだけでも、簡単UVカット＆美肌を演出できるので、肌を休ませたい休日メイクや時短メイクに。

＊1 紫外線吸収剤不使用 ＊2 保湿・整肌成分 ＊3 乾燥によるもの ＊4 紫外線などによる肌荒れを防ぐこと ＊5 バランスキープパウダー（ヒドロキシアパタイト、シリカ）としての配合量が従来品比５倍

Koh Gen Do（こうげんどう）とは

1986年、東京・麻布十番に創業。「肌へのやさしさ」と「機能性」の融合を目指した自然派化粧品を開発。 肌への負担が少なく、長時間美しい仕上がりを保つクオリティは、厳しい目を持つプロからも信頼を得て 国内外1,406作品以上（※2025年2月現在（未公開作品を含む））の映画・ドラマ・舞台で使用されています。

ブランド公式サイト：

https://www.kohgendo.com/

公式オンラインショップ：

https://shop.kohgendo.com/

お客様お問合わせ先

Koh Gen Do（こうげんどう） 0120-700-710 www.kohgendo.com

〒141-0031 東京都品川区西五反田8丁目3番16号 西五反田8丁目ビル4階