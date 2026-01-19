大人気ゲーム“ゼンゼロ”が再びファミマに登場！！「ファミマ×ゼンレスゾーンゼロ　コラボキャンペーン」2026年1月20日（火）から開催～描き下ろしイラストのファミマ限定グッズがもらえる～

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる5つのキーワードの１つである「『あなた』のうれしい」の一環として、『原神』や『崩壊:スターレイル』を手がけるグローバルエンターテインメントブランドHoYoverseの大人気ゲーム、都市ファンタジーアクションRPG『ゼンレスゾーンゼロ』とコラボレーションした「ファミリーマート×ゼンレスゾーンゼロ コラボキャンペーン」を2026年1月20日（火）から、全国のファミリーマート約16,400店舗にて実施いたします。

■第２弾は人気キャラクター「フォン・ライカン」＆「エレン・ジョー」が登場！

『原神』など話題のゲームを多数展開するHoYoverseの大人気ゲーム『ゼンレスゾーンゼロ』。今回のキャンペーンでは、人気キャラクター「フォン・ライカン」「エレン・ジョー」のオリジナル描き下ろしが登場し、対象商品のご購入で限定描き下ろしのオリジナルレーザーチケットがもらえるほか、ファミリーマート限定のコラボグッズや、マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にてファミマ限定のブロマイドやポスターを販売します。

■対象商品を2本買うと限定描き下ろしのレーザーチケットが1枚もらえるキャンペーンを実施！

【ゼンレスゾーンゼロ×コカ・コーラ キャンペーン】

期間中、対象のコカ・コーラ製品2本ご購入ごとに、人気キャラクター「フォン・ライカン」「エレン・ジョー」のオリジナルレーザーチケット1枚がもらえます。

【実施期間】

・キャンペーン期間：2026年1月20日（火）10:00～2月2日（月）

【対象商品】

・コカ・コーラゼロ

・コカ・コーラ

各500mL

各170円（税込各183円）

【景品】

・オリジナルレーザーチケット（全3種）

サイズ：W160mm×H50mm 材質：ホログラム紙

※画像はイメージです。

※対象商品は店舗によって取り扱いのない場合がございます。

※デザイン・仕様は予告なく変更となる場合がございます。

※景品は、なくなり次第終了となります。

※一部地域では対象商品の価格が異なります。

■ファミマ限定ブロマイドやポスターを「ファミマプリント」で発売！

期間中、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、『ゼンレスゾーンゼロ』キャラクターブロマイドとバージョンキービジュアル、ストーリービジュアルを発売いたします。

