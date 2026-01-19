株式会社マゼックス、JAグループさいたま「第64回農業機械大展示会」に出展

概要

株式会社マゼックス農業用ドローン「飛助15」

株式会社マゼックス（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：吉野 弘晃）は、2026年1月30日（金）および31日（土）に開催される「JAグループさいたま 第64回農業機械大展示会」に出展いたします。



当社は、農業現場の課題解決を起点とした「現場から進めるスマート農業」の実現を目指し、農業用ドローンをはじめとするスマート農機の開発・提供を行っています。本展示会では、農業用ドローン「飛助15」の展示に加え、水散布によるデモフライトを実施し、実際の圃場を想定した活用シーンをご紹介します。

出展概要

■ イベント名：JAグループさいたま 第64回農業機械大展示会

■ 開催日時：

・2026年1月30日（金） 09:00～15:00

・2026年1月31日（土） 09:00～14:00

■ 会場：むさしの村 特設会場（埼玉県加須市志多見1700-1）

■ 主催：埼玉県内JA、埼玉県JA農機協議会、全国農業協同組合会 埼玉県本部

＜展示会チラシ＞

https://ja-kumagaya.or.jp/wp-content/uploads/2025/12/86c0270e3519c64a15c2ad4eed7fd000.pdf?utm_source=chatgpt.com

展示内容

農業用ドローン「飛助15」

■ 農業用ドローン「飛助15」

・水散布によるデモンストレーションを実施

・防除作業の省力化・効率化を想定した活用事例を紹介

・導入検討中の生産者様向けに、現場目線での運用・導入相談が可能

お問い合わせ先

株式会社マゼックス 関東支店

担当：篠田

TEL：048-826-6761

Email：company@mazex.jp

Web：https://mazex.jp/

会社概要

社名：株式会社マゼックス

代表者：吉野 弘晃

所在地：〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町3丁目4番8号

事業内容：産業用・農業用ドローンの製造・販売、修理、操縦指導、部品販売、スマート農業機器の販売 等