株式会社マゼックス、JAグループさいたま「第64回農業機械大展示会」に出展
農業用ドローン「飛助15」
概要
株式会社マゼックス（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：吉野 弘晃）は、2026年1月30日（金）および31日（土）に開催される「JAグループさいたま 第64回農業機械大展示会」に出展いたします。
当社は、農業現場の課題解決を起点とした「現場から進めるスマート農業」の実現を目指し、農業用ドローンをはじめとするスマート農機の開発・提供を行っています。本展示会では、農業用ドローン「飛助15」の展示に加え、水散布によるデモフライトを実施し、実際の圃場を想定した活用シーンをご紹介します。
出展概要
■ イベント名：JAグループさいたま 第64回農業機械大展示会
■ 開催日時：
・2026年1月30日（金） 09:00～15:00
・2026年1月31日（土） 09:00～14:00
■ 会場：むさしの村 特設会場（埼玉県加須市志多見1700-1）
■ 主催：埼玉県内JA、埼玉県JA農機協議会、全国農業協同組合会 埼玉県本部
＜展示会チラシ＞
https://ja-kumagaya.or.jp/wp-content/uploads/2025/12/86c0270e3519c64a15c2ad4eed7fd000.pdf?utm_source=chatgpt.com
展示内容
農業用ドローン「飛助15」
■ 農業用ドローン「飛助15」
・水散布によるデモンストレーションを実施
・防除作業の省力化・効率化を想定した活用事例を紹介
・導入検討中の生産者様向けに、現場目線での運用・導入相談が可能
お問い合わせ先
株式会社マゼックス 関東支店
担当：篠田
TEL：048-826-6761
Email：company@mazex.jp
Web：https://mazex.jp/
会社概要
社名：株式会社マゼックス
代表者：吉野 弘晃
所在地：〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町3丁目4番8号
事業内容：産業用・農業用ドローンの製造・販売、修理、操縦指導、部品販売、スマート農業機器の販売 等