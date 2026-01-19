GIGABYTEより、intel B760 チップセット搭載 Amazon 限定モデル Micro-ATX マザーボード「B760M DS3H DDR4 GEN5」発売

株式会社ニューエックス

株式会社ニューエックス（本社：東京都千代田区）は、取り扱いメーカーであるGIGABYTEより、intel B760 チップセットを搭載した Amazon モデル Micro-ATX マザーボードの「GIGABYTE B760M DS3H DDR4 GEN5」を2026年1月23日（金）に発売いたします。

モデルの詳細に関しては、下記をご参照ください。

■製品名：GIGABYTE B760M DS3H DDR4 GEN5（型番: B760M DS3H DDR4 GEN5）

■製品ページ： https://newx-corp.jp/product/gigabyte-mb-intel-b760m-ds3h-ddr4-gen5



6 + 2 + 1 フェーズ・デジタル電源設計、DDR4 XMP メモリ対応、VRM 用ヒートシンク、PCIe 5.0 Gen5 x16 帯域対応、EZ-Latch による PCIe x16 スロットのクリックリリース設計、リア USB 3.2 Gen.2 Type-C (10 Gbps)、Realtek 高音質オーディオ、2連 PCIe 4.0 M.2 スロット、Realtek 2.5 GbE 有線 LAN、D-Sub を含む4画面出力端子、Q-Flash Plus、Smart Fan 6 などの機能を備え、あらゆる用途に最適な GIGABYTE UltraDurable MicroATX マザーボードです。



【日本国内正規代理店３年保証付 / ご購入後６ヶ月間の CPU ソケットピン折れ無償修理保証】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85836/table/78_1_17d2aca6d59ac53db5a4d0a46298bfbb.jpg?v=202601191051 ]

■メーカーリリースページ

https://www.gigabyte.com/jp/Press/News/-478

■製品高解像度画像データ

https://drive.google.com/drive/folders/1ZpywxndkIhWdqm4N14ZlZQ3tMXQRwLne?usp=sharing

■GIGABYTE TECHNOLOGY社 概要

PC業界の世界的リーダーの一社であるGIGABYTEは、「Upgrade Your Life（生活を向上させる）」ことを目指し、包括的な製品ラインナップを提供しています。コンシューマ、ビジネス、ゲーム、クラウドシステムなどを網羅する専門知識を有するGIGABYTEは、常に研究と革新を駆使し、ユーザーニーズを満たします。 GIGABYTEは、数々の受領歴を持つマザーボード、グラフィックスカード、ラップトップ、ミニPCおよびその他のPCコンポーネントとアクセサリで知られ、特許を取得したDualBIOS(TM)およびUltra Durable(TM)テクノロジーでPC業界に革命をもたらしました。 PCテクノロジーのエキスパートとして、GIGABYTEは、5G時代に理想的なインフラストラクチャを開発すべく、AIとAloTアプリケーションを統合するハードウェアとソフトウェアソリューションでビジネスサーバーとクラウドシステムの範囲を拡大する準備を整えています。

ウェブサイト：https://www.gigabyte.com/jp

■株式会社ニューエックス 概要

株式会社ニューエックスは、製品の企画、検討から提案、開発、評価、生産、さらにメンテナンスやサポートまでを一貫して行い、耐久性や安定感に優れた高品位製品としてお客様にお届けします。カスタマイズのバリエーションも豊富で、あらゆる目的や用途に対応し、お客様のご要望に沿った柔軟なサービスを提供しています。

ウェブサイト：https://newx-corp.jp