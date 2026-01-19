埼玉県限定！朝だけの“あの定食”、午後に食べられます。

写真拡大

株式会社松屋フーズホールディングス

このたび松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）は、埼玉県内の松屋102店舗限定で、朝の人気メニュー「朝定食」を15時から18時の時間帯でもお楽しみいただける「午後の朝ごはん企画」を期間限定で実施いたします。




■朝だけの“あの定食”午後に食べられます。


「朝は忙しくて無理だった」、「朝起きたら昼だった」、「遅めのランチや、軽めでもきちんとした食事をとりたい」といったお客様の声にお応えし、通常は朝時間帯限定（5時～11時）で販売している松屋の朝定食を、価格はそのまま、午後の時間（15時～18時）にお届けします。




■朝じゃなくても、朝定食。


朝定食ならではの、バランスの良い献立や食べ応えはそのままに、15時から18時という時間帯に合わせて、遅めのランチや早めの夕食、小腹満たしにもご利用いただけます。「朝ごはん」という枠にとらわれず、一日の中のさまざまなシーンで活躍するメニューとして、ぜひこの機会に松屋の「午後の朝ごはん」をお楽しみください。



企画名：埼玉県店舗限定　午後の朝ごはん企画


期間：2026年1月20日（火） ～ 3月2日（月）　15時から18時までの時間限定


内容：朝定食メニューを特別販売（価格は朝時間帯と同一）


　　　　　・ソーセージエッグ定食 530円


　　　　　・ソーセージエッグW定食 580円


　　　　　・豚汁朝定食 550円


　　　　　・炙り焼鮭朝定食 700円


　　　　　・Wで選べる玉子かけごはん 350円


　　　　　・得朝牛皿定食 400円


　　　　　・得朝鶏そぼろたまご丼 460円


対象店舗：埼玉県内 松屋102店舗



※一部店舗では実施していない場合がございます。


※お持ち帰りはできません。


※期間限定で販売中の「北海道産鮭の粗ほぐし玉子かけごはん」は、午前5時から午前11時のみです・


※店舗の券売機・タブレット・松屋公式アプリ（モバイルオーダー）からご注文できます。


※朝定食の販売内容は店舗により異なる場合があります。




▶▶おトク情報をチェック


◎お得なクーポン配信中！事前予約がお得な「松弁ネット」のご注文も！「松屋フーズ公式アプリ」


各種ブランドのご案内やモバイルオーダー、松弁ネットのご案内。さらにお得なクーポンを配信しています。


URL：https://www.matsuyafoods.co.jp/mobile/(https://www.matsuyafoods.co.jp/mobile/)



◎豊富なキャッシュレス決済に対応


キャッシュレス決済はポイント還元がお得。ご利用方法はとっても簡単！


URL：https://www.matsuyafoods.co.jp/qr_payment/(https://www.matsuyafoods.co.jp/qr_payment/)



◎店舗限定で開催中のキャンペーン情報はコチラ！


店舗限定のキャンペーンや、定食ライスおかわり無料店舗などをチェックできます。


URL：https://www.matsuyafoods.co.jp/matsuya/kobetsu/(https://www.matsuyafoods.co.jp/matsuya/kobetsu/)



◎松屋【公式】X（旧Twitter）アカウント　@matsuya_foods　


新メニューや各種キャンペーン、地域限定情報、松屋フーズが手がける色々なお店のご紹介などなど、盛りだくさんのエピソードを気まぐれに発信。