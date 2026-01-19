千葉県限定！超お得な「牛めしハッピーアワー」 企画　始動

株式会社松屋フーズホールディングス

このたび松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）は、千葉県内の松屋72店舗限定で、15時から18時の時間帯に「牛めし類全品」を70円引きでお楽しみいただける「牛めしハッピーアワー」を期間限定で実施いたします。

■ランチを逃した時も、夜ごはんにはまだ少し早い時も。お得に松屋の牛めしを。

15時～18時は、松屋の定番メニューを“ちょうどいいタイミング”で、いつもより少しおトクに楽しめる時間です。お仕事の合間の遅めランチに、帰り道の早めの夕食に、家に帰る前の小腹満たしに。

「今、軽く食べたい！」「ちゃんと食べたい！」どんな時にも、いつもの牛めしが、いつもよりちょっとおトクにお召し上がりいただけます。

■70円引きの対象となる牛めしは牛めし類全品、全サイズ。

定番の牛めしはもちろん、気分に合わせてお選びいただける各種トッピング牛めしを、全種類、全サイズ、ハッピーアワーならではの価格でご提供いたします。毎日の食事をもっと身近に、もっと気軽に！

千葉県限定のこの機会に、ぜひ「牛めしハッピーアワー」をご利用ください。

企画名：千葉県店舗限定 牛めしハッピーアワー

期間：2026年1月20日（火） ～ 3月2日（月） 15時から18時までの時間限定

内容：牛めし類全品 70円引き（店内・テイクアウト共に可能）

対象商品：「牛めし」「ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし」「鬼おろしポン酢牛めし」

「キムチ牛めし」「チーズ牛めし」「ねぎマヨ辣牛めし」「マヨキムチ牛めし」

対象店舗：千葉県内 松屋72店舗（高速PA、成田空港店を除く）

※一部店舗では実施していない場合がございます。

※他の割引・クーポンとの併用はできません。

※サイドメニュー無料サービス券は併用可能です。

※お持ち帰りの際のみそ汁は、別途料金が必要です。

※店舗の券売機・タブレット・ドライブスルー・松屋公式アプリ（松弁ネット・モバイルオーダー）からのご注文できます。

※デリバリー関連は、通常価格での販売となっております。

▶▶おトク情報をチェック

◎お得なクーポン配信中！事前予約がお得な「松弁ネット」のご注文も！「松屋フーズ公式アプリ」

各種ブランドのご案内やモバイルオーダー、松弁ネットのご案内。さらにお得なクーポンを配信しています。

URL：https://www.matsuyafoods.co.jp/mobile/(https://www.matsuyafoods.co.jp/mobile/)

◎豊富なキャッシュレス決済に対応

キャッシュレス決済はポイント還元がお得。ご利用方法はとっても簡単！

URL：https://www.matsuyafoods.co.jp/qr_payment/(https://www.matsuyafoods.co.jp/qr_payment/)

◎店舗限定で開催中のキャンペーン情報はコチラ！

店舗限定のキャンペーンや、定食ライスおかわり無料店舗などをチェックできます。

URL：https://www.matsuyafoods.co.jp/matsuya/kobetsu/(https://www.matsuyafoods.co.jp/matsuya/kobetsu/)

◎松屋【公式】X（旧Twitter）アカウント @matsuya_foods

新メニューや各種キャンペーン、地域限定情報、松屋フーズが手がける色々なお店のご紹介などなど、盛りだくさんのエピソードを気まぐれに発信。