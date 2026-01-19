ディズニー・アニメーション映画『ベイマックス』がAMERICAN HOLICに初登場！ ケア・ロボット「ベイマックス」を主役にした雑貨アイテムを1月23日(金)に発売
株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）が展開するブランド「AMERICAN HOLIC」（アメリカンホリック）は、「Disney collection by AMERICAN HOLIC」ラインよりディズニー・アニメーション映画『ベイマックス』のアイテムを1月23日(金)に全国のAMERICAN HOLIC店舗および自社EC「STRIPE CLUB」にて発売いたします。
特集ページ：https://stripe-club.com/s/disney-ah/2601/260119dah_baymax/search?so=PROF
AMERICAN HOLICでは、「Disney collection by AMERICAN HOLIC」は、“いつもの暮らしに、Disney がある。 ”をテーマに、身に着けることで高揚感に包まれ、日々をちょっとだけカラフルに彩ってくれるようなアイテムを展開しています。
今回はディズニー映画『ベイマックス』がDisney collection by AMERICAN HOLICに初登場。心優しいケア・ロボット「ベイマックス」を主役に、作中の舞台「サンフランソウキョウ」のレトロポップな世界観を取り入れた雑貨アイテムを全6型販売いたします。
中でも注目アイテムは、「ベイマックス」の白くて丸みのある愛らしいシルエットを再現したトートバッグです。ボディ部分はボア生地に刺繍を施したアップリケ仕立てのバッグで、キャラクターのふわふわ感をお楽しみいただけます。A4サイズのファイルもすっぽり収納できるサイズ感で、実用性も兼ね備えています。
また、折り畳むと「ベイマックス」の顔になるポケッタブルエコバッグは、異なる絵柄の2種類で展開。シルバー地には普段の「ベイマックス」を、「サンフランソウキョウ」の夜景がプリントしたバッグには、赤のパワードスーツを着た「ベイマックス」が施されています。
そのほか、「ベイマックス」の質感を再現したパフィーポーチや作品の印象的なシーンをプリントしたスマホタブチャーム、「サンフランソウキョウ」の街並みをプリントしたクリアポーチ付きストラップなどをラインアップしております。
日常に癒しを与えてくれる『ベイマックス』のコレクションを、お出かけシーンにぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。
■AMERICAN HOLIC Disney Collection『BAYMAX』販売概要
発売日：1月23日（金）より順次 ※ECサイトは同日10時
販売場所：AMERICAN HOLIC 店舗、自社ECサイト「STRIPE CLUB」（ https://stripe-club.com/s/disney-ah/2601/260119dah_baymax/search?so=PROF ）、ZOZOTOWNなどの他ECサイト
販売アイテム：バッグ2型、チャーム2型、ポーチ、ストラップ 全6型
■AMERICAN HOLIC Disney Collection『BAYMAX』アイテム詳細
※価格はすべて税込み、サイズはすべてフリー
【BAYMAX】パッチトートバッグ
価格 ：\4,990
カラー：White
「ベイマックス」のシルエットをあしらった遊び心あるパッチトートバッグ。
キャンバス地でA4サイズがすっぽり入るサイズ感なので普段使いにもぴったりです。
ボディ部分はボア生地に刺繍アップリケを施しており、ベイマックスのふわっと感を楽しめる仕上がりになっています。
【BAYMAX】ポケッタブルBAG
価格 ：\2,990
カラー： White/Red
折りたたむと「ベイマックス」の顔になるポケッタブルエコバッグ。
ホワイトにはシルバー地に普段の白い「ベイマックス」が、レッドには「サンフランソウキョウ」の夜景がプリントされた本体に、赤のパワードスーツを着た「ベイマックス」が施されており、お好みのデザインを選ぶことができます。
A4サイズがすっぽり入るサイズ感なので普段使いやサブバッグとしてもおすすめなアイテムです。
【BAYMAX】パフィーポーチ
価格 ：\2,990
カラー： White/Black/Red
「ベイマックス」のふわっとした質感をイメージしたパフィーポーチ。
大胆に描かれた手書き風の刺繍がポイント。
Bのイニシャルチャームやコード付きでスポーティーな印象に仕上げました。
バッグにチャーム感覚でつけられるコンパクトサイズで、小銭入れやイヤホンケースとしても便利に使えるアイテムです。
【BAYMAX】マルチケース付きチャーム
価格 ：\2,990
カラー：White
「ベイマックス」のふわっとした質感をイメージした中綿入りのフェイスポーチ付きチャーム。
メッセージロゴがプリントされたバブルチャームと、ケアカード型のアクリルチャームがアクセントに。
イヤホンが入るサイズ感で、下部から充電コードを差し込めるため、ケースを付けたまま充電も可能です。
【BAYMAX】スマホタブチャーム＋シールSET
価格 ：\2,490
カラー： Pink/Red/Yellow/Blue
「ベイマックス」の名シーンがプリントされたスマホタブチャーム。
フォンタブをスマホに挟んでアクセサリーとしても、バッグチャームとしてもお使いいただけます。
付属の風景シールでカスタムすれば、あなただけのオリジナルチャームにもできる、遊び心たっぷりのスマホタブチャームです。
【BAYMAX】2WAYポーチ付きストラップ
価格 ：\2,990
カラー：Khaki
作中の舞台「サンフランソウキョウ」の街並みをプリントしたクリアポーチ付きストラップ。
ドリンクホルダーとしてペットボトルに付けて楽に持ち運べるほか、バッグチャームとしても使える実用的な2WAYアイテムです。
「ベイマックス」の金属チャームとトレンドの編みコードがアクセントに。カーキとオレンジのミリタリーテイストな配色のコードは、バッグに付けるだけでこなれた印象に仕上がります。