販売期間：2026年1月20日（火）10:00～2月15日（日）23:59

【商品名】ゼンレスゾーンゼロランダムブロマイド

【仕様】L判・2L判写真紙

【価格】L判300円（税込） 2L判400円（税込）

【発売期間】2026年1月20日（火）10:00～2月15日（日）23:59

【発売地域】全国

【販売方法】ランダム

【内容】全12種類からランダムに印刷されます。

【商品名】キービジュアルポスター

【仕様】A4光沢紙

【価格】600円（税込）

【発売期間】2026年1月20日（火）10:00～2月15日（日）23:59

【発売地域】全国

【販売方法】選択方式

【内容】全9種類からお好きなデザインを印刷できます。

【商品名】ストーリービジュアルポスター

【仕様】L判・2L判写真紙・A4光沢紙

【価格】L判300円（税込） 2L判400円（税込）光沢紙600円（税込）

【発売期間】2026年1月20日（火）10:00～2月15日（日）23:59

【発売地域】全国

【販売方法】選択方式

【内容】全9種類からお好きなデザインを印刷できます。

※画像はイメージです。

※デザイン・仕様は予告なく変更となる場合がございます。

※マルチコピー機サービスは、地域・店舗によって取り扱いのない場合がございます。

※本商品は標準税率（10％）対象商品です。

■ファミマ限定の『ゼンレスゾーンゼロ』オリジナルグッズが登場！

ファミリーマート一部店舗で、『ゼンレスゾーンゼロ』オリジナル商品を発売いたします。

販売期間：2026年1月20日（火）10:00～

販売店舗：ファミリーマート一部店舗 約2,500店

販売展開店舗情報などの詳細は特設ページ(https://fm-zenless-originalgoods2026.com/)にてご確認いただけます。

【商品名】アクリルスタンド

【価格】1,600円（税込1,760円）

【発売日】2026年1月20日（火）10:00～

【発売地域】ファミリーマート一部店舗 約2,500店

【内容】「フォン・ライカン」「エレン・ジョー」のアクリルスタンドです。全2種の販売となります。

【商品名】アクリルキーホルダー

【価格】800円（税込880円）

【発売日】2026年1月20日（火）10:00～

【発売地域】ファミリーマート一部店舗 約2,500店

【内容】「フォン・ライカン」「エレン・ジョー」のアクリルキーホルダーです。全4種の販売となります。

【商品名】缶バッジセット

【価格】1,200円（税込1,320円）

【発売日】2026年1月20日（火）10:00～

【発売地域】ファミリーマート一部店舗 約2,500店

【内容】「フォン・ライカン」「エレン・ジョー」の缶バッジセットです。全2種の販売となります。

【商品名】トレーディング缶バッジ

【価格】600円（税込660円）

【発売日】2026年1月20日（火）10:00～

【発売地域】ファミリーマート一部店舗 約2,500店

【内容】ボンプ達がデザインされた缶バッジです。全9種（ランダム）での販売となります。

※絵柄は選べません。

【商品名】トレーディングステッカー 5枚セット

【価格】600円（税込660円）

【発売日】2026年1月20日（火）10:00～

【発売地域】ファミリーマート一部店舗 約2,500店

【内容】ゼンレスゾーンゼロのキャラクターがデザインされたステッカーです。全20種（ランダム）での販売となります。※絵柄は選べません。

【商品名】2026年卓上カレンダー

【価格】1,500円（税込1,650円）

【発売日】2026年1月20日（火）10:00～

【発売地域】ファミリーマート一部店舗 約2,500店

【内容】ゼンレスゾーンゼロのキャラクターたちがデザインされた2026年の卓上カレンダーです。全1種の販売となります。

※画像はイメージです。

※デザイン・仕様は予告なく変更となる場合がございます。

※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。

※本商品は標準税率（10％）対象商品です。

※数量限定、なくなり次第終了となります。

■ここでしか手に入らない！コラボグッズを「ファミマオンライン」で予約販売！

オリジナル商品の「アクリルパネル」をファミマオンライン限定で発売いたします。

申込期間：2026年1月20日（火）10:00～2月15日（日）23:59

ファミマオンライン： https://famima-online.family.co.jp/

【商品名】ゼンレスゾーンゼロ アクリルパネル

【価格】2,200円（税込2,420円）

【申込期間】2026年1月20日（火）10:00～2月15日（日）23:59

【お渡し期間】2026年5月1日（金）10：00～5月14日（木）23:59

【サイズ】約H150mm×W200mm

【内容】ゼンレスゾーンゼロのキャラクターを使用したアクリルパネルです。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※画像はイメージです。

※注文方法詳細はこちらよりご確認ください。(https://famima-online.family.co.jp/guidance)

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜参考情報＞

■『ゼンレスゾーンゼロ』について

『ゼンレスゾーンゼロ』は、HoYoverseの最新都市ファンタジーアクションRPG。舞台となるのは、「ホロウ」という超自然災害により現代文明が壊滅した後の世界。滅亡をもたらしかねない災いの中、新エリー都は逆境を乗り越え発展、いつしか現代文明の最後の光となった。プレイヤーは、「プロキシ」と呼ばれる特殊な仕事を請け負う専門家となり、個性豊かな仲間たちと共にホロウを探索し、敵に挑み、依頼を達成しつつ新エリー都の隠された秘密を解き明かして行く。

■ゲーム概要

タイトル：『ゼンレスゾーンゼロ』

ジャンル：都市ファンタジーアクションRPG

対応OS：PlayStation(R)5/PlayStation(R)5 Pro/Xbox Series X|S/PC/iOS/Android

価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）

■『ゼンレスゾーンゼロ』の最新情報はこちらから

【ゼンレスゾーンゼロ 公式サイト】

https://zenless.hoyoverse.com/ja-jp/

【ゼンレスゾーンゼロ 公式X】

https://twitter.com/ZZZ_JP

【ゼンレスゾーンゼロ 公式YouTubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@ZZZ_JP