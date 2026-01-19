埼玉県限定！朝だけの“あの定食”、午後に食べられます。

株式会社松屋フーズホールディングス

このたび松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）は、埼玉県内の松屋102店舗限定で、朝の人気メニュー「朝定食」を15時から18時の時間帯でもお楽しみいただける「午後の朝ごはん企画」を期間限定で実施いたします。

■朝だけの“あの定食”午後に食べられます。

「朝は忙しくて無理だった」、「朝起きたら昼だった」、「遅めのランチや、軽めでもきちんとした食事をとりたい」といったお客様の声にお応えし、通常は朝時間帯限定（5時～11時）で販売している松屋の朝定食を、価格はそのまま、午後の時間（15時～18時）にお届けします。

■朝じゃなくても、朝定食。

朝定食ならではの、バランスの良い献立や食べ応えはそのままに、15時から18時という時間帯に合わせて、遅めのランチや早めの夕食、小腹満たしにもご利用いただけます。「朝ごはん」という枠にとらわれず、一日の中のさまざまなシーンで活躍するメニューとして、ぜひこの機会に松屋の「午後の朝ごはん」をお楽しみください。

企画名：埼玉県店舗限定 午後の朝ごはん企画

期間：2026年1月20日（火） ～ 3月2日（月） 15時から18時までの時間限定

内容：朝定食メニューを特別販売（価格は朝時間帯と同一）

・ソーセージエッグ定食 530円

・ソーセージエッグW定食 580円

・豚汁朝定食 550円

・炙り焼鮭朝定食 700円

・Wで選べる玉子かけごはん 350円

・得朝牛皿定食 400円

・得朝鶏そぼろたまご丼 460円

対象店舗：埼玉県内 松屋102店舗

※一部店舗では実施していない場合がございます。

※お持ち帰りはできません。

※期間限定で販売中の「北海道産鮭の粗ほぐし玉子かけごはん」は、午前5時から午前11時のみです・

※店舗の券売機・タブレット・松屋公式アプリ（モバイルオーダー）からご注文できます。

※朝定食の販売内容は店舗により異なる場合があります。

